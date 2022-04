Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-09) –21.3. – 31.3.2022

22. marec 2022, Japonsko

Japonské námorné sily sebaobrany prevzali novú fregatu Kumano (FFM 2) postavenú lodenicami spoločnosti Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd v Tamano. Loď je prvou dokončenou fregatou triedy Mogami (30FFM), aj keď v skutočnosti ide o druhé plavidlo triedy, nakoľko fregata Mogami (FFM 1), ktorú stavali lodenice spoločnosti Mitsubishi Heavy Industries v Nagasaki ešte neukončila preberacie skúšky (ale predpokladá sa, že skúšky budú ukončené do konca apríla 2022). Táto trieda bola projektovaná ako náhrada eskortných torpédoborcov triedy Abukuma, ktoré boli v počet 6 kusov postavené v rokoch 1988-1993. Neskôr bolo rozhodnuté, že tieto fregaty nahradia aj torpédoborce tried Asagiri (8 lodí stavaných v rokoch 1985-1991) a Murasame (9 lodí stavaných v rokoch 1993-2000) a z pôvodne 4 fregát sa počet plánovaných lodí zvýšil na 22. Prvá objednávka na 8 lodí bola uzatvorená v roku 2017, pričom reálna stavba prvej lode sa začala 29.10.2019. V súčasnej dobe je rozostavaných ďalších 5 lodí (mimo prvých dvoch), pričom plán predpokladá že do roku 2032 prevezme námorníctvo 2 dokončené lode každý rok. Niekoľko údajov – výtlak fregát je 5500 ton pri dĺžke 133 m a šírke 16,3 m. Pohon lodí zabezpečuje kombinvaná pohonná sústava tvorená vznetovými motormi a plynovými turbínami s maximálnym výkonom 70 000 hp, ktorý umožní fregate plávať maximálnou rýchlosťou 55,5 km/hod (30 uzlov). Posádku tvorí 90 osôb. Výzbroj fregát tvorí 8 protilodných rakiet Typ 17 (SSM-2), 16 vertikálnych odpaľovacích zariadení Mk.41 určených pre rakety vyvíjaného japonského protilietadlového systému stredného a ďalekého dosahu (na prvých dvoch fregatách nie sú šachty Mk. 41 inštalované), protilietadlový raketový systém krátkeho dosahu Raytheon RAM s 11-násobným odpaľovacím zariadením, 127mm/L62 viacúčelový automatický kanón BAE Systems Mk. 45 Mod 4, dve diaľkovo ovládané zbraňové stanice s 12,7mm guľometmi, 4 torpédomety kalibru 324 mm (s torpédami Typ 12) a palubný vrtuľník MitsubishiSH-30L v hangári.

