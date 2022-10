Deštruktívne plány Vallovho staromestského kandidáta Mateja Vagača

Kandidát na funkciu starostu Starému Mesta Matej Vagač na svojom fb argumentuje, že trhovisko je na súkromných pozemkoch, kde existuje riziko výstavby. Navrhuje preventívne presunúť trhovisko do susedného menšieho areálu Technických služieb Starého Mesta (TSSM). Samotné TSSM plánuje výkonovo a rozsahovo oklieštiť na akési stredisko orezov zelene. Ostatné činnosti by podľa Vagača mestská časť zabezpečila prostredníctvom Komunálneho podniku mesta Bratislavy. A bez akýchkoľvek podkladov trúfalo tvrdí, že to bude lacnejšie.

Tento takzvaný plán má viac nevýhod, ako výhod.

Ale začnime od začiatku.

Nad spoločnosťami aku je TSSM potrebuje mať mestská časť čo najväčšiu kontrolu, pretože je aj jej najväčším zadávateľom objednávok, väčšinovo ide o čistenie ulíc a vysýpanie smetných košov. Túto činnosť robí v TSSM približne 60 zamestnancov spoločnosti, nie 90 ako tvrdí Vagač. 90 zamestnancov má celá spoločnosť a okrem 5 ľudí vo vedení a administratíve ten zbytok cca 25 ľudí vykonáva rekonštrukciu a údržbu verejných WC, fontán a detských ihrísk, spravuje trhovisko a zabezpečuje vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Mestská časť má absolútnu kontrolu nad TSSM. Je 100% akcionárom, starosta je zároveň valným zhromaždením, zastupiteľstvo volí výkonnú zložku (trojčlenné predstavenstvo) z navrhnutých odborníkov, spomedzi poslancov volí piatich členov dozornej rady a navyše predstavenstvo na každé druhé zastupiteľstvo predkladá podrobnú správu o činnosti spoločnosti. Spoločnosť tento rok hĺbkovo kontroloval aj kontrolór mestskej časti. Nad rámec zákonnej povinnosti si TSSM necháva každoročne vyhotoviť audit.

Väčšiu úroveň transparentnosti a kontroly si už ťažko predstaviť.

Tohto užitočného a efektívneho vplyvu by sa chcel asi Matej Vagač ako nový starosta vzdať. Pričom veľmi pochybujem, že by sa o čistotu v Starom Meste starali iba Komunálne služby so 109 zamestnancami, s ktorými podľa Vagača údajne čistia celé mesto. Pokiaľ mi je známe, je to len malá spoločnosť a väčšinu čistenia komunikácií si magistrát objednal v júli 2019 u firmy A.I.I., ktorá ju aj plní. Rámcová zmluva na 4 roky uzatvorená primátorom Vallom má hodnotu 49 miliónov EUR. To Vagač nespomína a buď je úplne odrezaný od reality, alebo len brutálne zavádza. Tipujem to druhé, keďže ako mestský poslanec by túto informáciu mal mať a orientovať sa v problematike.

Keďže čistotu obyvatelia a návštevníci vnímajú napríklad podľa stavu vysypanosti košov, môžeme porovnať platnú jednotkovú cenu TSSM za 1 vynesený kôš nad 60 litrov z roku 2020 (väčšina smetných košov v Starom Meste má objem 120 litrov), ktorá je podľa zmluvy 0,50 EUR bez DPH. V rámcovej zmluve s A.I.I. je cena za to isté z roku 2019 0,49 EUR bez DPH.

Špecifikom Starého Mesta sú frekventované pešie zóny a parky plné Bratislavčanov a turistov, v ktorých treba vysypať smetné koše a vyčistiť chodníky oveľa častejšie ako v iných mestských častiach. Svoju rolu hrá aj kopcovitý charakter mestskej časti a nie každý úzky historický chodník sa dá vyčistiť strojom. Na rozdiel od rozľahlejších a modernejšie postavených mestských častí je tu zvýšený počet ľudskej sily nevyhnutný.

Dvor TSSM na Žilinskej označil Vagač za zanedbaný. Áno, je naozaj v trochu ošuntelom stave... lebo sa tam manuálne pracuje, parkuje a presúva sa po ňom technika a občas (počas konania Vianočných trhov, ktoré TSSM na Hviezdoslavovom námestí tiež zabezpečuje) slúži ako zberný dvor s veľkokapacitnými kontajnermi. Jednoducho pracovisko. Zaslúžil by si samozrejme rekonštrukciu, vrátane okolitých budov. To ale Vagač neponúka.

Vagač tiež zabúda na to, že 5 garáží, v ktorých by si predstavoval stánky so zeleninkou, poskytuje mestská časť staromestskému Dobrovoľnému hasičskému zboru a jeho početnej hasiacej a záchrannej technike.

Keď som bol pred takmer ôsmimi rokmi ako poslanecký nováčik zvolený poslancami do dozornej rady TSSM (vtedy ešte pod názvom Staromestská a. s.), mala upadajúca spoločnosť medzi 15 - 20 zamestnancov. Za tých 8 rokov sa s prispením oboch garnitúr a pozitívneho tlaku poslancov postupne rozvinula na efektívne riadenú spoločnosť, vychádzajúcu v ústrety požiadavkám mestskej časti. Keď je v zisku, investuje ho do vlastného rozvoja.

Matej Vagač toto všetko ako bývalý člen dozornej rady vie, ale straší výstavbou, ktorá sa ešte roky neuskutoční (neexistuje žiadne stavebné povolenie, zmluva o prenájme bude platiť ešte 6 rokov) a je ochotný pre víziu, o ktorej sa neunúval poskytnúť žiadne ekonomické prepočty (napríklad aká bude cena rekonštrukcie dvora a stavebných úprav, aby tam mohli bezpečne prísť návštevníci), obetovať fungujúcu spoločnosť viac ako dosť prospešnú Staromešťanom. S veľmi otáznym výsledkom. Trendy sú skôr opačné a napríklad mestské časti ako Petržalka či Karlova Ves si pochvaľujú cenu aj kvalitu vlastných technických služieb.

Skúsim to na záver trochu odľahčiť: stavanie vzdušných zámkov (a trhov) s vopred neurčenou cenovkou k predvolebnému koloritu tak nejako patrí. Zaujímavé je, že ich stavia práve tento jeden kandidát - dokonca proti vôli veľkej časti miestnej komunity.

Odpoveď obyvateľov príde už tento týždeň.