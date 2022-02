Ups, Up Dejéuner!

Niektorým firmám je na Slovensku sveta žiť, pretože im naše zákony doslova naháňajú zákazníkov bez toho, aby museli samé čo i len prstom pohnúť. Čakal by som, že takto ušetrené peniaze na reklame a marketingu využijú na zdokonaľovanie svojich služieb a zefektívnenie procesov, aby ich klienti boli čo najspokojnejší. Často to však dopadne presne naopak - v štýle hesla: „Keď nepotrebujeme ani získavať zákazníkov (lebo prídu sami a nemajú príliš kam odísť), tak načo byť ešte aj dobrými?!“ Na vlastnej koži som sa veľakrát presvedčil, že presne takto zmýšľajú v bankách či u mobilných operátorov: skrátka akýkoľvek záujem o zákazníka sa končí momentom podpisu zmluvy! Po ňom nasledujú už len samé „Nedá sa! Nejde to! Systém nás nepustí!“ Presne tak je to aj s firmami, ktoré si svoj business založili na gastrolístkoch a podobných nezmysloch podporovaných zákonmi SR. Tieto spoločnosti z jednej strany zarábajú na poplatkoch za vydanie gastrolístkov zamestnávateľom či živnostníkom, a z druhej - nejakú sumu si vždy strhávajú „ako províziu“ za to, keď reštauráciám a predajniam preplácajú lístky, v ktorých nimi zaplatili kupujúci. Človek si veľmi nenavyberá, keďže tieto lístkové firmy sú u nás len štyri: Ticket Service, s.r.o. (vydávajú lístky známe ako Ticket Restaurant či Edenred), Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o., Up Déjeuner, s.r.o. (predtým Up Slovensko, s.r.o. a ešte skôr Le Cheque Dejeuner s.r.o.), a GGFS s.r.o. (karta Callio Gastro). Posledne menovaná firma (doktora Ivana Kmotríka) nevydáva stravné lístky, ale len plastové karty, ktoré sa najprv nabijú sumou stravného a následne sa pri kúpe jedla prostredníctvom terminálu podobného platobnému z neho čiastky odčítajú. Také karty ponúkajú aj ostatné spoločnosti, ale tie ešte stále vydávajú aj klasické papierové lístky.

Nuž - vyzerá to ako krásny a veľmi jednoduchý business nariadený zákonom, na ktorom nemožno nič pokaziť. Ak je však firma presvedčená, že má klientov „zadarmo“ a tí vydržia čokoľvek, môže pokaziť úplne všetko.

Rok 2019 - výber gastrolístkovej spoločnosti

Sám som sa o tom presvedčil, keď som si začiatkom roka 2019 robil výber z týchto firiem, ktoré vydávajú gastrolístky. Samozrejme, selektoval som podľa toho, aby ich akceptovali tam, kde sa najčastejšie stravujem a kupujem potraviny. Druhé kritérium bola cena za ich vydanie. Na webových stránkach vydavateľov gastrolístkov je obrovský problém dopátrať sa k cenám, ktoré si účtujú za ich vydanie. Normálne jasné a jednoznačné cenníky zverejnené nemajú, Callio nemá zverejnený žiadny cenník. Ceny sú vždy súčasťou zmluvy či akýchsi „všeobecných obchodných podmienok“, alebo dokonca ich prílohou. Ale ani tam nie je úplne zrozumiteľné, ktoré z cien vlastne platia pre mňa (SZČO, ktorá si kupuje gastrolístky len pre seba). Všetky firmy som preto mailom či cez webový formulár na ich stránke poprosil, aby mi poslali jednoznačné ceny, ktoré si účtujú.

Up Déjeuner - chybné rozhodnutie

Na základe ich odpovedí som sa napokon pred tými 3 rokmi rozhodol pre lístky od spoločnosti Up Déjouner, s. r. o. Cena za vydanie - v porovnaní s konkurenciou - síce nebola najnižšia, ale ich lístky prijímajú všade, kam chodievam. A najmä - fungujú na tej istej ulici, kde pracujem aj ja, len o kilometer ďalej. Zaujala ma aj možnosť nechať na gastrolístky bezplatne vytlačiť moje logo. Opýtal som sa pracovníčky na jeho rozmery a dostal možnosť použiť niektorú zo 4 štandardizovaných veľkostí: od 16 x 16 mm až po 60 x 15 mm. Pripravil som teda logo v rozmere 6 x 1,7 cm, odmailoval ho do firmy a keď boli lístky hotové, prišiel si po ne. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som po otvorení obálky s gastrolístkami zistil, že mi moje logo bez konzultácie a upozornenia svojvoľne zmenšili na takmer mikroskopický rozmer: 2 x 0,5 centimetrov! Nikto v Up Déjeuner mi nevedel vysvetliť, prečo ho zmenšovali (na rozmer, ktorý ani vôbec neponúkajú!), keď odo mňa odišlo v presnej veľkosti na vytlačenie.

