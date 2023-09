Voliť veľké, či malé strany? (II.)

Minimálne kvóty na vstup do parlamentu vedú k strategickému voleniu. Človek niekedy volí stranu, ktorá nie je jeho ideálnou voľbou, či už preto, že sa obáva, že jeho prvá voľba sa nedostane do parlamentu, alebo naopak, aby inej strane pomohol prekonať minimálny limit a dodal tak vlastnej strane vhodného koaličného partnera. Niekto zas tvrdí, že strategické ohľady treba úplne odignorovať a voliť svoju preferovanú stranu, bez ohľadu na to, že má preferencie na úrovni 0,5%. Skrátka, akonáhle do volenia zamiešame stratégiu, ľudia, a to aj takí čo majú inak rovnaké preferencie, majú veľmi rozdielne predstavy o tom, ako treba voliť.

Existencia minimálnych kvót totiž mení voľby z procesu, kde si človek vyberá stranu podľa jej politík, na zložitú strategickú hru.

Takže teraz k veci: Ako o tom celom rozmýšľať? A ako si urobiť poriadok v hlave?

Začnime s prípadom, keď nevolím.

Ak nevolím, volím vlastne také zloženie parlamentu, aké vo voľbách zvolia iní. Nemôžem síce dopredu vedieť, aké budú volebné výsledky, ale môžem predpokladať, že budú aspoň trochu podobné predvolebným prieskumom. Predvolebné prieskumy sa síce môžu mýliť, ale na druhej strane zas nie sú úplne odtrhnuté od reality. Ak teda nejdem voliť, môj hlas sa rozloží na kúsky a volím 19,4% Smer, 18,2% PS, 15,1% Hlas atď.

Ak mi takéto rozloženie môjho hlasu vyhovuje, výborne, vec je vyriešená a nemusím ísť voliť.

Táto technika, totiž chápanie vlastného hlasu ako niečoho, čo sa dá rozdeliť na menšie kúsky, je užitočná aj pri rozmýšľaní o prípade, keď skutočne volím.

Aby sme si spravili poriadok v hlave, urobme najprv myšlienkový experiment a predstavme si, že na Slovensku neexistujú minimálne kvóty na vstup do parlamentu. V tom prípade je to jednoduché. Ak volím PS, 100% môjho hlasu dostáva PS.

Existencia minimálnych kvót nás stavia niekam doprostred medzi dva horeuvedené prípady. Je to sčasti ako 100% hlasu pre moju stranu (ak sa tá dostane do parlamentu) a sčasti ako rozloženie hlasu medzi volebných víťazov (ak sa tam nedostane).

Jediné, čo tu chýba, je predstava, kde presne stojíme medzi týmito dvoma prípadmi. Bude to viac ako graf naľavo, alebo ako graf napravo?

Tu je to len a len na mne. Sám musím odhadnúť nakoľko má tá ktorá strana šancu prekročiť kvótu. Logicky, táto šanca bude vysoká, povedzme 95%, pre Smer, ktorý je vysoko nad prahom a nízka, trebárs 10%, pre Modrých/Most-Híd, ktorí sú hlboko pod ním. Teoreticky by som mohol túto pravdepodobnosť získať z nejakého štatistického modelu, ale ako by nám svojim bohorovným, na nervy lezúcim spôsobom nezabudol pripomenúť Nassim Taleb zložitý systém so spätnými väzbami, taký, ako sú voľby, má sklon k nepredvídaným výchylkám (tzv. čierna labuť) a štatisticky ho modelovať nie je žiadna zábava.

Napokon, celý tento článok nie je žiaden pokus dodať čitateľovi nejaké nové informácie, ktoré by mu už neboli známe. Je to len fermiho odhad, metóda, ako usporiadať vlastné preferencie a intuitívne odhady takým spôsobom, aby to dávalo väčší zmysel.

Takže len smelo, vycucajte si odhad z prsta!

Napríklad: Chcem voliť PS a verím, že existuje 10% šanca, že sa nedostane do parlamentu.

90% môjho hlasu teda dostáva PS (pretože má 90% nádej, že prekročí kvótu) a zvyšných 10% sa rozloží medzi ostatné strany, v pomeroch, ktoré poznáme z predvolebných prieskumov.

PS teda dávam 90% hlasu, Smeru 2,72%, Hlasu 2,11% atď.

Graf nie je príliš prekvapujúci. Trochu zaujímavejšie výsledky začneme dostávať, až keď metodológiu aplikujeme na strany, ktoré majú nízku šancu dostať sa do parlamentu.

Zoberme Modrých/Host-Híd. Pri súčasných preferenciách na 1,5% odhadnemich povedzme, že ich šanca dostať sa do parlamentu je 10%.

10% môjho hlasu teda dostanú Modrí/Host-Híd. Zvyšných 90%, čo je prípad, že môj hlas prepadne, sa rozdelí medzi ostatné strany, pomerne podľa ich súčasných preferencií.

Vo výsledku vidíme, že hoci som volil Modrých/Most-Híd, väčšia časť môjho hlasu aj tak pôjde Smeru, PS a Hlasu.

Na záver ešte jedna strana, ktorá je niekde na hrane. KDH má preferencie 6%. Odhadnem, že ich šanca prekročiť minimálnu hranicu je 55% a dostanem nasledujúce výsledky.