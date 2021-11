Ako moja matka pracovala pre podvodníka

Nič som si nevymýšľal, nič som neprekrúcal, nič som nezveličoval. Všetko čo som o nej napísal, je pravda.

Dnes budem v písaní o nej pokračovať a napíšem ako pracovala pre jedného podvodníka o ktorom bolo verejne známe, že je to podvodník.

Moja matka síce mala vysokú školu, ale v praktickom živote sa jej veľmi nedarilo. Všade vydržala krátko a potom išla do inej práce. Išlo to s ňou od desiatich k piatim.

Pravdepodobným dôvodom toho prečo v práci nemala úspech bolo to, že bola lenivá, konfliktná a nedochvíľna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napríklad jej nedochvíľnosť bola priam neuveriteľná. Proste nijakým spôsobom nebola schopná prísť ráno načas na autobus. Šofér sa naučil na ňu čakať na zastávke, ale matka keď to zistila, tak predĺžila čas svojho meškania a tak šofér nakoniec musel odchádzať zo zastávky bez nej a matku do práce vozil otec na aute. To si nevymýšľam, naozaj to tak bolo.

Nakoniec skončila u istého Jána Šrama, stala sa jeho asistentkou.

Teraz si napíšme, kto to bol ten Šramo. Informácie budem čerpať z článku ktorý vyšiel v Plus 7 dní.

Plus 7 dní v ktorom vyšiel článok o Šramovi. V tom čase pre neho matka pracovala. (Foto: Juraj Paškuliak)

Šramo bol podvodník, takzvaný typológ, teda človek ku ktorému keď ste prišli, tak vám za peniaze, podľa čŕt vašej tváre a tvaru vašich rúk povedal, akú máte osobnosť, aká práca sa pre vás hodí, aký partner je pre vás vhodný.

Šramo o sebe tvrdil že ovláda dvadsať jazykov a v jedenástich prípadoch má z nich aj štátne skúšky, študoval medicínu v Japonsku a Číne, okrem toho vydal v cudzine trinásť súhrnných diel o typológii.

Nič z toho nie je pravda. Šramo študoval na chemickej priemyslovke v Bratislave. Učil sa na štvorky a do tretieho ročníka už nenastúpil. Takto, bez maturity, skončilo jeho vzdelanie.

Potom nastúpil na základnú vojenskú službu. Potom vystriedal mnoho zamestnaní. Pracoval prevažne ako robotník na rôznych miestach v Československu. Dlhší čas robil šoféra autobusu.

Ako typológ začal podnikať v roku 1992, vtedy mu Okresný úrad Bratislava I vydal živnostenský list, kde sa ako predmet podnikania uvádzala typológia, zisťovanie povahy podľa fyziognomických znakov, poradenská a prednášková činnosť v tejto oblasti.

(Foto: Juraj Paškuliak)

Začalo za ním chodiť množstvo ľudí a on od nich bral nemalé peniaze. Keď o ňom hovorili že je podvodník, bránil sa geniálne jednoduchým spôsobom. Vravel že za ním chodia mnohí politici, on im povedal že sú to nebezpeční psychopati a oni sa mu mstia.

Nehovoril ľuďom len o ich povahe, ale aj o ich zdravotnom stave. V článku v Plus 7 dní sa píše o jednej žene, ktorá mala rakovinu a chystala sa na operáciu. Táto žena prišla za Šramom a ten jej povedal, aby operáciu zrušila a snažila sa chorobu rozbehať.

Devätnásťročnej dievčine, ktorá ho požiadala o radu pri výbere povolania povedal, že v priebehu dvoch rokov môže zomrieť na infarkt.

Takéto šialené rady dával ľuďom podvodník Šramo.

Ak si o ňom chcete prečítať viac, tak k dispozícii je aj článok Podivuhodný doktor z autobusu č. 39.

Tak pre tohto človeka pracovala moja matka a bola to práca v ktorej sa našla. Začala pre neho robiť keď som chodil na strednú školu a robila pre neho mnoho rokov, dlho po tom ako sa rozviedla s otcom.

Matka bola úplne vymletá, slepo verila všetkému čo Šramo hovoril. Doma nadšene rozprávala o typológii a o tom ako napríklad zahnutý nos znamená že človek má obchodnícke schopnosti a podobné nezmysly.

Ešte by som doplnil, že matka vtedy okrem práce pre Šrama pracovala aj pre Herbalife. Polovica rodiny (napríklad matkina sestra a jej deti) sa kŕmili kadejakými tabletkami ktoré im matka predala.

Ale späť k Šramovi. Nebudem si vymýšľať, budem písať iba o tom čo si pamätám. Keď sme u neho boli, tak napríklad mne povedal že mám "silné neurotické sklony", povedal tiež že ideálne povolanie pre mňa by bolo archeológia.

Matka mi potom nedovolila ísť na prijímacie skúšky na VŠVU, ale ma silou mocou donútila ísť na prijímacie skúšky na archeológiu na FFUK.

O mojom zdravotnom stave Šramo povedal, že mám dispozície na ochorenia pečene a štítnej žľazy a že je to v takom štádiu, že tieto ochorenia sa začnú čoskoro prejavovať. Teraz mám štyridsať rokov a pečeň aj štítnu žľazu mám v poriadku.

Otcovi Šramo povedal že v priebehu niekoľkých rokov dostane rakovinu. Odvtedy prešlo viac ako dvadsať rokov a môj otec žiadnu rakovinu nedostal.

Rozmýšľal som, či to otcovi nepovedal na matkin popud. Proste že matka bola zlomyseľná a tak povedala Šramovi, nech povie otcovi že dostane rakovinu, aby mal strach.

Tomu ale neverím z jedného dôvodu. Šramo totiž povedal mojej sestre, že môže kedykoľvek, už vo veľmi mladom veku dostať rakovinu. Sestra bola matkin miláčik, matka Šramove slová brala smrteľne vážne a sestra držala kadejaké diéty, aby minimalizovala riziko rakoviny.

Príklad sestry dokazuje že matka bola naozaj úplne vygumovaná a slepo verila tomu čo podvodník Šramo povie.

Na záver poviem že moja matka sa často chválila tým, že sa v škole učila na samé jednotky.

Moja matka je dôkazom toho, že aj človek ktorý sa v škole učil na samé jednotky môže mať vykradnutú hlavu a môže byť kolosálny hlupák. Tým by som uzavrel tento článok.