Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-14) – 11.5. – 20.5.2022

11. máj 2022, Rusko

Spoločnosť Zjednotená motorová korporácia (Объединенная двигателестроительная корпорация, známa aj pod anglickým názvom UEC - United Engine Corporation) dokončila prvú etapu skúšok nového prúdového motora PD-8. Skúšky prebiehali na stolici a boli zameraná na overenie správnej činnosti jednotlivých systémov motora vo viacerých režimoch činnosti a ich súlad s požiadavkami. Motor PD-8 je vyvíjaný pre nový model dopravného lietadla Suchoj Superjet 100 označovaný ako SSJ-NEW a tiež pre modernizáciu hydroplánov Berjev Be-200, ktoré používa Ministerstvo pre mimoriadne situácie, ale aj Ozbrojené sily Ruskej federácie. Zatiaľ čo SSJ-NEW je stále len v štádiu vývoja, pre ďalší rozvoj lietadiel Berjev Be-200 je nový motor kľúčový, nakoľko v súčasnej dobe toto lietadlo lieta s motormi D-436 vyrábanými v ukrajinskom Záporoží. Motor PD-8 ma dosahovať ťah cca 77,5 kN a je vyvíjaný z výkonnejšieho motora PD-14 (s ťahom 137,3 kN). V prípade že ďalšie etapy skúšok budú prebiehať podľa plánu, tak jeho certifikácia pre používanie by mala prebehnúť v roku 2023.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

11. máj 2022, Slovinsko

Slovinský minister obrany podpísal memorandum s agentúrou OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement – medzivládna organizácia pre spoločné nákupy výzbroje), na základe ktorého získa Slovinsko 45 bojových vozidiel pechoty Boxer od nemeckej spoločnosti ARTEC GmbH (spoločný podnik Rheinmetall Defense a Krauss-Maffei Wegmann). Okrem samotných BVP je súčasťou kontraktu aj základný balík technickej podpory a výcviku. Celková hodnota kontraktu dosahuje 281,5 milióna € bez DPH. Dodávka pre Slovinské ozbrojené sily by mala prebehnúť v rokoch 2023-2026. Vozidlá pre Slovinsko budú vybavené modifikovanou izraelskou vežou Rafael Samson Mk. 2 - 30 mm kanón ATK Orbital Bushmaster Mk. 44, 7,62 mm spriahnutý guľomet a výsuvné odpaľovacie zariadenie PTRS Rafael Spike-LR (obdobnú verziu Boxeru pod označením Vilkas prevádzkuje Litva). Podľa pôvodných plánov z roku 2018 malo Slovinsko záujem o 48 BVP s 30 mm kanónom a 8 mínometov kalibru 120 mm. Slovinsko už v minulosti kolesové obrnené transportéry / bojové vozidlá pechoty obstarávalo – v roku 2006 podpísalo zmluvu s fínskou spoločnosťou Patria na celkom 135 vozidiel Patria AMV (s lokálnym označením SKOV Svarun) v rôznych verziách. V roku 2012 bola ale zmluva zo strany Slovinska vypovedaná z dôvodu odhaleného korupčného konania v rámci výberového konania, nespokojnosti s výkonmi vozidla a škrtami v rozpočte, pričom krajina prevzala len 30 vozidiel. Tie budú po dodaní nových Boxerov pravdepodobne upravené na plnenie pomocných úloh (zdravotné, spojovacie, ženijné a pod.).

14. máj 2022, USA

Vzdušné sily USA informovali o úspešnej letovej skúške perspektívnej hypersonickej rakety AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). AGM-183A je určená na použitie z lietadiel a pri letovej skúške realizovanej na polygóne Point Mugu v Kalifornii bola odpálená z lietadla Boeing B-52H Stratofortress a prekonala rýchlosť M5. Ide o prvú úspešnú letovú skúšku po troch neúspešných realizovaných v roku 2021. Všetky skúšky zatiaľ prebehli bez hlavice, ktorá je vyvíjaná samostatne pod označením TBG (Tactical Boost Glide) a ide o hypersonický klzák s urýchľovacím raketovým motorom. Raketu ARRW vyvíja spoločnosť Lockheed Martin na základe zmluvy z roku 2018. Pôvodné ukončenie vývoja bolo plánované na koniec roka 2022, ale program má v súčasnej dobe oneskorenie, k čomu prispeli aj škrty v rozpočte v roku 2022. Raketa ARRW by mala dosiahnuť rýchlosť až M8 a dolet 1600 km. Bombardér B-52H je schopný súčasne niesť 4 tieto hypersonické strely na vonkajších závesníkoch.

