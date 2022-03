Už sme stratili aj pud sebazáchovy?

Generálneho prokurátora je nutné okamžite odvolať. Je bezpečnostnou hrozbou v čase vojny. My sme totiž dlhodobo terčom mäkkej časti hybridnej vojny a pán Žilinka sa do nej zapojil v prospech agresora. Hneď za našimi hranicami vidíme, čo sa stane, ak mäkká hybridná vojna prerastie do tej tvrdej. Nesmieme nechať veci na náhodu. Generálny prokurátor chodí do Ruska k Igorovi Krasnovovi podpisovať zmluvy a možno popíjať vodku.

Krasnov bol na sankčnom zozname EÚ už pred zločinnou vojnou proti Ukrajine. Napriek tomu pán Žilinka s ním udržiaval intenzívne priame kontakty. Teraz jeho krajina, ktorej on je vrcholovým predstaviteľom, útočí na susednú krajinu, vraždí civilistov, porušuje medzinárodné humanitárne a vojnové právo a masovo prenasleduje ruských občanov, ktorí nesúhlasia s nevyprovokovaným vojnovým besnením. Toto je vzor pre generálneho prokurátora ohrozeného demokratického štátu, ktorý sa ľahostajne stavia k otvoreným útokom na naše ústavné zriadenie a útoky na volených zástupcov ľudu?



Ak chce zostať na funkcii, pán Žilinka musí ísť na tvrdú bezpečnostnú previerku a mal by ju podstúpiť dobrovoľne vrátane polygrafu, aby sme mali istotu o jeho lojálnosti k SR a demokratickému ústavnému zriadeniu. Kľudne sa môže urážať, ale bezpečnosť štátu a zachovanie demokratického ústavného zriadenia je viac ako urazená ješitnosť priateľa predstaviteľov zločinného vojnového režimu. Inak ho musí NR SR a prezidentka SR čo najskôr zbaviť funkcie.

Nič horšie sa nám nemôže stať, než že našu prokuratúru budú riadiť ruskí agenti. To by znamenalo, že sme stratili akýkoľvek pud sebazáchovy a dôsledky budú dramatické a dlhodobé.

Zdroj: https://dennikn.sk/2747902/zilinka-neprezradi-co-si-mysli-o-putinovi-koalicia-mu-vycita-ze-rusom-nevypovedal-spolupracu/