24. marec 2022, Grécko

Predstaviteľmi gréckeho ministerstva obrany a zástupcami francúzskych zbrojárskych spoločností boli podpísané zmluvy, na základe ktorých získa Grécko ďalších 6 lietadiel Dassault Rafale (v modifikácii F4) a tri nové fregaty triedy FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) modifikované podľa gréckych požiadaviek (označenie triedy FDI HN). Súčasťou zmluvy je aj opcia na 4 fregatu. Hodnota kontraktov dosahuje 4 miliardy €, pričom 3 miliardy sú vyčlenené na stavbu fregát. Slávnostného aktu podpísania zmlúv sa zúčastnili aj ministri obrany oboch krajín. O lietadlách Rafale F4 som už v predchádzajúcih príspevkoch písal, takže v ďalšom by som pridal niekoľko slov k fregatám. Fregaty FDI sú určené ako náhrada fregát triedy La Fayette, ktoré bolo stavané v rokoch 1990-1999. Vo francúzskom námorníctve slúži 5 fregát tejto triedy, ktoré má nahradiť 5 fregát triedy FDI. Prvá fregata pomenovaná Amiral Ronarch sa začala stavať v októbri 2019 a jej dokončenie je plánované na rok 2023. Lode pre Grécko budú stavané lodenicami v Loriente rovnako, ako plavidlá pre Francúzsko a dokončené by mali byť v rokoch 2025-2027. Grécko je prvým zahraničným záujemcom o túto triedu. Fregaty triedy FDI majú výtlak 4500 ton, dĺžku 122 m a šírku 18 m. Pohonnú sústavu tvoria 4 vznetové motory s celkovým výkonom 42900 hp, ktoré by plavidlu mali umožniť plávať rýchlosťou až 50 km/hod (27 uzlov). Francúzske námorníctvo plánuje fregaty vyzbrojiť celkom 8 odpaľovacími zariadeniami protilodných rakiet Exocet MM40 Block 3C a protilietadlovým raketovým systémom so 16 vertikálnymi odpaľovacími zariadeniami pre rakety Aster 15/30. Ďalšiu výzbroj má tvoriť 76mm viacúčelový automatický kanón a dvojica 20mm kanónov pre blízku obranu. Na palube budú ďalej 4 torpédomety kalibru 324 mm a hangár pre palubný vrtuľník NH-90. Grécka modifikácia FDI HN by mala byť vyzbrojená obdobne s výnimkou protilietadlovej výzbroje, ktorú má tvoriť až 32 vertikálnych odpaľovacích zariadení pre rakety Aster 30 (Block 1) a naviac má byť inštalovaný aj protilietadlový raketový komplet krátkeho dosahu Raytheon RAM s 21-násobným odpaľovacím zariadením Mk. 49.

28. marec 2020, Kanada

Kanadská vláda oficiálne informovala, že víťazom tendra na náhradu lietadiel Boeing CF-188A/B sa stáva typ Lockheed Martin F-35A. Celkom by malo ísť o 88 lietadiel, ktoré by mali od roku 2025 postupne vo výzbroji nahrádzať stávajúce lietadlá CF-188A/B pod kanadským označením CF-35A. Predpokladaná hodnota kontraktu, ktorý by mal byť realizovaný prostredníctvom amerického programu Foreign Military Sales by mala dosiahnuť od 12 do 15,2 miliardy dolárov (15-19 miliardy kanadských dolárov). Kanada patrí medzi štáty, ktoré sa na vývoji F-35 (v tom čase ešte ako projekt JSF – Joint Strike Fighter) podieľa od roku 1997 a už v roku 2010 prejavila záujem o dodanie 65 lietadiel k roku 2016. Toto rozhodnutie bolo ale podrobené silnej kritike opozície a mimovládnych organizácií, ktoré kritizovali náklady a požadovali pri takomto dôležitom rozhodnutí regulárnu súťaž. Nasledovalo rozhodnutie o zrušení objednávky z roku 2011 a záväzok kanadskej vlády, že náhrada CF-18 bude riešená prostredníctvom tendra, ktorý bol nakoniec vypísaný v roku 2017 a v roku 2019 boli zverejnené finálne požiadavky. Nakoniec sa v programe posudzovali len produkty spoločností Lockheed Martin (F-35A), Boeing (F/A-18E/F Super Hornet) a Saab (JAS-39E/F Gripen NG), nakoľko spoločnost Dassalut Aviation (Dassault Rafale) svoju ponuku po zverejnení predbežných požiadaviek stiahla a po zverejnení konečných požiadaviek ju nasledovala aj spoločnosť BAE Systems (Eurofighter Typhoon). Obe spoločnosti namietali, že požiadavky sú účelovo nastavené tak, že zvýhodňujú projekt spoločnosti Lockheed Martin. K 01.12.2021 bol zo súťaže vyradený projekt spoločnosti Boeing a ďalej sa rozhodovalo už len medzi F-35A a JAS-39E/F, bez reálneho skúšania jednotlivých lietadiel.

