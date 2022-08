Na výlet s deťmi - hrad Hrušov

Presúvať sa budeme už bez detského kočíka, ale aj vekovo staršie deti treba otestovať koľko zvládnu a na aké trasy sa s nimi v budúcnosti vybrať. Začneme tými kratšími, ale samozrejme nesmie chýbať ani úsek stúpania. Vhodnou voľbou sa stal hrad Hrušov.

Od hlavnej cesty medzi obcami Skýcov a Topoľčianky vedie červené turistické značenie na zrúcaninu hradu Hrušov. Pri ceste je vybudované menšie parkovisko, dĺžka trasy je niečo cez kilometer s prevýšením 146 metrov.

Nebola som tu prvýkrát a zrejme ani naposledy, ale po prázdninách skúsim trasu ktorú som našla na blogu, vyzerá to tam zaujímavo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

https://blog.sme.sk/antonkaiser/cestovanie/rano-pod-hrusovom

S deťmi však chodím len po trasách ktoré poznám.

Červeno označený turistický chodník vedie mladým lesom so stúpaním. Už tu sa mi zdalo, že nie deti skúšam ale oni mňa. Moje tempo je pomalé, ale vytrvalé. Tak som si pomyslela že ten elán majú len na začiatku. Mýlila som sa a to je dobre, viem že si môžem dovoliť aj viac ako takéto prechádzky.

chodník mladým lesom

Mladý les končí pri hájovni a odtiaľ vedie kamenistá cesta okrajom lesa na hrad.

Popri ceste sú vysadené gaštany a cez lúku sú výhľady na neďaleké kopce.

Spomínam si na tento hrad keď som tu bola prvý krát, asi tak pred 25 rokmi. Bola to zarastená ruina s kopou rôzneho odpadu, škoda, že som vtedy nefotila, sú to také rozdiely, že človek by neveril tomu, že je to isté miesto.

Už dlhých 20 rokov pôsobí na hrade OZ Leustach ktoré je združením na záchranu tohto stredovekého hradu. Urobili tu kus poctivej práce a v tento deň boli tiež v plnom nasadení. Patrí im moje poďakovanie, že tento skvost, kus našej histórie, zachraňujú pre budúce generácie.

hrad Hrušov

altánok pod hradom

Veľkým plusom pre prístup k informaciam o hrade sú tabule umiestnené na jednotlivých objektoch aj v cudzom jazyku. Viac som o hrade popísala v nasledovných blogoch, teraz priložím len novšie fotografie.

https://blog.sme.sk/simunekova/nezaradene/hrad-hrusov

https://blog.sme.sk/simunekova/cestovanie/hrad-hrusov