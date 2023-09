Všude dobře, tak co tady ? Povolebná príručka.

V sobotu nás čakajú voľby. Optimisti ešte veria ( dúfajú ), že bude lepšie. My, čo sme už všeličo zažili, vieme o tom svoje.

Výsledok volieb poteší. Určite nie všetkých ľudí. Nepoteší ani slušných ľudí. Ale určite poteší NAŠICH ľudí a ich figúrky. Po krátkej hladovke, alebo skôr len miernej diéte, ich čakajú zase hody. Vďaka "prezieravosti" aktuálnych poslancov, ktorí zahlasovali za neodvolateľnosť parlamentu, hodovanie majú zabezpečené minimálne na nasledovné 4 roky. A obávam sa, že po tom, čo predviedla predchádzajúca vláda a predvolebná kampaň, tak sa NAŠI ľudia môžu pokojne kŕmiť aj dlhšie. Dúfam, že sa medzitým aspoň naučili pri žraní nemlaskať. Bol by tu veľký rámus. Potešia sa určite aj návštevníci pohostinských zariadení. Najmä tých IV. cenovej skupiny. Konečne budú v parlamente, ale aj na iných miestach, rozhodovať seberovní. Možno aj rovnejší.

My ostatní by sme mali začať pripravovať. Na čo ?

Niečo naznačil kolega Leonard Malacký vo svojom blogu :

https://blog.sme.sk/leonardmalacky/politika/blizi-sa-noc-dlhych-nozov-2023

Niečo už tušil aj neznámy autor, ktorý upravil bilboard KDH s veľmi kreatívnym textom :

Bude lepšie. Už čoskoro, na stručné a oveľa výstižnejšie ako pôvodné : UŽ BOLO !

Nečudujem sa KDH, kto iný, ak nie oni, by mali veriť, že bude lepšie. Ale aspoň sa nemusia obávať, že by niekto nedajbože mohol schváliť interupčnú tabletku, alebo nebodaj dať viac práv tej pliage. Ale ukazuje sa, že mimo chrámov božích, žijú realisti. A nepotrebujú ani sklenú guľu, stačí im zdravý rozum. Ten, ktorý chýba všetkým tým "lídrom", ktorí do posledného dňa veria, že brány do raja, zvaného parlament, sa im otvoria. Napriek tomu, že ich preferencie hovorili, že okrem ich rodinných príslušníkov a pár idealistov nemajú podporu. Veriacich je dosť aj mimo KDH.

Môžete si byť istí, že na rozdiel od amatérov minulej vlády a všetkých tých krátkozrakých demokratov, ktorí sa chystajú ( ešte stále :-)) do parlamentu, Robko a NAŠI ľudia nezahálali, ani nesnívali. Sú dobre nachystaní, a to ako má vyzerať menežovanie zmeny, nám predvedú veľmi rýchlo. Tak ako to predviedol Mečiar, otec národa, v noci dlhých nožov. Robert&Robert dokážu, že boli dobrými a pozornými žiakmi.

Na záver musím vysloviť obdiv môjmu kolegovi, ktorý veľmi prezieravo (na rozdiel od amatérov, ktorí tu bezvládne vládli od r.2020 a nepochopili ani teraz proti komu majú viesť kampaň) už po nežnej revolúcii povedal pre mňa pamätihodnú vetu :

Všude dobře, tak co tady.

Obávam sa, že tých chápavých bude stále viac. Najmä po tom, čo nás čaká po voľbách. Mimochodom, za posledných 15 rokov, odišlo do zahraničia viac ako 300 tis. Slovákov. Mladých a múdrych. Škoda len, že sa všetci nezapojili do volieb. Výsledok by bol určite oveľa lepší. Aj keď nebolo veľmi z čoho vyberať......