28.marec 2022, USA

Vzdušné sily USA plánujú v roku 2023 vyradiť 33 lietadiel F-22A Raptor. Vyradenie najstarších lietadiel umožní znížiť prevádzkové náklady a ušetrené prostriedky investovať do programu Next-Generation Air Dominance. Lietadlá, ktoré letectvo plánuje vyradiť slúžia na výcvik, nakoľko ich spôsobilosti neumožňujú bojové nasadenia a ich modernizácia by si vyžiadala dodatočné náklady vo výške približne 1,8 miliardy dolárov počas nasledujúcich 8 rokov, čo je hodnotené ako ekonomicky neefektívne. Ak Kongres zámere schváli, tak vyradené lietadlá budú uskladnené na Davis-Monthanovej leteckej základni v Arizone a ich vyradením klesne počet lietadiel F-22A v službe zo 186 na 153 kusov.

31. marec 2022, Rusko

V Admiralitných loideniciach v Petrohrade bola na hladinu spustená ďalšia ponorka triedy Projekt 06363 pomenovaná Ufa (B-588). Ponorka je určená pre Tichooceánsku flotu a je štvrtou zo šiestich, ktoré by táto flota mala dostať. Stavba ponorky sa začala 1. novembra 2019, pričom do služb aby mala byť zaradená do konca roku 2022. Ponorky Projektu 06363 sú stíhacie útočné ponorky určené na vyhľadávanie a ničenie ponoriek a hladinových plavidiel. Sú vyzbrojené šesticou torpédometov kalibru 533mm, pre ktoré majú zásobu 18 torpéd, alebo 24 mín. Raketovú výzbroj tvorí ponorkový komplet Kalibr PL s raketami 3M54K (protilodné), alebo 3M14K (strely s plochou dráhou letu) použiteľnými aj proti pozemným cieľom. Zdroje udávajú 4-6 rakiet, ale ruské spravodajstvo pri komentovaní aktivít týchto ponoriek v súvislosti s bojovou kampaňou v Sýrii udáva odpálenie 7-14 rakiet v rámci jednej akcie. Ponorky s dĺžkou 73,8 m a výtlakom pod hladinou 3950 t dosahujú max. rýchlosť 37 km/hod a môžu operovať až do hĺbky 300 m.

31. marec 2022, Saudská Arábia

V Cádize (resp. v areáli Arzenálu La Karraka v San Fernando) prebehlo slávnostné odovzdanie prvej postavenej korvety triedy Avante 2200 zástupcom Saudskoarabského námorníctva. Korveta Al Jubail (828) je prvou z piatich objednaných lodí saudskoarabského projektu Al Sarawat, ktorý realizuje španielska lodiarska spoločnosť Navantia na základe kontraktu v hodnote cca 2,5 miliardy € z roku 2018. Stavba fregaty Al Jubail sa začala 15. januára 2019, na hladinu bola spustená 22. júna 2020 a od 5. septembra 2021 prebiehali záverečné skúšky. V súčasnej dobe sú v rôznom štádiu stavby aj zostávajúce 4 korvety. V minulosti bola táto konštrukcia použitá aj pri stavbe hliadkových lodí pre Venezuelské námorníctvo, pre ktoré spoločnosť Navantia v rokoch 2008-2012 postavila 4 plavidlá s lokálnym označením trieda Guaiquerí. Pre Saudskú Arábiu sú lode vybavené mohutnejšou výzbrojou. Hlavňová výzbroj pozostáva z viacúčelového 76mm/L62 automatického kanóna Leonardo Super Rapid, 35mm delostreleckého systému blízkej obrany Rheinmetal Oerlikon Millenium, dvojice diaľkovo ovládaných zbraňových staníc s malokalibrovými kanónmi a 4 guľometmi kalibru 12,7 nm. Na palube sú ďalej 4 torpédomety kalibru 324 mm a hangár pre vrtuľník. Hlavnú výzbroj ale tvorí dvojica odpaľovacích zariadení (každé so 4 kontajnermi) protilodných rakiet Boeing Harpoon Block II a 16 vertikálnych odpaľovacích zariadení protilietadlového raketového systému Raytheon ESSM. Obsluhu zabezpečuje 102 osôb. Korvety majú výtlak 2500 ton, dĺžku 104 m a šírku 14 m. Pohonná sústava tvorená dvojicou vznetových motorov MTU dokáže loď urýchliť na rýchlosť 50 km/hod (27 uzlov).