Môj prvý gastrolístok Up Slovensko s mojím logom mikroskopických rozmerov. Namiesto 6 x 1,7 cm ho svojvoľne zmenšili na 2 x 0,5 cm! Nevedel som, či sa mám smiať, alebo zúriť. Pochopil som však, že zamestnanci Up Slovensko nepoužívajú orgán zvaný mozog. (zdroj: Scan Teddy PASTERNÁK)

Pri druhej objednávke som už pochopil, že na Up Déjeuner sa nedá spoľahnúť a preto som požiadal ich pracovníčku, aby mi ešte pred začiatkom tlače odmailovala vizualizáciu gastrolístka s mojím logom. Táto vizualizácia už bola v poriadku - a tak som na druhý štvrťrok mal už konečne gastrolístky s mojím logom v žiadanej veľkosti.

Logo pri mojom druhom nákupe gastrolístkov už bolo v tej veľkosti, v akej som ho zaslal s objednávkou. Pravda, ja by som ho nevycentroval, ale umiestnil do pravej časti poukážky, aby neprekrývalo tvár zobrazenej krásky. (zdroj: Scan Teddy PASTERNÁK)

Vrátim sa ešte k preberaniu prvej várky gastrolístkov, pretože pri ňom nastal ďalší problém: objednal som ich spolu 49 kusov. Z dôvodu, ktorý mi opäť nikto nedokázal vysvetliť, mi gastrolístky zviazali do knižočiek, odkiaľ ich bolo treba vytrhávať. Lenže v každej knižočke boli len 1 až 3 gastrolístky (!!!), a zvyšok tvoril vrchný a spodný list plus 1 - 2 lístky s reklamami inzerentov! K 49 lístkom som takto dostal najmenej rovnaké množstvo papierového odpadu. Úúúúúú, naše lesy!!! Ktorému debilovi v Up Déjeuner napadol takýto nezmysel?! Veď je to úplne obyčajné mrhanie papierom, energiou a časom na vytrhávanie!

Druhá objednávka - zopár gastrolístkov, a hŕba papierového odpadu

Myslel som si, že len táto moja úvodná skúsenosť s Up Déjeuner bola „nešťastná“, a po štvrť roku som si v Up Déjeuner objednal ďalšie stravovacie poukážky: tentokrát už 73 gastrolístkov. Hoci som v písomnej objednávke zdôraznil, aby „gastrolístky neboli viazané v knižočkách, ale boli na voľno, bez väzby“, pretože „vytrhávanie poukážok z väzby zbytočne zaberá čas a občas poukážky aj poškodí, pričom produkuje enormné množstvo odpadu, ktorý je úplne zbytočný“, dodali mi - akoby sa nechumelilo - opäť knižočky s 1 - 3 gastrolístkami a spústou odpadového papiera vo forme titulných, spodných a reklamných lístkov! To už vytvorilo fakt kôpku úctyhodnej výšky, že sama odovzdávajúca pracovníčka krútila nad tou "dodávkou" hlavou. Takto vyrobené gastrolístky som odmietol prevziať. Úbohá zamestnankyňa si teda zavolala na pomoc svoju ďalšiu kolegyňu (možno aj dve) a asi štvrť hodiny moje gastrolístky vytrhávali z knižočiek. Až keď moje gastrolístky poukladané na sebe mali snáď už len štvrtinovú výšku, ako pôvodne, a nebol medzi nimi jediný reklamný či spodný alebo vrchný krycí lístok, gastrolístky som zaplatil a odišiel s nimi domov.

Až tretia objednávka bola vybavená bez problémov.

S objednávaním v Up Déjeuner bol obrovský problém vždy,

lebo ma ich internetový systém permanentne odmietal registrovať ako zákazníka, pričom mi pracovníčky firmy „nevedeli“ vysvetliť dôvody tohto problému, no súčasne trvali na objednávkach cez web, ale SÚČASNE (!!!) s objednaním cez web mi kázali posielať aj mailovú objednávku. Len mail im nestačil! Prečo niečo objednať dvakrát zle, keď nie sú schopní spracovať objednávku len mailom, a cez web sa vložiť nedá??? Vždy som pri objednávaní zabil najmenej hodinu - dve, pritom chyba bola len v tom ich nepodarenom systéme. Ten ma totiž stále vyhadzoval, odmietal ma zaregistrovať, potom tvrdil, že už registráciu mám, ale neumožňoval mi objednať cez "existujúcu" registráciu. Hoci som problémy s registráciou a nemožnosťou objednávania reklamoval pri každej objednávke, vyriešili ich až po vyše roku!!! Nie však vďaka tomu, že by som „tie dámy“ konečne prinútil pohnúť zadkami a odstrániť chybu na ich strane, ale len preto, že ma tieto pracovníčky začali telefonicky otravovať s ďalším produktom - palivovou kartou. Povedal som, že ak konečne vyriešia moju registráciu na webe, tak budem súhlasiť s jej vydaním. Okamžite mi registráciu dali do poriadku a konečne som po vyše roku mohol ich systém začať využívať!!!

