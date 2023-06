Kakaovníci na mierovej misii

Už to vidím. Že aký som to ja rasista (ešte, že nie rašista), že akí to sú kakaovníci, že oni sú predsa africkí lídri a že by sa patrilo prestať neustále narážať na farbu ich pokožky. To do 21. storočia nepatrí.

Súhlas. Plný súhlas.

Ja som ich však nenazval negrami, čiernymi, a podobne. To by som nikdy neurobil, je mi to odporné. Ja som napísal, že to sú kakaovníci.

Krásni, ebenoví boli, keď v Russku pristáli. Keď sa vracali domov, boli kakaoví. Farba kakaa je predsa hnedá. Nuž a presne takí boli, keď vyliezli z Putlerovej zadnice a odleteli nazad do Afriky. (Mimochodom, takú farbu má aj napríklad taký Lukašenko, a ten je ináč biely ako vápno.)

Keď si myslia, že do Európy priniesli mier ( 😁 ) a svojmu kontinentu zabezpečili žito a hnojivo, tak sa nesmierne mýlia. Ten fekálny smrad, čo sa kolo nich vznáša, to nie je ruské hnojivo, ale čosi iného. A žita dosť nebude, kým budú existovať takíto pajáci, čo sa objímajú s vrahom a vojnovým štváčom.

Takto to je, chlapci africkí, viete?