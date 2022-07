Konečne som si potykal s Ferkom

V novej práci som prežil svoj prvý rok. Zaslúžene sme sa na konci roka takmer všetci stretli a potykali sme si. Škola je veľmi rušná a na osobné stretnutia so všetkými kolegami niet času. Ale dočkali sme sa....aj vytúžených prázdnin.

S Ferkom to bolo trošku o inom. Poznáme sa už roky. Pochádza z Nemecka. Aj keď je trošku "iný", hneď sme si porozumeli. Doslova sme si sadli. Isté obdobie sme sa trošku odlúčili, ale osud tak chcel, že minulý rok sme sa opäť stretli a v podstate máme šancu vídavať sa veľmi často. Aj napriek tomu nášmu vzťahu niečo chýbalo...

Vybrali sme sa k jednému peknému jazeru pri malom mestečku Mondsee. Bol som trošku v pomykove, kedže som si pôvodne myslel, že Mondsee je to jazero. Predstavoval som si ten krásny mesačný spln, ktorý sa odráža od bielych majestátnych skál. Nič to, na kráse tohto miesto nič n neubral môj omyl.

Na pohode však ubral omyl meteorologických predpovedí, ktoré hlásali krásne slnečné počasie. Ofučal som sa, keď na moje okuliare padli prvé kvapky dažďa a chrbát mi previeval studený vetrisko. Nevadí, obliekli sme sa viac a pustili sa do nordic walkingu. Krásny parčík s kaplnkou svätého Jána Nepomuckého (tak častého v celom Rakúsku) nám dodal sviežosť a zvony katedrály svätého Michala nám pripomenuli, že je čas obeda. Trošku "vymrznutí" sme sa tešili na teplú polievku a poriadny rezeň. Naša vyhliadnutá reštaurácia však bola nateraz obsadená. Zafrflal som opäť. Pohľad na mňa vôbec nepripomínal človeka, ktorý sa môže tešiť z krásnej dovolenky. Keď tu zrazu....

Zbadal som tú známu tvár. Usmievala sa na mňa zo slnečníka. Bol to on - František! Usmial som sa tiež a razom som ho mal pred sebou. Konečne sme si potykali!!! Rozhovor s ním bol úžasný, hltal som každé jeho slovo.

Môj deň bol razom krajší. Nabral som nových síl a zvládol ďalšie kilometre rezkou športovou chôdzou. Rezeň nás počkal asi o hodinku a chutil rovnako dobre.



Ďakujem ti Ferko! Si skvelý kamarát. Viem, je trošku smutné, že v ten deň ma rozveselil až pohár najlepšej pšenice, ale taký je život. Isto to poznáte, niekedy vás poteší aj maličkosť. Treba si ich len všímať.



Želáme vám s Ferkom krásne leto!