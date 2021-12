"Saša" sa úplne zbláznil...alebo čo tým chce Rusko dosiahnuť?

Milujem paródiu, satiru a najmä karikatúry. Sú to väčšinou skryté narážky na hlúposť koho toho, najmä teda politikov. Nič preto nemám proti krásnemu a niekedy aj trošku pikantnému zobrazeniu krivostí charakteru, absencii chrbtovej kosti alebo štipke zdravého rozumu. Avšak fotka Obamu s banánom a zvláštnym výrazom tváre, ktorý už aj mojej 5-ročnej neterke pripomína šimpanzíka z Lešnej určite neptarí do kategórie humoru. Jedná sa o obyčajný primitívny rasizmus. Fakt, že ho zverejnila a rozširuje poslankyňa parlamentu svetovej veľmoci tento zahanbujúci čin ešte násobí...kiež by si to mysleli všetci..