Ťažkosti však sprevádzali každú moju objednávku. Nie je predsa normálne, aby dodanie gastrolístkov trvalo 2 týždne! V Up Déjeuner je to bežné. Vyhovárali sa, že - keďže mám na lístkoch logo - musia ich tlačiť v Prahe - a to trvá dlhšie.

Heslo nad vchodom do bratislavskej prevádzky spoločnosti Up Déjeuner na Tomášikovej ulici 23D "Up spríjemní každý deň" je úplným výsmechom. V skutočnosti Up Déjeuner urobí problém aj tam, kde vzniknúť ani nemôže. (zdroj: Foto © Teddy PASTERNÁK 2022)

Nad vchodom do bratislavskej pobočky má Up Déjeuner heslo „Spríjemní každý deň“. Tento slogan len dokazuje, že majú svojich zákazníkov za bláznov. Veď skutočne len málokedy sa stalo, aby som sa pri preberaní nerozčúlil: raz mi vytlačili logo mikroskopickej veľkosti, potom mi chceli vnútiť viac papierového odpadu, než samotných lístkov, no a raz či dvakrát som dostal mail, že moje gastrolístky sú pripravené a môžem sa pre ne zastaviť, no keď som „napochodoval“ do Up Déjeuner, až vtedy mi s úsmevom oznámili, že moje gastrolístky sú v skutočnosti ešte stále iba v Prahe a „nevedia, prečo mi systém poslal správu, že sú hotové“... Raz som už odmietol znova si tam prísť po lístky - veď si zo mňa robia úplného blázna, keď ma zavolali po tovar, ktorý ešte vôbec nemali vyrobený. Dohodli sme sa, že mi kuriér prinesie gastrolístky z ich pobočky na Tomášikovej ulici č. 23D na moje pracovisko na Tomášikovej ulici č. 22, ale nebudú si účtovať nič za vydanie lístkov, ani ich doručenie. Tak sa aj stalo. V snahe vyhnúť sa ďalším problémom som vlani radšej objednal lístky naraz na celý rok jedinou objednávkou.

Aby som sa vyhol násobeniu problémov a šetril si nervy aj peniaze za nezmyselné výpalné, hneď v januári 2021 som si objednal gastrolístky na celý rok. (zdroj: Scan Teddy PASTERNÁK)

Up Déjeuner v roku 2022 - samé klamstvá!

Hneď v prvý pracovný deň roka - v pondelok 3. januára 2022 - som do systému Up Déjeuner vložil objednávku na prvé tri mesiace roka. Keďže mi do konca týždňa neprišla nielen žiadna výzva na prevzatie gastrolístkov, ale ani len potvrdenie objednávky, v piatok 7. januára 2022 som zatelefonoval do Up Déjeuner, čo je s mojimi lístkami. (Nemôžem nespomenúť, že telefónne číslo pre SZČO uvádzané na webe Up Déjeuner (0903 - 908 960) je trvalo odpojené. Veď prečo nezavádzať aj v kontaktných údajoch?!). Pani Géciová (tak sa mi predstavila pracovníčka, s ktorou som hovoril) ma suverénne ubezpečovala, že lístky pre mňa sú už dávno pripravené - hneď od momentu mojej objednávky. To mal byť dôvod, prečo žiadne maily s výzvou na prevzatie neposielajú.

„To je zaujímavé: ako je potom možné, že doteraz som vždy dostal mail, že si mám prísť lístky vyzdvihnúť? A prečo ma Vaše kolegyne doteraz vždy presviedčali, že dodávka lístkov trvá tak dlho preto, lebo ich tlačia v Prahe?! Ste si fakt na 100% istá, že ich mám pripravené na odber a nepreženiem sa opäť zbytočne, čo sa mi už tiež stalo???!!!“ - zúril som.

„Áno, máte ich pripravené, príďte, my fakt nikdy neposielame maily, aby ste si gastrolístky prišli vyzdvihnúť“ - naďalej zo mňa robila pani Géciová vola presviedčaním, ktoré bolo rovnako pravdivé, ako keby tvrdila, že biela guľa je vlastne čiernou kockou.

