Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-07) –1.3. – 10.3.2022

4. marec 2022, Poľsko

Konzorcium PGZ-Miecznik podpísalo predbežné zmluvy o strategickej spolupráci s britskou spoločnosťou Babcock International, na základe ktorej sa spoločnosť Babcock International spolu so spoločnosťami Thales UK a MBDA UK stanú hlavnými dodávateľmi v rámci prípravy technického projektu nových fregát triedy Miecznik pre potreby poľského námorníctva. Poľské námorníctvo požaduje stavbu troch fregát, ktorých základom sa na základe realizovaného výberového konania stane britský projekt Arrowhead 140 (vo výberovom konaní boli aj španielsky projekt F-100 a nemecký projekt MEKO A300PL). Stavba prvého plavidla by sa mala začať v lodeniciach PGZ Stocznia Wojenna už v roku 2023 a do služby by mala vstúpiť v roku 2028. Stavba ďalších dvoch plavidiel by mala začať v závislosti na výsledkoch skúšok prvého plavidla a do služb aby mali vstúpiť najskôr v rokoch 2033 a 2023. Predbežné náklady sú vyčíslené na 2,58 miliardy dolárov (cca 10 miliárd zlotých). V prípade že bude projekt úspešne dokončený sa Poľsko stane tretím užívateľom fregát Arrowhead 140 po Británii (plánovaných 5 lodí triedy Typ 31, vo výstavbe od roku 2021) a Indonézii (dve plavidlá upravené podľa Indonézskych požiadaviek, zmluva podpísaná v roku 2021). Detaily o poľských špecifikáciách zatiaľ neboli podrobne zverejnené, známe sú len niektoré prvky ako bojový systém Thales Tacticos ASBU (použitý už na poľskej hliadkovej lodi Slazak) a rádiolokačný a sonarový systém dodaný spoločnosťou Thales. Predpokladá sa, že PVO bude zabezpečovať britský protilietadlový systém Sea Ceptor (24 až 32 šácht) a plavidlá môžu ďalej disponovať aj protilodným raketovým systémom Kongsberg NSM (až 8 odpaľovacích zariadení) či sebaobranným protilietadlovým systémom Mk. 49 Raythehon RAM. Na základe zverejnených grafík sa ďalej predpokladá 76mm univerzálny kanón Leonardo 76/62 Sovraponte, poľský protilietadlový delostrelecký systém OSU-35 kalibru 35mm, 324mm torpédomety a vrtuľník (na grafike je ilustračný Sikorsky MH-60R).

4. marec 2022, Kórejská ľudovodemokratická republika

KĽDR realizovala ďalší štart balistickej rakety, pričom vystrelená raketa zasiahla cieľovú oblasť vzdialenú cca 1000 km od miesta štartu. Podľa analytikov USA išlo o rovnakú raketu ako pri skúške dňa 26. februára a v oboch prípadoch nešlo o maximálny dolet rakety. Skúšanou raketou bola medzikontinentálna balistická raketa označovaná ako Hwasong-17, prvýkrát verejne predstavená ako maketa na vojenskej prehliadke 10. októbra 2020 a následne aj na výstave Sebaobrana o rok neskôr. Raketa je mobilná a na jej prepravu slúži 11-nápravový transportér, aj keď samotný transportér neumožňuje odpálenie rakety a tá sa odpaľuje zo špeciálnej odpaľovacej rampy. Odhadovaný dolet rakety s dĺžkou 26 m a priemerom 2,7-2,9 m je cca 13 000 km. Pohon zabezpečuje dvojstupňový raketový motor na kvapalné palivo.

4. marec 2022, USA

Vývoj nového strategického bombardéra Northrop-Grumman B-21 Raider postúpil do ďalšej etapy. Prvý prototyp začal pozemné skúšky, ktoré mu v prípade úspešného ukončenia umožnia realizovať prvý skúšobný let. Ten sa očakáva ešte do konca tohto roku. Pozemné skúšky prebiehajú v Leteckom závode 42 v Palmdale v Kalifornii. Po ich ukončení a absolvovaní prvého skúšobného letu budú ďalšie skúšky prebiehať na Edwardsovej leteckej základni. V súčasnej dobe je okrem skúšaného prototypu v rôznej etape stavby ďalších 5 prototypov bombardérov, ktoré sa postupne zapoja do skúšok.

