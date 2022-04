Ale že keby, tak môjho 29 mesačného vnúčika M., beriem všetkými desiatimi:-)

Hovorím mu, že "M., ja už nevládzem za tebou bežať, už som stará."

M. mi povie, že "nie si stará, si nová."

Alebo sa pýta, že kedy pôjde k nám a odpoviem mu, že po Veľkej noci, tak mi povie, že to je dlho, že chce po malej noci.

No ale koho si vziať za muža z politickej ponuky?

Borisa?

Nie! Multiotecko promiskuitný celkovo, nielen pohlavne. Nie je to môj typ. Neverného chlapa nechcem doma ani vidieť!

Igora? Prvý a posledný krát som mu dala svoj hlas, lebo ...medveď, však viete. Keby nie Igora, hnusák Kradoš by tu bol tuším na doživotie. Neľutujem. Aj keď mám niekedy silné nutkanie ľutovať.

Igora už voliť NIKDY nebudem. Je to chlap na jednorazové použitie, spoľahnúť sa na neho nedá ani na 5 minút. Ani ten jednorazový styk s ním nebol bohviečo.

Richarda? Celkom sa vypracoval, no ale kam?

Hlas som mu vhodila tuším 3 x. Bolo to k niečomu?

Naštval ma s tým cirkusom okolo premiérky Ivety Radičovej. Nie je to môj ideál chlapa. Nedokázala by som sa k nemu pritúliť a cítiť pocit bezpečia. Chladný, trochu vypočítavý, ale zas nie z tých najhorších.

Obvineného Róberta? To už rovno do priepasti skočiť. Nič dobrého a pohodového z neho nekuká. Odpudivý alfasamec bez citu k iným ako tým, ktorí majú radi jeho a to bezmedzne.

Hmm, a čo taký Peter P. ?

V politickej rulete je momentálne na 1. mieste.

V mojej nie.

Má dve z 5 P. Chvíľami sa v ňom vyznám a chvíľami nie.

Hlúpy nie je. Prefíkaný je.

Vie dobre hrať s politickými kartami.

Jamky v lícach sú pre mňa ničím. Takých chlapov je na trhu je až-až!

Nevyberám si chlapov podľa vzhľadu.

Najmladší z europarlamentu dajme tomu. Len nie som si istá, že vie, čo chce. A tiež či vie, čo chceme my. A či vie, čo chcú jeho prípadní budúci koaliční.

Neviem si vybrať z toľkej ponuky.

Som príliš prieberčivá. Asi ostanem na ocot.

Však fajn. Ocot je tiež užitočný a ochutí ponuku jedál.

Tým ale nenaznačujem absolútne nič.

Lebo aj ocot sa môže vyliať, minúť, vyprchať, zoctovieť ... :-)