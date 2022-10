Pomôž aj ty zastaviť zlo, pretože ich voliči istotne prídu!

Bolo to večer 23. novembra 2013 a ja som v dobrej nálade čakal na taxík v krásnom meste Olomouc. Debatovali sme o peknom a víťaznom dni (futbalový turnaj), keď tu zrazu radosť prehlušil krik. Skupinka neonacistov napadla nič netušiacich mladých rómskych chlapcov. Verbálne urážky prešli do pästí a rán... Smútok a "nechápačky" rezonovali po zvyšok večera, ktorý bol pokazený. Ráno sme sa so svalovicou a spoločenskou únavou vykutrali z postele a pozreli výsledky komunálnych volieb. Novým županom banskobystrického kraja sa stal Marián Kotleba. Desivosť predošlého večera mala pokračovať - ďalšie štyri roky!

Odvtedy uplynulo dlhých deväť rokov. Každý príčetný občan pochopil, že voľba Kotlebu za predsedu bola obrovskou chybou. Napriek tomu sa spustila lavína, ktorej výsledkom je, že predstavitelia predtým nelegálnych zoskupení, ktoré šíria do spoločnosti nenávisť, hlúposť, rozdelenie, depresiu a zlo, sedia v poslaneckých laviciach Národnej rady a Európskeho parlamentu. Hrať na nacionalistickú strunu, vytvárať antisystém a neustálu nespokojnosť, ktorá kráča ruka v ruke s agresivitou sa navyše stala agendou Smeru a Vlasti. A každý príčetný občan dokáže vycítiť, že nič na tom nemenia ani odnože v podobe Hlasu a Republiky....

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Počul som názory o neškodnosti vyššie spomenutého náhľadu na spravovanie spoločnosti. Bohužiaľ to už dávno neplatí. Z marginálne vplyvných šialencov v uniformách so zástavami a zástancov "ľudáckej šnúrky na Hitlerových trenkoch" sa stali naoko slušní politici v oblekoch, ktorým navyše prerazili hrádzu proti extrémizmu politici, ktorí sa kedysi niekde zaviazali túto hrádzu upevniť. Agresívne útoky z ulíc a barov sa preniesli do celej spoločnosti, na internet, do televízie, rádia. Čo je však najhoršie, stali sa súčasťou každodenného žitia a myslenia mnohých ľudí, ktorí v sebe objavili nenávisť. Výsledkom sú mnohé rozbité rodiny, najbližší rodinní členovia a priatelia, ktorí sa nerozprávajú s deťmi kvôli očkovaniu, kvôli tomu, že sa snažia pomáhať utečencom alebo len slušne odmietajú prejavy nenávisti na základe rasy, politickej a sexuálnej orientácie...

Táto nenávisť zavítala aj medzi veriacich. Rozdelila ich na pravoverných-tradičných a tých vlažných (v pomýlenom slova zmysle). Verte mi, aj ja osobne som si vypočul mnoho. Mnohí nedokážu pochopiť, že krížik na saku z teba nerobí kresťana!

A že to treba brať vážne? Dovolím si tvrdiť, že to treba viac ako vážne, pretože tu sa nerozprávame len o bláboloch o vystúpení z EÚ - tu ide priamo o zdravie a životy ľudí!

Čo komu spravil Daniel Tupý?

Čo komu spravili návštevníci klubov v Nitre v roku 2007 a v roku 2014?

Čo komu spravili ľudia s tmavou pokožkou?

Čo komu spravili traja nevinní tínedžeri na Zámockej ulici a naposledy chalan s bozkom pre partnera v Nitre?

Prečo???

Možno ste mali v živote to šťastie, že ste sa priamo nestretli so zlom neofašizmu. Ja to bohužiaľ povedať nemôžem.

Mnohí majú svoje vlastné skúsenosti, mnohí vedia, prečo nezobrať deti na rizikový futbalový zápas alebo sa neísť zabaviť do nočného mesta.

útok na rómskych chlapcov v Olomouci

útok skinheadov a chuligánov na môjho indického žiaka v Trnave

útok skinheadov na návštevníkov koncertu Iron Maiden v Prahe 2008 - kopance do hlavy, nezmyselné besnenie

kamarátova rozbitá sánka len pre zlú odpoveď

a rovnako aj môj nešťastný incident na ceste domov - bol som tiež len v nesprávnom čase na nesprávnom mieste

príbehov je veľa...

A zas počuť námietky, že netreba zvaľovať vinu na všetkých a všade. Lenže tu je naozaj problém a ten problém sa nazýva celospoločenská agresivita - slovná a niekedy aj fyzická...

A čo stým?

Odpoveď pre psychológov, psychiatrov a sociológov.

Našťastie s tým môže niečo spraviť každý z nás. Zajtra si volíme poslancov, starostov, županov. V týchto nepochopiteľne ignorovaných voľbách je mnoho kandidátov, ktorým podobné prejavy, aké som opísal vyššie, vôbec nezdvíhajú žalúdok. Pre nich sú Mazurekove kamene hodené na bezbrannú ženu s deťmi hrdinstvom a teroristický čin na Zámockej neexistujúcim skutkom. Pre nich je zlo radosťou, pomýlenosť racionalitou a ubližovanie kresťanstvom. Pre mnohých z nich je človek len ten, ktorý má bielu pokožku a nevystupuje proti ich názorom! Títo kandidáti a rovnakí aj tí, ktorí sa síce od nich dištancujú, ale na získanie politických bodov sa neštítia používať rovnaký slovník a (Smer, Vlasť a iné) sú súčasťou siete zla a značnou príčinou stavu našej úbohej a rozdelenej spoločnosti.

A preto, ak aj osobne nepoznáš kandidátov a nevieš komu to hodiť - jednoducho choď a hlasuj za menšie zlo! A skús presvedčiť aspoň jedného človeka, ktorý nechce ísť voliť!

Inak nemáš právo sťažovať sa!