Boh nám dal rozum - za tento dar treba ďakovať!

Myslel som, že nikdy neprídem k tomu, že tento článok napíšem. Nejeden z veriacich to v sebe dusí už takmer dva roky. Začalo sa to stretnutím v drogérii, presne v čase, kedy sme nasadili na tvár prvé, vlastnoručne ušité rúška. Otcovia biskupi vtedy zavreli kostoly a my sme sa začali zamýšľať, čo sa to deje. Už vtedy som bol konfrontovaný s podivnými reakciami niektorých ľudí. Reakcie to boli hlúpe, nelogické, strašné...o čo viac, keď sa do nich votrela viera, akési bludné zákulisné konšpirácie, táraniny a bláboly.

Tento článok nie je absolútne smerovaný proti veriacim a viere - práve naopak. S uvedomením si skutočnosti, do akého tmavého kúta sa dostalo na Slovensku už veľmi mnoho ľudí je absolútne prirodzené, že sa to dalo čakať aj v kresťanských kruhoch.

Vedci začínajú byť na posmech

A všetko pritom vyzeralo tak pozitívne. Určite nie s vírusom, ale vo vzťahu k Bohu. (Tieto riadky sa určite budú čítať ťažko ľuďom, ktorí majú hlboko zakorenené výhrady voči veriacim, najmä kresťanom a katolíkom. Ale budem rád, ak si dočítajú. Veď pohľad veriaceho človeka nemusí byť hneď krivý...)

Keď vystupoval v televízii profesor Krčméry, ktorého som poznal dávno pred týmto kolotočom zúfalstva, vždy vydal svedectvo svojej viery. Bez ohľadu na jeho prešľapy, aj chyby v úsudkoch predikcií (ukážte mi vedca, ktorý by sa nezmýlil), jeho postoj k životu, optimizmus a radosť dávalo ľuďom pocit nádeje. Ale ten, kto počúval pozorne mohol vycítiť, že aj on naznačoval, že svet, ako sme ho dovtedy poznali, skončí. Ľudstvo však neskončí!

Pre veriaceho človeka to boli slová nádeje, tak veľmi potrebnej aj v týchto časoch. Podobne, ako s obľubou počúvam Jiřího Grygara, silne veriaceho vedca a svetovej astronomickej kapacity - skeptika a propagátora vedy a viery, profesora Čekana, ale aj streleného Flegra - ateistu od kosti.

Aj keď Krčméry, Grygař, Čekan stoja na opačnej barikáde, vo vzťahu k viere, na ktorej stojí Flegr, spája ich jedno - ROZUM!

Aj napriek tomu sa všetci stali terčom posmeškov. Prečo? Lebo veria v rozum!!!

Boh nám dal rozum

A dôkladne to zdôrazňuje Biblia, kde pri stvorení sveta Boh vložil človeku dar inteligencie, aby si podmanil svet. Áno, ten svet, ktorý je plný nepríjemných vecí. Choroby medzi ne odjakživa patrili a patriť budú. Na druhej strane máme vďaka našej ľudskej inteligencii možnosti bojovať s nimi a často aj úplne odstrániť ich. Veriaci človek má pri tom všetkom aj prostriedok dokonalý - je ním modlitba. Tá však nie je automatom, ale vyjadrením vzťahu, k Bohu a životu. Aj modlitba vychádza z rozhodnutia rozumu, rovnako ako viera je priamym rozhodnutím rozumu. Možno je to na smiech pre neveriacich ľudí, ale s tým nedokážem bojovať a ani nikoho o tom nedokážem osobne presvedčiť. Verím v zázraky, videl som ich v životoch mnohých, mnohí z nich to majú uvedené v lekárskej správe. K väčšine z týchto zázrakov však došlo vďaka zásahu šikovnej ruke lekára, zázračnému lieku alebo finančnej pomoci dobrodinca. A zázrakov sa deje vo svete množstvo. Pre mňa je ním každý vzniknutý život, každý vyliečený človek...

Rozum nie je v protiklade s vierou. Je to jasne napísané aj v katechizme Katolíckej cirkvi a svedčí o tom celý svet! Veď kto by nepoznal Blaise Pascala, Luis Pasteura a iných velikánov svetovej vedy, aj vďaka ktorým dnes môžeme vo vyspelých krajinách žiť taký luxusný život?

Kto by sa staval proti velikánom filozofických vedných disciplín, akými boli napríklad Sokrates, Aristoteles, Kant...Augustín alebo Tomáš Akvinský?