7. marec 2022, Saudská Arábia

Saudská Arábia informovala, že je pripravená realizovať výrobu dvoch komponentov amerického protiraketového systému THAAD, ktoré by mali prispieť k jej snahe realizovať 50% výdavkov na nákup zbraní a munície prostredníctvom domácich výrobcov do roku 2030. V rámci lokálnej podpory si bude Saudská Arábia v ďalšom období realizovať výrobu odpaľovacích zariadení a tiež kontajnerov pre skladovanie, prepravu a odpálenie rakety.

9. marec 2020, Poľsko

V Redzikove boli dokončené stavebné práce na objektoch určených pre inštaláciu protiraketového systému Aegis Ashore. Vyhlásil to viceprezident Agentúry pre protiraketovú obranu USA John Hill s tým, že pokračujú len dokončovacie práce predchádzajúce inštalácii samotného systému. Vo svojom vystúpení okomentoval aj oneskorenie výstavby z ktorého nepriamo obvinil poľskú legislatívu a schopnosti poľských dodávateľov a realizátorov. Pôvodne mali byť objekty pripravené pre inštaláciu prvkov protiraketovj obrany hotové už v roku 2018. V súčasnej dobe sú prvky systému Aegis Ashore funkčné v rámci Európskej časti NATO len v rumunskom Deveslu. Práve prvky protiraketovej obrany využívajúce komponenty námorného raketového systému Aegis, vrátane odpaľovacích zariadení Mk. 41 VLS opakovane napádalo Rusko ako porušenie zmluvy o likvidácii rakiet stredného a dlhého doletu (INF, zmluva stratila platnosť v auguste 2019), ktorá limitovala dolet rakiet odpaľovaných z pozemných odpaľovacích zariadení, nakoľko odpaľovacie zariadenia Mk. 41VLS umožňujú mimo protilietadlových rakiet používať aj rakety s plochou dráhou letu RGM-109 Tomahawk s doletom prevyšujúcim povolené limity.

9. marec 2022, Filipíny

Na Clarkovej základni vzdušných síl pristáli dva turecké Airbus A400M, ktoré do krajiny priviezli dva vrtuľníky T129B Atak s nešpecifikovanými prvkami logistickej podpory. Filipíny si v máji 2021 objednali 6 kusov tohto bojového vrtuľníka vyrábaného spoločnosťou Turkish Aerospace Industries (detaily som uviedol vo svojom blogu z 30. mája 2021). Ďalšie 2 vrtuľníky by mali na Filipíny doraziť v priebehu budúceho mesiaca a posledná dvojica začiatkom roku 2023.

9. marec 2022, Japonsko

Japonské Námorné sebaobranné sily prevzali do služby prvú ponorku novej konvenčnej (diesel-elektrickej) triedy 29SS (resp. trieda Taigei) pomenovanú Taigei (513). Ide o novú triedu, ktorá vychádza z triedy Sórjú, ale obsahuje celý rad vylepšení. Stavba ponoriek prebieha od roku 2018 a mimo prevzatej jednotky je dokončená aj druhá ponorka pomenovaná Hakugei (514), na ktorej prebiehajú záverečné skúšky. Ponorky triedy Taigei majú výtlak cca 3000 ton a 70 členov posádky. Sú dlhé 84 m, široké 9,1 m a dosahujú ponor 10,4 m. Ponorka je vyzbrojená 6 torpédometmi kalibru 533 mm, z ktorých môže používať mimo klasickej torpédovej výzbroje aj protilodné rakety Harpoon. Oproti ponorkám Sórjú disponujú zdokonaleným sonarovým systémom, modernejším bojovým riadiacim systémom, vylepšenými stealth schopnosťami a sú vybavené aj systémom klamných cieľov proti torpédam. Najväčší rozdiel je ale v pohone, ktorý pod hladinou už nezabezpečuje AIP (Air Independent Propulsion resp. Stirlingov motor), ale elektrická energia z Li-Ion batérií.

Zdroje: