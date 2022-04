Ruské manévre sú divné a mám z nich zlý pocit.

Dokonca sa po doručení ručne písaného dopisu od Zelenského s návrhmi na podmienky ukončenia bojov oligarchom Abramovičom rozzúril, že ich všetkých ( Ukrajincov ) zničí. Celkom vypovedajúce...

Nezávislí vyšetrovatelia, novinári, zo skupiny Bellingcat zistili, že ruské vládne lietadlá často lietajú do oblasti Sibíri, asi 2800 km od Moskvy. Pritom na rovnakom mieste, ďaleko pred cieľom cesty, vypínajú transpondéry - odpovedače pre identifikáciu. Predpokladajú, že sa psychopat zašil do sibírskeho bunkra. Šojgu údajne upratal svoju dcéru do okolia Ufy a on sám tam často lieta. Zistili to tak isto novinári z Bellingcatu, profesionáli, IT odborníci, veľmi pozorní a dôslední vyšetrovatelia.

Okrem iného odhalili kompletné vražedné komando - travičov novičokom - Skripaľ s dcérou, Navaľnyj - dokonca sa travič priznal do telefónu ( použili lesť a "profesionál" to zhltol aj s navijákom ), že do švikov Navaľného modrého spodného prádla aplikovali novičok, ale pre krátku účinnosť prežil. Piloti komerčného letu sa zachovali profesionálne a s chorým pasažierom predčasne pristáli, ak sa nemýlim, v Omsku. Nedomysleli akciu, nezainteresovali pilotov do vraždy. O Navaľnom je nakrútený cca 100 minútový dokument so všetkými detailami a pokusmi o jeho zlikvidovanie. Ďalej vypátrali okolnosti vraždy Nemcova, otravu Litvinenka polóniom 210, "strelca", rusa, ktorý zostrelil let MH 17 Malaysia airlines nad Ukrajinou ( ruská raketa - typ zistili vyšetrovatelia NTSB ) a iných ruských zverstiev.

Fakty, že aparátčici kremľa zaliezli do dier ako potkani, zakladajú vznik špekulácií o možnostiach jadrového úderu. Sú to však len špekulácie, pretože rusom sa veriť v ničom nedá. Tvrdia to zhodne všetci analytici a odborníci z armádnych kruhov.

Pred pár dňami u Braňa Závodského uviedol generál vo výslužbe Andor Šándor ( ČR ), že ešte neodpisujme šialenca ( bežne sa konštatuje že on už vojnu prehral, minimálne morálne ), pretože zatiaľ nepoužil napr. ani strategické letectvo, výškové bombardéry.

A tu sa začína moja neistota a obava č. 1. Sťahujúce sa vojská z oblasti Kijeva síce nechali za sebou mnoho civilných obetí. Doslova so zviazanými rukami za chrbtom popravených ľudí podľa vzoru NKVD z Katyni, alebo ako Srbi v Srebrenici. Bude im to stačiť ako satisfakcia za hanbu na sto rokov dopredu za zlyhanie pri dobývaní Kijeva ? Alebo po stiahnutí sa z oblasti skazu dokončí strategické letectvo ? Odváži sa aj na západnú Ukrajinu ? Aký majú rozptyľ a nebudú chcieť úmyselne trafiť vedľa ? Je to až taký veľký nezmysel ? Kiež by bol...

Ak je psychopat naozaj vážne chorý ( údajne by mohol mať buď rakovinu hrubého čreva - typ staršieho dáta, alebo rakovinu štítnej žľazy, čo zistili členovia Bellingcatu na základe "zostavy špecialistov v jeho blízkosti" ) a vie, že to má spočítané, potom je mu úplne jedno, čo po ňom ostane, presnejšie neostane. On to "doklepe" aj v bunkri a bude mu dôležitejší pocit z víťazstva. Cena ? Tisíce mŕtvych a krajina zbombardovaná na prach, vymazaná infraštruktúra, kultúrne a historické pamiatky. Jemu je to šuma fuk, ak je naozaj chorý na rakovinu. Hlavu v poriadku zaručene nemá a teraz neviem čo je horšie...

Neistota a obava č. 2. Určite príde aj deň po tom. Nerobím si ilúzie o rozprášení podsvetia na Slovensku. Som si istý, že sa polícia doteraz hrabe iba na povrchu a samotné dno je veľmi ďaleko. Možno je až nedobytné. Za tie roky sa vytvorili veľmi hlboké korene. Rovnako si nerobím ilúzie ani o ukrajinskom podsvetí. Nezmizlo, vojna ho len utlmila, ale žije a ožije. Ukrajina prešla príliš krátku demokratizačnú cestu od čias Majdanu. Sú na samom začiatku. Vláda rozdala medzi obyvateľstvo 25 000 kusov ručných strelných zbraní. Mnoho sa ich ukoristí od rusov a vôbec, prehľad o zbraniach vo vojne je nemožný. Príde deň po tom a zbrane sa budú odovzdávať armáde. Vrátia sa všetky ? Koľko kalašnikovov ostane skrytých medzi ľuďmi ? Nie sú všetci poctiví a mnohí budú mať smelé plány. Príležitosť robí zlodeja. A tu je moja obava z toho, koľko sa ich prepašuje na Slovensko. Buďme realisti, dopyt určite bude...

U nás sa štrngalo kľúčmi a skladali sa drobáky na to odkázaným. Eufória spľasla a žrali sme sa ďalej ako predtým, ba ešte viac. Ukrajinu nič iné nečaká a navyše ruiny kde pozrieš. Od biedy je ku zlu len na skok...

Pre políciu, myslím si, je to už teraz hlavybôľ, aj keď sa o tom nehovorí. Nechcem maľovať čerta na stenu, ale do pozornosti kompetentných by som tento fakt určite odporúčal.

Toto sú moje najväčšie obavy a budem oslavovať deň, keď sa rusko zbaví šialenca. My sa zase musíme zbaviť raz a navždy vplyvu ruska. Posledný korektný ( v rámci poplatnosti dobe ) vládca v rusku bol cár Mikuláš. A ďalší na obzore nie je ani po vyše sto rokoch.

PS: Všetko čo sa týka ruska, napriek pravopisu mi nie je hodné toho, aby som ho napísal veľkým začiatočným písmenom.