Nikto, nikto z nich si v živote nedovolil zasiahnuť do krásnych darov rozumu, vynálezov a inteligencie, ktorú nám dobrotivý Boh zveril, aby slúžila ľudstvu a ľuďom, bez rozdielu vierovyznania a životného postoja.

Epidémia hlúposti

Dnes naplno zúri vo svete. Pohlcuje ľudí bez rozdielu vyznania. Antivaxeri, popierači epidémie. či sú veriaci a či nie, väčšinou jednoduchší, ale ale aj veľmi vzdelaní. Všetci bez rozdielu sa chytili do siete hlúpostí a nezmyselných konšpiračných teórií. V tejto postfaktuálnej dobe, plnej ľudskej slabosti, kde už muž nie je mužom a žena ženou, kde už nie je Zem guľatou planétou, tak niekde tam už nie je ani vakcína, ale je to len nástroj na ovládanie ľudí.

V kresťanskom svete ide o útok Satana, medzi fanúšikmi hlúpych hlupákov ide o čipovanie sveta...a niekde medzitým sa nachádzajú zúfalci, ktorí po všetkom tom zle veria jednému človekovi - politickým hyenám, ktoré zneužívajú túto tragédiu ľudského rozumu na svoj zisk!

V tomto svete hlasnej menšiny sa vytratila VIERA aj VEDA!

Už u nich nie je je dobrotivý Boh, nie je láskavý Ježiš, ktorý sa skláňa k slabučkým a chorým. Nie sú už ani vedci, nie je nič. Sú tu len hlúpe hlasy, ktoré strašia, primiešavajú benzín už do tak silného ohňa zúfalstva a robia túto strašnú pandémiu ešte neznesiteľnejšou.

Ovocím ich slov je smrť - smrť živých ľudí - matiek, otcov, dedkov, babiek, ujov a tiet. Ich výsledkom je smrť vzťahov, nenávisť. Ich výsledkom je aj neposlušnosť a opovrhovanie všetkými múdrymi vedcami a duchovnými autoritami. Tuto sa už nemýli len Krčméry alebo Čekan. Mimo sú pápež (hneď dvaja pápeži), všetci politici, lekári...všetci ľudia, ktorí ešte veria v rozum a v to, že inteligencia je najsilnejšou zbraňou človeka. Všetci sa že vraj spojili, aby nás ovládli. Zachráni nás len Kotleba, Fico, Mazurek a ešte nenávisť voči Svätému Otcovi!

Nikdy nepredbehnem geparda, ale viem si ho uloviť...

Rovnako nikdy nepochopím, kde začal vesmír, ale ako veriaci verím, že ho stvoril Boh - ten dobrotivý Boh...

Ten nám dal aj vakcínu a možnosť bojovať s touto pliagou...

Politici, ale aj biskupi, uvedomte si s čím bojujete! Tu nebojujete proti názoru! Tu bojujete proti chorému uvažovaniu a absolútnej stupidite! Tu nepomôže s pochopením vysvetľovať, tu nepomôžu finančné motivácie.

Prvým zrejme praskli nervy v Rakúsku....a zrejme inou cestou to nepôjde...

A čo teda ďalej?

Slovensko sa dostalo na do stavu, kde vlak už nie je pod kontrolou. Pochopenie a vysvetľovanie budú skôr potrebovať tí, ktorí uvedomelo bojujú v tejto "vojne". Proti sebe majú dezertérov, ale aj vojakov a generálov, ktorí pália do vlastných radov.

Nie som prorok, neviem...

Viem však jedno - vďaka viere v Boha som ešte nestratil mnoho kamarátov a známych. Verím, že ich nestratím ani po tomto článku. Je mi ich úprimne ľúto, denne sa za nich modlím. Rovnako sa modlím aj za všetkých pomýlených ľudí a za zdravie ležiacich v nemocniciach, ale aj tých, ktorí sa ešte nakazia a do nemocnice pôjdu.

Mojím tajným snom je Slovensko, v ktorom politici, ale aj biskupi nájdu silu buchnúť po stole - omikron totiž klope na dvere. A naši hrdinovia v skafandroch to už dozaista nedajú!

Bože, prosím, ochraňuj nás. Daj, aby veriaci aj neveriaci pochopili, že rozum je veľkým darom. A tento dar nesmie byť odložený pred klávesnicou počítača alebo za múrmi kostola!