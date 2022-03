Emigrácia z Ruska (II.)

Predošlý článok v skratke hovoril:

Politická aj ekonomická situácia v Rusku sa zhoršuje.

Ľudia (predovšetkým stredná trieda) sa snažia utiecť, kým sa dá.

Možnosti vycestovať sú však vďaka nešťastnej súčinnosti Ruska a západných krajín veľmi obmedzené.

Krajina, ktorá ruských emigrantov prijme, oslabí Putina a sama získa ekonomické výhody.

Nasledujú bližšie podrobnosti o vývoji situácie:

Otvorené cesty z Ruska vedú v tejto chvíli do strednej Ázie (Uzbekistan, Kirgizsko), na Kaukaz (Gruzínsko, Arménsko?) a ako dvere do Európy slúži Srbsko : "Rusi prichádzajúci do Srbska cestujú ďalej do Európy, pričom najvýznamnejšími cieľmi sú Cyprus, Francúzsko, Švajčiarsko a Taliansko. Cestuje sa tiež do Veľkej Británie, Slovinska, Rakúska, Nemecka a Španielska."

Pravdepodobnosť, že Rusko do konca mesiaca uzavrie hranice je momentálne 61%. Proti uzavretiu hovorí fakt, že muži, ktorí budú strážiť hranice nebudú môcť ísť bojovať na Ukrajinu. V tomto zmysle robí Európa pre Putina nadprácu a blokovaním emigrácie mu uvoľňuje sily, ktoré môže nasadiť vo vojne.

Valuty, ktoré si so sebou môže človek z Ruska odviezť sú obmedzené na 10,000 dolárov. Prevody do zahraničia sú zakázané.

Na hraniciach sú zosilnené kontroly a prehliadky. Fóra pre emigrantov radia vymazať pri prechode hranice celý obsah telefónu. Tiež: "V žiadnom prípade nehovorte, že pracujete v IT sektore. Čokoľvek len nie IT."

Ministerstvo digitálneho rozvoja navrhuje umožniť pracovníkom v IT sektore odklad vojenskej služby. Ďalej navrhuje oslobodiť ich od dane z príjmu.

Roskosmos (ruská vesmírna agentúra) zakázala zamestnancom jazdiť na služobné cesty a "dovolenky". (Špeciálne výnimky pre Kazachstan a Bielorusko.)

Z osobnej konverzácie vysvitá, že krajinu sa môžu snažiť opustiť etnickí Ukrajinci s ruským pasom (celkovo 1.9 milióna ľudí). Zatiaľ som nepočul žiadne správy o násilí voči ruským Ukrajincom, ale kto si spomenie na ruský a sovietsky prístup k nepohodlným národnostným menšinám, ten sa bude snažiť dostať preč.

Podiel Ukrajincov v Rusku, 2002. Zdroj: Wikipedia CC BY-SA 2.5

Teória hier pozná hry s kladným súčtom. Ja mám jablko, ale mám radšej hrušky. Ty máš hrušku, ale máš radšej jablká. Vymeníme si ich a obaja sme na tom lepšie. Existujú aj hry so záporným súčtom. Napríklad ruská ruleta. Hra síce má víťaza, ale na jej konci na tom žiaden hráč nie je lepšie ako na začiatku.

Hry s kladným súčtom posúvajú spoločnosť dopredu. Hry s nulovým súčtom, kde sa ľudia bijú o obmedzené zdroje, sú pre ňu zlé. A hry so záporným súčtom, ako vojna a všetko, čoho sa vojna dotkne, sú pre spoločnosť jednoducho katastrofálne.

Každý z nás to cíti na vlastnej koži. V hrách so záporným súčtom neexistujú dobré riešenia. Človek môže podporovať zavedenie bezletovej zóny (teda strieľanie po ruských lietadlách), ale potom riskuje tretiu svetovú. Môže byť za silnejšie sankcie, lenže už teraz je jasné, že sankcie vyvolajú v Rusku hospodársku krízu prinajmenšom rovnako hlbokú ako bola tá v 90. rokoch. Očakávaná dĺžka života sa teda zníži niekam na 65 rokov. Zvýši sa detská úmrtnosť. Univerzitný profesor bude robiť taxikára. Učiteľka zo škôlky prostitútku. A to už vôbec nezapočítavam ekonomický dopad na krajiny mimo Rusko. Celkovo bude mať ekonomický kolaps zrejme viac obetí ako samotná vojna. Oplatí sa to? Možno, ale to si musí každý vyriešiť so svojim vlastným svedomím.

V tejto neveselej situácii zostalo už len málo hier s kladným súčtom. A jedna z nich sa volá "Otvorme hranice pre emigrantov z Ruska".

V Rusku by veľa z týchto ľudí nevyprodukovalo vôbec nič. Boli by buď nezamestnaní, vo väzení, alebo by pracovali na vývoji nových zbraní pre Putina. V Európe majú možnosť byť produktívni a dávať svoje dane do spoločnej kasy, ktorá sa nevyužíva na vedenie agresívnej vojny.

Ide tiež o ekonomicky výkonných ľudí. Napríklad v Amerike zakladajú emigranti nové firmy dvakrát častejšie ako domáci.

Otvorené hranice umožnia mužom povolaným do armády emigrovať. (Pokiaľ možno aj s rodinami, aby na nich režim nemohol vyvíjať nátlak.)

Ak odliv mozgov prinúti Putina strážiť hranice, odčerpá to prostriedky z vojny na Ukrajine.

Napokon, ide o nadpartajný projekt. Pre slniečkárov je zaujímavý, pretože ide o záchranu ľudí spoza novej železnej opony, o podporu demokracie. Pre mráčikárov, pretože ide o boj proti nepriateľovi, pokračovanie sankcií inými prostriedkami, o operáciu "Braindrain", čiže vysatie mozgov z Ruskej ekonomiky. Dokonca aj tí, čo sa boja USA viac ako Ruska budú radi ak dnešní von Neumann, Fermi, Teller (emigranti z krajín osi, účastníci projektu Manhattan, konštruktéri prvej atómovej bomby) ujdú do Európy a nie do Ameriky.