Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-08) –11.3. – 20.3.2022

11. marec 2022, Pakistan

Pakistan oficiálne zaradil do výzbroje Vzdušných síl prvých 6 viacúčelových lietadiel Čcheng-tu J-10CE, ktorých dodávka prebieha na základe kontraktu uzatvoreného 25. júna 2021. Celkom by mal Pakistan získať od čínskeho výrobcu 25 lietadiel J-10C v exportnej verzii podľa pakistanských požiadaviek (označenie výrobcu J-10CE, resp. J-10CP). Jednomotorové jednomiestne viacúčelové lietadlo J-10C je treťou vývojovou verziou modelu Čcheng-tu J-10, ktorého prvý vzlet sa datuje do roku 1998. Verzia C je rovnako ako verzia B vybavená novým rádiolokátorom s aktívnym fázovým anténnym poľom a naviac disponuje novým motorom WS-10B čínskej produkcie, či infračerveným zameriavačom. Zároveň má upravené niektoré detaily, ktorých cieľom je zníženie rádiolokačnej odraznej plochy a tým zlepšiť tzv. stelath charakteristiky lietadla. Lietadlo má dĺžku 16,9 m, rozpätie krídel 9,8 m a výšku 5,7 m. Maximálna vzletový hmotnosť môže dosiahnuť viac ako 19 ton. Lietadlo dosahuje maximálnu rýchlosť 1,8 M a má bojový dolet 1240 km (s prídavnými nádržami až 2600 km). Integrovanú výzbroj tvorí jeden kanón GŠ-23 a na celkom 11 vonkajších závesníkoch (6 podkrídelných, 3 podtrupové a 2 pod nasávacím otvorom) môže niesť až 5600 kg ďalšej výzbroje a vybavenia.

14. marec 2022, Nemecko

Nemecká vláda prostredníctvom ministerky obrany informovala o zámere kúpiť 35 ks lietadiel Lockheed-Martin F-35A Lighting II ako náhradu stíhacích bombardérov Tornado IDS, ktoré v súčasnej dobe slúžia ako nosiče nukleárnych zbraní (bômb B-61). Zároveň informovalo o zámere kúpiť 15 lietadiel Eurofighter ECR, ktoré by mali nahradiť lietadlá REB Tornado ECR. O náhrade lietadiel Tornado, ktorým pomaly končí technická životnosť sa v Nemecku diskutuje už niekoľko rokov. Už v roku 2020 prejavilo Nemecko záujem o kúpu 30 lietadiel Boeing F/A-18F Super Hornet a 15 ks Boeing EA-18G Growler, ale po kritike, ktorú na tento krok vzniesli ďalšie relevantné nemecké politické subjekty vtedajšia vláda Angely Merkelovej celý proces odložila. Kritický je najmä proces náhrady lietadiel Tornado IDS, nakoľko tento typ je jednaným typom, ktorý umožňuje nemeckému letectvu používať americké jadrové bomby B-61 a v prípade ich vyradenia by Nemecké ozbrojené sily prišli o jednu z kľúčových strategických spôsobilostí. V minulosti sa uvažovalo o náhrade Tornád aj lietadlami Eurofighter Typhoon, na produkcii ktorých sa podieľa nemecký priemysel. Tento krok ale narazil na problém certifikácie tohto typu ako nosiča tohto typu munície. Certifikácia by vyžadovala nie len dodatočné nemalé náklady, ale narazila aj na politický odpor USA, ktoré odmietajú možnú konkurenciu pre vlastné lietadlá.

15. marec 2022, Španielsko

Ministerstvo zahraničných vecí USA schválilo predaj 8 vrtuľníkov Sikorsky MH-60R pre potreby španielskeho námorníctva v hodnote približne 950 miliónov €. Okrem samotných vrtuľníkov by kontrakt mal obsahovať aj doplnkové zbraňové systémy a ďalšie vybavenie – napr. riadené strely Hellfire, doplnkové navádzacie súpravy APKWS II, komunikačné vybavenie, sonary a sonarové bóje a ďalšie vybavenie na vedenie protiponorkového a elektronického boja. Mimo primárnych bojových úlohy ba mali byť vrtuľníky schopné plniť aj sekundárne úlohy – pátracie a záchranné misie, či transport materiálu. Vrtuľník Sikorsky MH-60R sa vyrába od roku 2001 a doteraz ich bolo vyrobených viac ako 300. Najväčším užívateľom je Námorníctvo USA, ale používajú ich aj námorné sily Austrálie, Dánska, Indie, Saudskej Arábie či Grécka a Južnej Kórei. Vrtuľník s vlastnou hmotnosťou cca 6 ton uvezie okolo 4 ton nákladu a iného vybavenia na vzdialenosť prevyšujúcu 800 km.

