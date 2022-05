Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-13) –1.5. – 10.5.2022

4. máj 2022, Brazília

Výstavba prvej brazílskej fregaty triedy Tamandaré, ktoré si v počte 4 ks v hodnote 1,7 miliardy dolárov brazílske námorníctvo objednalo v roku 2020 v lodeniciach spoločnosti Agias Azuis (súčasť nemeckého koncernu ThyssenKrupp Marine Systems) sa oneskoruje a jej zaradenie do služby sa neočakáva v roku 2025, ale najskôr v roku 2026. Fregaty Tamandaré majú posilniť schopnosti brazílskeho námorníctva v oblasti ochrany pobrežných vôd. Brazília už druhé desaťročie bojuje so zastarávaním svojich námorných síl a už v roku 2008 predstavila program, ktorý mal postupne od roku 2013 zabezpečiť postupnú obmenu sprievodných plavidiel. Kvôli globálnej finančnej kríze ale program nebol realizovaný a z pôvodne 15 eskortných lodí dnes Brazília disponuje len ôsmimi (6 zastaraných fregát a dve raketové korvety). Fregaty Tamandaré sú založené na nemeckej triede MEKO A-100. Plánovaný výtlak by mal byť 3500 ton pri dĺžke 107,2 metra a šírke 15,95 m. Pohonná sústava tvorená 4 vznetovými motormi MAN 12V 28/33 DSTC a 4 elektrickými generátormi poháňanými vznetovými motormi Caterpillar C32 by mala loď urýchliť až na 28 uzlov. Lode budú vybavené hangárom a letovou palubou pre protiponorkový vrtuľník. Nadstavby sú konštruované s cieľom znížiť rádiolokačný odraz a pre lode sa plánuje využiť aj bezpilotné prostriedky (ScanEagle Block E spoločnosti Insite). Protivzdušnú obranu zabezpečí britský raketový komplet Sea Ceptor s dosahom 25 km, hlavnú protilodnú výzbroj trvora rakety MANSUP brazílskeho pôvodu. Doplnkovú vyzbroj tvorí 76mm kanón Super Rapid spoločnosti Leonardo. Stavba lode sa mala pôvodne začať na konci roku 2021, neskôr sa posunul na apríl 2022 a aktuálny termín je september 2022. Spoločnosť posun zdôvodňuje pandémiou COVID-19, neofociálne informácie ale hovoria o problémoch so stavbou plno rozmerových makiet jednotlivých úsekov trupu, ktorých stavbu žiadalo námorníctvo, aby otestovalo schopnosti lodenice predtým, ako sa začne stavba skutočnej lode.

6. máj 20222, Poľsko

Poľské ministerstvo obrany prostredníctvom svojej Agentúry pre vyzbrojovanie (Agencję Uzbrojenia) uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou WB Electronics SA na dodávku prvých 4 batérijných súprav bezpilotných prieskumných prostriedkov Gladius určených pre delostrelecký prieskum. Ich dodávka by mala prebehnúť ešte v roku 2022 pre delostrelecké útvary dislokované na východe krajiny. Súčasťou zmluvy je aj opcia na dodávku ďalších súprav v budúcnosti (až do hodnoty 2 miliardy zlotých, čo je cca 450 miliónov dolárov). Gladius je integrovaný systém vyhľadávania a označovania cieľov na vzdialenosť do 100 km pre delostrelecké útvary vyzbrojené hlavňovým a reaktívnym delostrelectvom. Bol vyvinutý v roku 2020 a je súčasťou automatizovaného systému velenia a riadenia poľného delostrelectva TOPAS. Komplex Gladius je tvorený dvomi typmi bezpilotných prostriedkov a príslušnými systémami na ich riadenie a prenos údajov, mobilným katapultovacím zariadením a prvkami logistickej podpory pre zabezpečenie prevádzky. Prvý typ bezpilotného prostriedku je určený k prieskumu a je konštruovaný na báze staršieho bezpilotného prostriedku FT-5, ktorý spoločnosť WB Electronics SA už niekoľko rokov ponúka na trhu. Má vzletovú hmotnosť 85 kg, rozpätie krídel 6,4 m a dĺžku 3,1 m. Pohon zabezpečujú 2 vrtuľové motory na krídlach. FT-5 má výdrž vo vzduchu až 10 hodín, praktický dostup 5000 m a môže byť diaľkovo ovládaný na vzdialenosť 100 – 150 km (vrátane prenosu zistených údajov). Umožňuje ale aj autonómny režim, pri ktorom sa dron riadi vloženým programom letu. Aj keď prototypy FT-5 disponovali kolesovým podvozkom pre štart a pristátie, sériové stroje sú určené pre štart z katapultu a pristátie pravdepodobne na padáku. Druhým typom bezpilotného prostriedku je vyčkávacia munícia Gladius BSP-U, čo je pravdepodobne derivát vyčkávacej munície Warmate 2, ktorú vyvinula spoločnosť WB Electronics SA v súčinnosti so spoločnosťou Tawazun zo spojených arabských emirátov. Gladius BSP-U má hmotnosť cca 30 kg, rozpätie 2,5 m a rovnakú dĺžku. Je poháňaný elektromotorom prostredníctvom tlačnej vrtule. Dosah má 100 km, výdrž vo vzduchu do 2 hodín a max. rýchlosť 150 km/hod. Maximálny dostup je 500 m nad terénom (obmedzenie nadmorskej výšky do 3000 m nad morom), ale prevádzková letová hladina je okolo 200 m. Štart zabezpečuje mobilný katapult, bojová hlavica má hmotnosť 5 kg (niektoré zdroje ale udávajú že Gladius BSP-U nie je klasická vyčkávacia munícia, ale opakovane použiteľný dron s podvesenou výzbrojou).

9. máj 2022, USA

Na Nellisovej základni vzdušných síl v Nevade sa začalo cvičenie Black Flag. Cvičenie je zamerané na preverovanie vzájomnej súčinnosti jednotlivých druhov techniky vzdušných síl a praktické preverenia navrhovaných zmien štandardných operačných postupov, či nových spôsobov vedenia boja. Tohtoročné cvičenie je špecifické tým, že sa na ňom zúčastňuje aj austrálske lietadlo E-7A Wedgetail, ktoré je horúcim kandidátom na náhradu časti dosluhujúcich lietajúcich stredísk riadenia a velenia E-3 Sentry používaných Vzdušnými silami USA. E-7A Wedgetail bolo vyvinuté spoločnosťou Boeing na báze dopravného lietadla Boeing pod označením Boeing 737 AEW&C a okrem Austrálie je používané aj letectvom Turecka (pod označením Barış Kartalı / Peace Eagle) a Južnej Kórei (ako Peace Eye). Okrem účasti na cvičení Black Flag sa lietadlo zúčastni aj série skúšok realizovaných 53. skupinou pre vyhodnocovanie zbraní na Tyndallovej základni vzdušných síl na Floride. Austrália tiež umožní výcvik personálu potrebného pre obsluhu lietadla tak, aby bol v roku 2027 (keď má byť hotový prvý prototyp pre USAF) k dispozícii.

10. máj 2022, Kolumbia

Podľa neoficiálnych informácií prejavila Kolumbia záujem o obstaranie použitých tankov M1A2 Abrams od USA. Kolumbia v súčasnej dobe nedisponuje žiadnou tankovou technikou a jej najsilnejšou obrnenou technikou sú brazílske kolesové stíhače tankov EE-9 Cascavel (90 mm kanón). Kolumbia deklaruje snahy získať modernú tankovú techniku (cca 50 kusov) už 20 rokov, ale doteraz väčšinu financií na obranu investovala do výzbroje a výcviku vhodného na boj proti terorizmu, povstalcom a obchodu s drogami, kde tanky nemali veľké využitie. To sa zmenilo až v posledných rokoch, keď stúpa napätie medzi Kolumbiou a Venezuelou, ktorá intenzívne investovala do nových zbraňových systémov najmä z Ruska a Čína, vrátane tankov T-72B1V či stíhacích bombardérov Suchoj Su-30MKV. Aj v oblasti letectva potrebuje Kolumbia upgradovať svoju techniku, nakoľko jej stíhacím lietadlám izraelského pôvodu Kfir končí životnosť. Jedným z kandidátov je aj lietadlo F-16, kde je možnosťou kúpa použitých starších lietadiel vo väčšom množstve, alebo investovanie do menšieho množstva novovyrobených F-16 Block 70/72 (či modernizovaných F-16V).

