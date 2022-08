Tekvičky mi splnili sen!

A bol to práve brat, ktorému vďačím za svoj hudobný štýl. Aj keď sa časom menil a rád som si vždy vypočul aj čosi "moderné" a dnes aj klasické, metalová hudba mala v našom byte vždy prvé miesto. Teda aspoň vtedy, keď boli rodičia v práci. A tak sa postupne vyprofilovalo trio najobľúbenejších - Iron Maiden, Europe a Helloween.

Na Iron Maiden som si prvýkrát poplakal v Ostrave v roku 2007 a na Europe v Trnave v roku 2010, po veľmi čerstvom rozchode - pecka! A Helloween? Akosi som naň zabudol, a to aj napriek tomu, že moje prvé metalové tielko bolo práve to - s krásnou tekvicou vpredu. Netušil som, že po kazete s rybičkou na obale, ktorá bola bratovým pokladom, títo chlapíci ešte tvoria muziku. Ani som netušil, v akom omyle žijem celých tých 20 rokov. Nepochopiteľne som nezaregistroval ani ich koncert v Bratislave v roku 2017. Ako sa ale hovorí, nikdy nepozeraj späť. Život ide ďalej a ja som dostal ten dar, že som konečne mohol vyplniť si tajný sen.

Keďže brat má rád koncerty po holým nebom, halu Viedne som vymenili za futbalové ihrisko, kdesi v srdci Slovenska. Pre mňa nič netypické a navyše, ako bývalí futbalisti, sa na trávniku cítime ako ryby vo vode. Bolo to práve na futbalovom ihrisku, kde som si prvýkrát pokecal s bývalým spevákom Iron Maiden a dokaličil sa s basgitaristom Davidom Bermudezom.

Na slovíčko k organizácii, o ktorej sa písalo v extrémne zlom svetle - dávam za pravdu. Našťastie som patril k tým šťastnejším, ktorí mali dostatok nealko tekutín pre prípad núdze a aj keď som celý Hammerfall prestál v rade na pivo, dočkal som sa. Týmto ďakujem skvelým Záhorákom, ktorí ani v nekonečne pomalom rade nestrácali zmysel pre humor. Brat mi volal, že mám na to pivo kašľať, ale ja som v kútiku duše vedel, aký by bol ofučaný. A on ten Hammerfall miluje ďaleko viac ako ja. Boli tiež úžasní!

Tento "report" by som rád začal netypicky - odzadu. Práve posledná pesnička najkrajšie vyjadruje neskutočné puto, ktoré svojím zmierením a zjednotím všetci, kedysi rozhádaní, členovia prenášajú do publika. Tá pozitívna atmosféra bola elektrizujúca. Som rád, že sa všetci diváci na konci zobudili a boli sme spolu súčasťou tejto akcie. Určite sa oplatí dopozerať celé.



Helloween sekundovala švédska formácia Hammerfall, ktorú sme si vychutnali z radu na pivo a nealko. Atmosféru horiacich sŕdc dotváral epický západ slnka. Mesiac si tiež pomaly hľadal cestu na svetlo sveta... Hammerfall sa prezentoval neskutočne čistým zvukom - priam chirurgická oceľ metalu.



No ale naspäť k headlinerovi. Helloween po zjednotení vydal nový album, ktorý by som nazval strojom času. Človek má razom pocit, že sa vrátil niekde do prelomu 80. a 90.-tych rokov. Keď sa krásne zladia tri hlasy a tri gitary - vznikne neskutočné dielo. Preto úvodný otvarák v originálnej podobe s tematicky krásne spracovaným videom.



Ak ste sa na koncerte vyskytli so svojou polovičkou, mohli ste si vychutnať aj niečo sladšie, aj keď smutné. My sme to dali pleco k plecu. Fakt si nepamätám, že by brácho bol tak uvoľnený počas koncertu. Bratské puto zacvaklo!





Asi najoptimistickejší song - Future World - filozofia speváka Micheala Kiske. Sám v rozhovoroch často tvrdí, že treba ľuďom prinášať niečo pekné. A kritikou nešetrí ani do metalových radov.



A potom to prišlo - pasáž, v ktorej sa človek ocitol akoby niekde na trashmetale alebo si zaspomínal na punkové pogá s podivnými feťákmi. Každopádne, staré metalové klasiky, ktoré nám vravia jedno - HEAVY METAL IS THE LAW!



A tak koncert plynul. Mesiac nádherne vykúkal a my sme mali pocit, že táto noc je nekonečná. Po dvoch návratoch sme si všetci zaspievali I WANT OUT a show pomaličky skončila. Ja som si trošku poplakal a brat sa poriadne smial.

Z tohto koncertu som načerpal síl na veeeeľmi dlhé obdobie.



Ďakujem bráchovi a rodine, že ma trošku dokopali k splneniu si svojho sna!

Ďakujem vám, tekvičky!

PS: Vďaka aj "youtuberom", ktorí nahrávali videá. Ja na to nikdy nemám čas. Určite sa oplatí pozriež si všetky videá.

https://www.youtube.com/channel/UCrEQLpaqFJZn22FY_UQx3Tw/videos

https://www.youtube.com/user/zajo2/videos