16. marec 2022, Rusko

Na továrenskom letisku Uľjanovsk-východ sa začali letové skúšky prvého lietadla Il-76MD-90A, ktorého výroba bola ukončená v roku 2022 (kedy sa jeho stavba začala zdroje nezmieňujú). Lietadlo má registračné číslo RF-78663 a výrobné číslo pravdepodobne 0208. Podľa verejne dostupných údajov by malo ísť o 10 lietadlo z kontraktu uzatvoreného v roku 2012, podľa ktorej mali ruské Vzdušné sily obdržať pôvodne 39 týchto lietadiel a ktorá bola neskôr znížená na celkom 10 lietadiel. Zároveň ide o tretie lietadlo, ktoré bolo dokončené na novej výrobnej linke inštalovanej v roku 2016 a ktorá by mala byť schopná „chŕliť“ 12 lietadiel ročne. V súčasnej dobe zostáva v platnosti kontrakt, z roku 2021, na základe ktorého by myl výrobca letectvu do roku 2028 dodať ďalších 14 lietadiel tohto typu.

18. marec 2022, Taliansko

Talianske námorníctvo prevzalo a zaradilo od služby prvú viacúčelovú hliadkovú loď novej triedy PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) pomenovanú Paolo Thaon di Revel (P430) (na počet admirála Paola Thaon di Revela, ktorý bol jedným z veliteľov talianskej flotily počas 1. svetovej vojny a v rokoch 1922-1925 pôsobil ako minister námorníctva). Stavba lode sa začala v lodenici spoločnosti Fincantieri v Muggiano 13. februára 2017, na hladinu bola spustená 15. júna 2019 a záverečné skúšky prebiehali od 12. novembra 2019. Zmluva na stavbu lodí tejto triedy v počte 6 ks (s opciou na ďalšie 4) bola uzatvorená v roku 2015, pričom v roku 2019 bola uplatnená opcia na stavbu ďalších 4 plavidiel. V súčasnej dobe prebieha stavba 5 jednotiek triedy (mimo práve prevzatej lode) a siedma loď by sa mala začať stavať v mesiaci apríl 2022. Plánované ukončenie stavby je v roku 2026. Lode triedy PPA sú stavané v troch rôznych konfiguráciách, ktoré sa líšia výzbrojou a vybavením. Prvé 2 jednotky (P430 Paolo Thaon di Revel a P431 Francesco Morosini – v štádiu záverečných skúšok) sú dokončené v tzv. Light verzii, kde nedisponujú niektorými plánovanými spôsobilosťami – napr. majú menej výkonný rádiolokátor a slabšiu protivzdušnú obranu (len rakety Aster 30). Ďalšie 3 lode stavené lode sú realizované v tzv. Light Plus konfigurácii a posledné 2 budú dokončené v úplnej ( Full) konfigurácii. V tomto zozname ešte nefigurujú zvyšné 3 lode z opcie, kde sa plánuje ich stavba po jednom kuse z každej konfigurácie. Plne vybavená loď môže dosiahnuť výtlak 6270 až 6400 ton (Light verzia 5830 ton) pri dĺžke 143 m. Pohon plavidiel zabezpečujú plynové turbíny v kombinácii so vznetovými motormi, ktoré umožnia lodi dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 35 uzlov. Pri ekonomickej rýchlosti 15 uzlov je dosah lode 5000 námorných míľ. Lode v „plnej“ konfigurácii by mali disponovať dvojpásmovým rádiolokátorom s aktívnou fázovou anténou spoločnosti Leonardo, špeciálne zameraný na protivzdušnú obranu a tiež vlečeným a trupovým sonarom. Vo výzbroji by mal byť protilietadlový raketový systém SAMM-ESD so 16 vertikálnymi odpaľovacími zariadeniami (16 rakiet Aster-30, alebo 64 rakiet CAMM-ESD), osem odpaľovacích zariadení protilodných rakiet kompletu Teseo / Otomat Mk 2A Evolutio, 127mm /L64 automatický kanón Leonardo LW navádzanou muníciou Vulcano, 76mm/L62 automatický kanón Leonardo Sovraponte s navádzanou muníciou Strales / Davide, dve 25mm delostreecké systémy blízkej ochrany Leonardo KBA a tiež torpédometmi kalibru 324 mm (6 ks) a 533 mm ( 2ks) spolu s výmetnicami klamných protitorpédových cieľov. Hangár lode by mal poskytovať stálu základňu pre dva vrtuľníky NH90 alebo jeden AW101. V zadnej časti lode je rampa s rýchloupínacím 11-metrovým polotuhým motorovým člnom, ako aj dve takzvané modulárne zóny s možnosťou umiestnenia celkom 13 štandardných kontajnerov pre rekonfigurovateľnú užitočnú záťaž. Posádku v plnej konfigurácii by malo tvoriť 173 ľudí. Aj keď zatiaľ je zmluvne ošetrená stavba celkom 10 plavidiel, ich počet by podľa predbežných plánov talianskych obranných plánovačom mohol do roku 2035 narásť na celkom 16 kusov vo všetkých konfiguráciách.

