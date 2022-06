Ako žiť svoj život (nie ostatných)

Psychoterapia. Vyvoláva rôzne pocity. Strach, nádej, pochybnosti,zvedavosť,…. Psychoterapia je podľa mňa úžasná. Sama som s ňou v neustálom kontakte ako psychoterapeutka v súkromnej praxi a mala som možnosť ju zažiť aj v kresle klientky. Napriek tomu, že je pre mňa psychoterapia bežná súčasť života ako rohlíky v potravinách, som neustále fascinovaná, aký rešpekt a obavy budí u ľudí. Dokonca aj u mojich najbližších, hoci odo mňa o nej počúvajú len v tom najlepšom zmysle slova. Tak dlho bola psychoterapia zahalená rúškom tajomstva, že aj v modernom svete sa nad ňou skláňajú mračná ako nad domom Adamsovcov. A to je veľká škoda. Dovoľte mi, aby som vám psychoterapiu predstavila ako ju vnímam ja. V modernom šate s krátkymi rukávmi, na polovysokých podpätkoch, s jemným melírom vo vlasoch a príjemným úsmevom. Je väčšinou priateľská a chápavá, no nebojí sa do rozhovoru vniesť témy, ktoré nás trápia. Vie, že ich zvládneme a spoločnými silami zmeníme trápenia na stavebné kamene nového Ja. Zoznam autorových rubrík: Psychoterapia, Mama, Nezaradené, Súkromné