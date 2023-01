Starosta je ruský troll

Naša obec – domov nielen neandertálcov a spišských kopijníkov, hrdo hlása oficiálna stránka a mňa čosi núti vysloviť tézu, že ako exituje evolúcia, je vedcami popísaný aj jav devolúcie, prípadne involúcie, teda zanikanie, spätný vývoj, zvrhnutie sa od normálneho vývoja. Čosi takého mi prišlo na um, keď pred obecným úradom našej dediny v deň výročia oslobodenia od nacizmu vojskami IV. ukrajinského frontu (sic!!!) a I. československého zboru, zaviala vlajka úplne iného štátu, ktorý je mimochodom práve v tejto chvíli na lúpežnej výprave u susedov, vraždí tam, znásilňuje, páli, ničí, kradne a celému svetu hrozí jadrovým armagedonom.

Devolúcia, hnus, prišlo mi na um, keď som si pozrel profil človeka, čo sa po mnohých rokoch richtárovania vzdelaných a kultúrnych ľudí, stal „prvým mužom“ v obci, do ktorej som sa pred 13 rokmi prisťahoval. Netreba veľa slov, stačí pozrieť jeho FB profil. Takémuto ja budem márne vysvetľovať, že vešať ruské vlajky sa teraz krajne nehodí, že civilizovaný svet dáva od tej aziatskej gubernie ruky preč a všetkými silami sa snaží ukončiť vojnu a zahnať mužíkov nazad, do ich rodnej strany, že propagovať agresora, čo má momentálne len v konflikte na Ukrajine na konte zhruba štvrť milióna obetí na oboch stranách (štvrť milióna, človeče, to je 250 tisíc a to je asi tak 120 krát obyvateľstvo našej dediny!!!) môže byť za určitých okolností trestným činom, každopádne však, že za starostu nebol zvolený, aby svoje primitívne krčmové názory prezentoval ako oficiálne stanovisko obce. On tú ruskú handru nevytiahol na nejaký kandeláber pred svojou chalupou, on ju vyvesil pred obecný úrad!

Vraj tu kedysi žili neandertálci, neviem, viac hrdosti mám na spišských kopijníkov, na miestnych baníkov – Zdar Boh!, hasičov, futbalistov, gazdov a ostatných poctivých ľudí, čo tu žili a žijú. Mám problém s evolučnou teóriou, ako je prezentovaná, pretože sa mení častejšie, ako by bolo na serióznu vedeckú teóriu vhodné, devolúciu však môžem práve sledovať priamo pred mojimi očami. Vo veľkom, v celej krajine, ale aj v mojom mikrosvete, v obci, kde som si donedávna čosi podobné nevedel ani len predstaviť. A nemienim sa s tým zmieriť!!!

Verím, že o pár sto rokov nebude na našej obecnej stránke svietiť nápis – od neandertálcov cez kopijníkov späť k neandertálcom. Prvé náznaky tu už sú!

P.S.1: Len čo som svoj status zverejnil na FB stránke obyvateľov obce, objavili sa okrem väčšinovo pozitívnych aj “iné” komentáre. Akože sa mám odsťahovať. Prišlo mi, že je to také našské, zaprdené, dedinské. Máš iný názor? Vypadni. Ideálne hneď, keď treba, aj v dobytčiaku. Tu si vládneme my, jediní roduverní a praví. Pozrel som si profil a fotky toho vyháňača a už podľa charakteristickej klenby čela a pohľadu antického mysliteľa mi bolo jasné, že nejaký ten neandertálsky gén sme si tu odpestovali. Devolučne. Poctivou nenávisťou k všetkému, čo nás presahuje a svedomitým generačným alkoholizmom. A preto to u nás stále tak aj vyzerá.

P.S.2: Popoludní po zverejnení príspevku prifrčala do obce úderka na čele s nejakým kreténom v ruskej papache a nápisom brat za brata na vetrovke, s vencom venovaným priamo rusským veľvyslanectvom a za účasti starostu a pár magorov ho položili k pamätníčku oslobodenia obce Ukrajincami a Čechoslovákmi - oficiálne sovietskou armádou.



P.S.3: Jedno tým tupcom nedochádza, že totižto, keď sa naplnia ich delirické vízie a príde tu Russák, my, čo vieme jazyky, máme vzdelanie, kontakty v zahraničí a prípadne aj nejaké prostriedky, vypadneme ako prví, no oni tu s tým ožranským, despotickým medveďom budú musieť ostať. A, veru, bude to mizerný život…