Žilinka konečne odhodil kabát

A nie je tomu až tak dávno, kedy, pri smažení ohľadom podivuhodne neprimeraného používania paragrafu 363, vehementne obhajoval svoju nadstraníckosť a neotrasiteľnú vôľu byť obhajcom práva. Vo veľkom to pripomína národne mysliaceho a sociálne cítiaceho prezidenta všetkých, ktorý v istej fáze akoby bol členom najsilnejšej strany. Rozdiel je však markantný, na rozdiel od prezidenta, funkcia generálneho prokurátora priamo rozhoduje o mnohých veciach, ktoré sú momentálne neodmysliteľne prepojené s osudom vagabundov...

Žilinka svojimi politickými názormi nielenže znegoval seba samého, ale vo veľkej miere prezradil svoju zaangažovanosť v boji o holú kožu "na slobode ohrozených druhov". Neviem do akej miery je zástancom "proruských postojov", ale súdiac podľa avizovanej oslavy založenia prokuratúry v Rusku, je to asi zrejmé. Na tom by ešte nebolo nič tragické, aj keď by to bolo dosť smutné, ale skutočnosť, že osoba generálneho prokurátora otvorene burcuje a prilieva benzín do ohňa opozičného boja proti vláde, ďaleko presahuje zverené právomoci a hranice vecnej profesionality.

Žilinka sa bludmi o možných geopolitických následkoch zaradil bok po boku k socialisticky zmýšľajúcim politikom. Neprofesionálne, verejne, všetko v rámci pripomienkového konania, sa rovnako zahral na sociológa a poukázal na nedostatočnú verejnú debatu v spoločnosti. Tu by som bol zvedavý, ako to vlastne pán prokurátor myslel - aký typ verejnej debaty mal vlastne na mysli? Myslel tým nedostatok opozičných výlevov alebo nebodaj možné referendum? Cieľ bol očividne jasný - pripraviť živnú pôdu pre, momentálne najhlučnejšieho, opozičného politika...úplne náhodou politika, ktorý niekde v lese skryto vyťahoval meno toho istého generálneho prokurátora; ako keby to bol nejaký špeciálny žolík.

Profesionálne dobré meno prokurátora Žilinku týmto úplne vymizlo. Možno by to bolo aj na smiech, že ako sa dokáže niekto, na tak dôležitom poste, sám seba diskvalifikovať, keby to všetko nebol jeden premyslený ťah. V spoločnosti to opäť vrie. A o to predsa išlo. Opozícia opäť mohla nájsť živnú pôdu na nekalý boj.

Absurdné, neprofesionálne zlyhanie, ktoré by v normálnej spoločnosti diskvalifikovalo hocijakého politika!

Apropó, Žilinka nie je politik (aj keď to tak už úplne vyzerá). Aj preto to v pohode ustojí. Stačí len vydržať...