16. máj 2022, India

Indická vláda na neurčito pozastavila rokovania s Ruskom (spoločnosť Rosoboroexport) na dodávku vrtuľníkov včasnej výstrahy Kamov Ka-31. Pozastavenie rokovaní dávajú niektorí analytici do súvislosti s medzinárodným tlakom na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu vo februári 2022, aj keď zdroje zvnútra rokovacích tímov udávajú, že hlavným dôvodom je súčasná neschopnosť Ruska zabezpečiť výrobu a dodávku vrtuľníkov (spôsobené práve potrebami prebiehajúceho konfliktu) a problémami súvisiacimi s realizáciou prípadných platieb. Vrtuľníky sú potrebné na zabezpečenie prevádzky druhej indickej lietadlovej lode INS Vikrant, ktorá by do služby mala vstúpiť v júli 2022 a rokovania o ich nákupe prebiehajú od roku 2019. Rokovania boli ovplyvnené vysokou cenou, ktorú výrobca z vrtuľníky požadoval a problémami spôsobenými pandémiou koronavírusu, ale nakoniec došlo k dohode o dodaní 10 vrtuľníkov v hodnote 520 miliónov dolárov. Ale kvôli sankciám zo strany USA prijatých ako reakcia na operácie Ruska proti Ukrajine nie je možná platba v dolároch a vyjednávači sa nedokázali zhodnúť na vhodnom výmennom kurze rupia – rubeľ. India prevádzkuje 14 vrtuľníkov Ka-31, ktoré boli dodané v rokoch 2003 (4 ks), 2005 (5 ks) a 2013 (5 ks).

17. máj 2022, Katar

V lodeniciach spoločnosti Fincantieri v Palerme sa začala stavba novej výsadkovej vrtuľníkovej lode pre Katarské námorníctvo. Loď bude dlhá asi 143 metrov a široká 21,5 metra. Prepravná kapacita má dosiahnuť 550 osôb. Okrem paluby na prepravu vozidiel s dvomi rampami bude vybavená aj vnútorným zaplatiteľným dokom, umožňujúcim operovať výsadkovým člnom LCM (Landing Craft Mechanized). Letová paluba je dimenzovaná na použitie vrtuľníkov NH-90.

19.05.2022, Kolumbia

V rámci programu modernizácie svojich ozbrojených síl sa Kolumbia podľa neoficiálnych informácii rozhodla obstarať francúzske 155 mm húfnice Caesar spoločnosti Nexter (rovnaké húfnice si vybrala napr. Česká republika, kde sa tendru zúčastnila aj húfnica Zuzana 2 zo Slovenska). O húfncvie Caesar prejavila Kolumbia záujem už v roku 2011, pričom pôvodné plány boli zakúpiť až 12 týchto húfnic (zmluva na prvých 6 bola plánovaná na rok 2014). Zo zámeru sa ale upustilo z finančných a politických dôvodov a akvizícia bola opäť otvorená v roku 2019. Rokovania prebiehajú o podmienkach dodania prvej štvorice húfnic v hodnote asi 35 miliónov dolárov. Mimo nákupu húfnic Kolumbia modernizuje aj svoje stávajúce delostrelectvo – v poslednom období prešlo modernizáciou 7 z trinástich 155mm húfnic Santa Bárbara Sistemas 155/52 APU-SBT španielskej produkcie, ktoré krajina zakúpila v rokoch 2006-2007.

20. máj 2022, Rusko

V rámci prebiehajúcich opráv a modernizácie jedinej ruskej lietadlovej lode Admirál Kuznecov došlo k významnému posunu – loď bola presunutá do nového suchého doku v areáli 35. opravovní lodí v Murmansku. Závod je súčasťou lodeníc Zvezdočka. Rusko až do roku 2021 nedisponovalo dostatočne veľkým suchým dokom (v rámci ZSSR nimi disponovali lodenice v Nikolajeve, ktorý je dnes súčasťou Ukrajiny) ktorý by umožnil opravy lodí s veľkosťou Admirála Kuznecova a provizórne riešenie s využitím plávajúceho suchého doku PD-50 skončilo jeho potopením v októbri 2018. Nový suchý dok s rozmermi 335 m na dĺžku a 60 m na šírku (na dne, v hornej časti dosahuje šírka 70 m) vznikol rekonštrukciou dvoch menších suchých dokov (jeden dlhý 187 m a široký 28 m a druhý dlhý 236 ma široký 30,8 m) – vybúraním „priečky“ medzi nimi. Aj napriek tomu, že dok bude použitý pri oprave lietadlovej lode tak stále nie je plne dokončený a práce na jeho plnom sfunkčnení budú pokračovať po ukončení opravy lode. Napriek svojim rozmerom je nový suchý dok len druhý najväčší v Rusku – v decembri 2021 bol v lodeniciach Zvezda v Prímorskom kraji (Ďaleký východ) dokončený v súčasnosti najväčší suchý dok na území Ruska – dlhý 485 m a široký 114 m s hĺbkou 14 m.

Zdroje: