Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!

Rakúska politická scéna ani zďaleka nie je dokonalou. Koniec-koncov, asi niet krajiny, o ktorej by sme to s istotou mohli povedať. Krásny príbeh sa rysuje v susednom Česku. Nikto však nevie s istotou povedať, aká zápletka čaká túto rozprávku a najmä kde sa stratia tie tisíce prepadnutých komunistických a iných zúfalých hlasov.

Dnešné rozhodnutie bývalého rakúskeho kancelára o svojom odchode z politiky je tiež krásnym príbehom. Aký kontrast k našej smutnej slovenskej realite, kde opozícia tancuje na hroboch svojich voličov, primitívi naberajú na sile a vládnuca garnitúra sa opäť častuje hanlivými výrazmi (pre hlúposť jednotlivcov).

Príbeh Sebastiana Kurza je skutočne impozantný. V 35 rokoch stihol byť ministrom zahraničných vecí a dvakrát premiérom krajiny, ktorá, aj napriek zdanlivej bezstarostnosti, bojuje o svoju tvár. O tom, že politická scéna rakúska nie je jednoliata a už vôbec nie bez problémov a háčikov možno nabudúce.

Pri pohľade na túto kariéru treba povedať, že ambicióznosť a schopnosť predvídať boli hlavnými prvkami Kurzovej doterajšej kariéry. Ani zďaleka totiž nemožno považovať jeho vzostup za ľahký a náhly.

Aj napriek tomu, že Rakúšanov dokázal spojiť v tomto nerovnom boji proti pandémii, musel sa porúčať z postu kancelára. Obvinenia z korupcie, ktoré sa mimochodom Rakúskom tiahnu už od čias Wolfganga Schüssela. Bulvár je takmer v každej krajine lákavé čítanie a preto jeho priazeň vždy veľmi pomôže. Preto musel prenechať žezlo a tým nepovaliť vládu. Stalo sa to pred viac ako mesiacom. Už tento počin bol prezieravý a učebnicovým príkladom politickej vyzretosti. Kurz vtedy oznámil, že jeho krajina je nad jeho osobu.

Už o krátky čas nenechal Kurz nič dlžný svojmu menu - to platí doslovne, ale aj politicky jednoliato. Presne týmto štýlom vystupoval vždy. Presne tento štýl je mnohým jeho priaznivcom tak veľmi sympatický. Tentokrát oznámil svoj odchod z politiky - ako dôvod pomenoval jeho nového potomka, ktorému sa chce naplno venovať.

Toto naoko sladké gesto je presne tým, čím Sebastian Kurz je. Je v prvom rade politikom. Málokto v tejto dobe verí, že Kurz odchádza navždy. Možno si práve v čase neskutočnej krízy autorít, ktorá sa valí celou Európou, zachová tvár. Možno nebude mnohými odporcami vinený za reštrikcie a zrejme za povinné očkovanie, ku ktorěmu Rakúsko ako prvé, s veľkou odvahou, túži zaveliť.

Možno by niekto namietal, že ten Kurz je len slizký ulízaný had, ktorý sa snaží zachovať si tvár. Iní by možno konštatovali, že je ľahké odísť, ak si už všetko dosiahol a máš aj dosť zarobené.

Avšak každý, kto pozná, ako chutí moc vie, že odísť z vrcholu je ťažkým orieškom - takmer nemožným cieľom. Kurz sa po čase zrejme vráti. Dieťa bude staršie a on oslobodený od obvinení. Ktovie...

Jedno je však isté už teraz. Kurz sa navždy zachová v pamäti ako najmladší premiér, politik, ktorý vidí ďalej ako na špičku svojho nosa...ktorý vie, že táto hra - hra s menom politika - je UMENÍM NEMOŽNÉHO.

Kiež by to aspoň z malej časti platilo aj u nás...