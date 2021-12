Konšpirátori opäť pošteklili primitívne pudy

Možno ste zachytili a možno ani nie, že na slovenskej konšpiratívnej scéne, ktorá tak razom prebrala informácie z rakúskych a českých denníkov, prebehla informácia o údajných bujarých oslavách rakúskych popredných a najpoprednejších politikov. Že sa jedná o hoax? Do značenej miery ani nie. Samozrejme...to by predsa nemohla byť konšpiratívna scéna, aby pravdu neprikrášlila polopravdou a neskôr zámerným klamstvom. Na chyby jednoducho v tejto šialenej dobe niet priestoru.

Čo sa vlastne odohralo?

Pozrime sa teda v skratke, čo sa to vlastne v Rakúsku udialo. Následne skúsime porovnať antagonistické postoje z rakúskej a slovensko-českej perspektívy.

ORF - rakúska štátna televízia odvysiela galavečer na pomoc núdznym. Zdá sa vám to neprimerané alebo zlé? Samozrejme, že by z toho nevznikol žiaden malér. Koniec-koncov, televízia vyzbierala niečo cez 3 miliónov eur a sledovanosť programu bola takisto vysoká. Všetko by bolo podľa kostolného poriadku, ak by sa programu nezúčastnili poprední a vlastne najprednejší predstavitelia štátu, ktorí očividne v dobrej nálade (nemyslené na požité nápoje) boli na očiach a tým zavadzali opozícii. Ocitli sa tam v čase štvrtého tvrdého lockdownu...boli bez rúšok. Nič nepomohlo ani informovanie o testovaní PCR metódou, ktorá je v Rákusku na dennej báze v neskutočných číslach (rekordy niekde pri 650 000!!!)

Bohužiaľ osudová chyba...a na chyby v tejto šialenej dobe nie je priestor...

Čo nasledovalo?

Reakcia radikálov v Rakúsku nenechala na seba dlho čakať. "Strážcovia spoločenského poriadku" hneď odsúdili nezodpovedné správanie vrcholných predstaviteľov štátu, ktorému ako prvému v Európe rupli nervy s antiočkovancami a popieračmi - KONEČNE!!!

K udalosti sa vyjadrili všetky zainteresované strany a serióznejšie aj bulvárne periodiká priniesli racionálne vysvetlenie udalosti. Jednalo sa totiž o vysielanie, o reláciu televízie, nie o verejný alebo súkromný ples. Cieľom bola dobročinnosť - a jej cieľ značne splnený.

Televízia poprela aj polopravdy, podľa ktorých politici po oficiálnom programe žúrovali a... Oheň bol však už na streche. Situácia tak následne rozzúrila aj bežných občanov.

K téme sa radostne pripojili české a slovenské média. U nás teda očividne najmä konšpiračné...nasledovala séria komentárov a hodnotení.

V čom je vlastne kameň úrazu?

Ak by sme sa na to pozreli optikou človeka, ktorý sa nemôže venovať svojím záľubám alebo práci, a ktorý vidí politikov v telke, pri hudbe a bez dodržania opatrení, možno by sme im mohli dať za pravdu. Ako prvé mi napadlo, že "tak toto bola amatérska chyba".

Potom som sa však zamyslel a uvedomil som si, že kto sa správa nezodpovedne? Veď rakúski pravicoví radikáli len týždeň predtým vehementne podporili protesty zúfalých, hlúpych alebo dezolátov. Málokto z nich dodržiaval v tejto vypätej situácii pravidlá...

Išlo im teda touto ostrou kritikou o dobro veci, dobro ľudí alebo o upokojenie napätej situácie?

Rovnako aj u nás. Politikov, ktorí nezodpovedné a úmyselne škodiace názory, činy a akcie podporujú, mnohí berú za spasiteľov a riešiteľov ťažkej covidovej pandémie. Na druhej strane, ak dôjde k pochybeniu alebo istému amaterizmu, akého sa dopustili rakúski vládnuci predstavitelia alebo v minulosti český minister Prymula alebo po záverečnej pofajčievajúci Šeliga, "shitstorm" je na svete.

Na tom by ešte nebolo nič zlé, keby sa nejednalo o čistú manipuláciu ľuďmi.

Konšpiračným médiám a po moci bažiacim politikom nejde o nič iné, ako podlamovať autoritu politikov so zodpovednosťou - teda tých, na vrub ktorých pôjde každý jeden stratený život, kvôli lockdownu skrachujúci podnikateľ, firma alebo človek bez práce.

Nalejme si čistého vína a musíme uznať, že najmä na Slovensku to týmto manipulatívnym primitívom naše koaličné zoskupenie značne zjednodušuje...

Nič to však nemení na fakte, že konšpirátori a inteligentní manipulátori hrajú na pudové struny, ktoré vždy vydávajú tie najjednoduchšie a najsladšie tóny. Sú to tóny lákavé - ich hudbou je však nenávisť, nevraživosť, klamstvo, hlúposť....A V DNEŠNEJ DOBE SMRŤ!!!