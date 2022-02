Môj krásny a pohodový život

Moja generácia (som ročník 1954) mala v podstate pohodový život.

Že som išla do jaslí v necelých 5 mesiacoch, si už nepamätám a nevnímam to ako nejakú nepohodu.

Mám fotku z jasličiek, kde sme všetky deti v rovnakom oblečení a usmievam sa.

Mám oblečené šortečky. Usmievame sa skoro všetci. Niektoré deti sa aj mračia, ja nie.

Usmievam sa:-)

Že som bola v nejakej ortéze, kvôli kĺbom, si tiež nepamätám.

Prorokovali mi, že nikdy nebudem lyžovať a budem mať kačací krok.

Prelyžovala som, prebicyklovala a chod mám úplne normálny.

Detstvo bolo OK. Mala som v desiatich rokoch 3 mladších súrodencov a starala som sa o nich tak, že som ich vedela aj prebaliť, vyzdvihnúť zo škôlky a dať im najesť.

Dnešným deťom sa o takom niečom ani nesníva.

Viem to. Mám 3 vnúčatá. Trávim s nimi celkom dosť času.

Vážne ani netušia o nejakom nesplachovacom záchode alebo o neexistencii telky.

Žijem si fajn a pradávno som akože zabudla o nejakej okupácii v roku 1968 zrovna na moje meniny.

V posledných dňoch si na tie tanky spomínam.

Zničené ulice, na ktoré sme kreslili buď vápnom alebo tehlovými kriedami nápisy "RUSI DOMOJ"!

O svojich posledných rokoch života som mala inú predstavu.

Že si to užijem v zdraví a so svojimi blízkymi v pohodičke.

No a prišlo také niečo, že pandémia. A možno aj vojna.

Ľudia sa zblbli. Šibe hlavne tým, ktorí majú moc.

Majú moc a majú jej moc.

Nebojím sa ani náhodou o seba. Mám to čoskoro za sebou, nemienim tu trčať večne.

No ale čo tí moji potomkovia?

Bude stačiť, aby vnúčatká kreslili kriedou na cestu: RUSI DOMOJ! ?