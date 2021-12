Ako nazvať tento "psycho" rok?

A... možno už stačí!. Nezvládli to politici. Tí opoziční získali vzkriesenie skrz mnoho zbytočne mŕtvych a na koaličných by sa mal pozrieť pán psychiater. Myslím, že to najlepšie zaklincovali pán generál, ktorý odišiel v čase, kedy sa na nás chystá "Blitzkrieg" a pán predseda parlamentu, ktorému niečo asi niečo (radšej nevysloviteľné) stúplo do hlavy; nakoľko asi už ani sám nevie, či je súčasťou tej hyenistickej opozície alebo nekompatibilnej vlády.

Nezvládali to mnohí. Tento rok som pochopil, že kognitívne sme na tom ako národ horšie ako som predpokladal. Mnohí nevedia ani rozlíšiť medzi politikou a medicínou. Agresia skinheadov a hrubého jazyka politikov, snažiacich si zachrániť si kožu pred väzením, sa preniesla do ťarbavých a odsúdeniahodných činov plebsu. Celé roky ťažkých svetových vojen sprevádzali zdravotníci vojakov a na Slovensku museli vojaci sprevádzať zdravotníkov.

Táto pandémia mi vzala množstvo kamarátov a dobrých priateľov. Odvtedy som to začal brať osobne. Zomreli zbytočne, zomreli mnohí rodičia a starí rodičia, ujovia a tety mojich priateľov, ktorí tým doteraz trpia.

Navyše nás zasiahla pandémia hlúposti. Kvôli nej by som tiež stratil mnohých priateľov.... keby niet tohto roka. Roka, ktorý ma naučil trpezlivosti.

Paradoxne aj vďaka priateľom, ktorí majú pokrivené názory, ale vďaka mnohým priateľom som mohol vydržať čas, ktorý ma neraz privádzal do zúfalstva. Boli v tom čase pri mne, ochotní vždy pomôcť - podať pomocnú ruku, poradiť alebo jednoducho vypočuť. Ďakujem vám!

Vďaka mnohým kolegom, deckám a tínedžerom z bývalej aj novej školy - aj vďaka nim rád píšem a rád pozerám na život optimistickými okuliarmi. Ďakujem vám!

Vďaka rodine, ktorá tiež pri nás stála v čase zmeny a rozhodovania - bez problémov pochopili, čo treba robiť a nedovolili nám ani na sekundu zaváhať. Ďakujeme vám!

Vďaka mojej najbližšej. Len vďaka manželke môžem zakúšať dobrodružstva života, ktorý je od normálu tak vzdialený a môžem spoznávať život v cudzej krajine. Ďakujem ti!

Ďakujem Bohu - za zdravie a novú prácu, ktorá je pre mňa životným poslaním. Ďakujem ti, že mi často dávaš silu, aj v kope hnoja nachádzať zlato!

Tak ako nazvať tento rok?

Pre mňa bol rokom trpezlivosti a vďačnosti! A čím bol pre vás?

Rok 2022 nebude ľahší. Epidémia a šialenstvo neskončí.

Ale aj napriek tomu sa tak veľmi teším... Nechápem!