„Tak - len pre istotu: sú tie gastrolístky aj potlačené mojím logom, ako som si objednal? Sú? Súúúúú?!?!?“ - soptil som.

„Jááááj, vy na nich máte aj logo?! Ehm... noooo.... tak to musím preveriť, či už sú tu“ - Géciovú konečne trklo, že doteraz tárala, čo jej prvé slina na jazyk priniesla, ale bez akéhokoľvek overenia reálneho stavu objednávky. Vzápätí som skoro spadol z kancelárskeho kresla, keď začala zjednávať:

„A fakt na tých lístkoch musí byť Vaše logo?“

Pochopil som, že moje gastrolístky nie sú ani v Prahe, ale skôr na Marse. Respektíve ich výrobu za celý týždeň ešte ani len nenaplánovali! Pani Géciová sľúbila, že zistí, čo je s mojimi gastrolístkami a dá mi vedieť.

O chvíľu mi skutočne zavolala späť, že... gastrolístky tam ešte nemám (!!!!!!!), ale v taký pondelok - utorok by už mohli prísť.

„V pondelok!!!! To je posledný termín, ktorý Vám dávam!!!" - reval som na ňu do telefónu. Vraj sa vynasnaží a pošle mi mail, keď lístky dorazia.

Moje gastrolístky tam však už vtedy boli!

Tak som zase čakal, a nielen do pondelka. Žiadny mail mi neprišiel v pondelok, ani v utorok, dokonca ani v stredu! Preto som do Up Déjeuner zavolal opäť v stredu 12.1.2022. Od zas niekoho iného som sa dozvedel šokujúcu informáciu: vraj moje gastrolístky ma u nich čakajú už od piatku 7. januára - teda toho dňa, keď som hovoril s Géciovou!!!

„A prečo mi neprišiel žiadny mail, že sú lístky k dispozícii - ako mi pani Géciová sľúbila? Prečo v piatok tárala, že tam nie sú, keď Vy mi zas tvrdíte, že u vás v piatok boli? Je tá osoba vôbec príčetná?“ - chŕlil som "básnicke otázky", ale všetky zostávali (pochopiteľne) bez odpovede.

„Tak mi ich pripravte, prídem si po ne, ale vyhoďte si z hlavy, že Vám za takéto fušerske „služby“ zaplatím čo len cent: za „sprostredkovanie“ či „vydanie“ či ako tomu Vášmu „výpalnému“ hovoríte. Okrem hodnoty gastrolístkov Vám nezaplatím vôbec nič!“ - zlostil som sa.

„To ja nemám v kompetencii, to si musíte dohodnúť inde“ - vypočul som si v telefóne.

Nehádal som sa ďalej. V ten istý deň popoludní som prišiel po lístky. Vyzvali ma, aby som zaplatil faktúru, ktorej súčasťou bolo aj výpalné. Nikto nič o mojej požiadavke na jeho neúčtovanie nevedel, a nebol mi ochotný poskytnúť žiadnu zľavu. Povedal som, že mi buď odúčtujú výpalné, alebo si tie gastrolístky nevezmem.

„Nedá sa! Nejde to! Nemôžem!" - bez rozmýšľania verklikoval (zrejme neustále opakované frázy) pracovník, ktorý vydával lístky aj s ďalším chlapíkom, ktorého si zavolal na pomoc (lebo som sa opäť rozzúril). Tak som im tam moje gastrolístky na prvý štvrťrok nechal. Ani neviem, či ich vytlačili v poriadku. Tresol som ich sklenenými dverami pod sloganom "Up spríjemní každý deň" a na nasledujúci deň gastrolístky objednal u konkurencie - v Ticket Service, s.r.o. resp. Edenred Slovakia, s. r. o.

Dátum vystavenia faktúry Up Déjeuner svedčí o tom, že moje gastrolístky boli k dispozícii v deň telefonátu s pani Géciovou, a tá - namiesto overenia stavu - len trepala dve na tri. (zdroj: Screenshot Teddy PASTERNÁK)

Ešte predtým som si však aktualizoval prieskum trhu:

ani dnes (po troch rokoch) žiadna gastrolístková firma na svojej webovej stránke jasne a jednoznačne neuvádza výšku svojho výpalného. Preto som telefonicky oslovil všetky 3 firmy (samozrejme okrem Up Déjeuner). Okamžite mi mailom poslali svoje zrozumiteľné cenníky.

Pri Doxxe som sa cítil, ako keby som komunikoval s Hotentótmi: na pobočke v Bratislave nedvíhali, tak som volal do ich centrály, ktorú majú v Žiline. Tam ma nejaká pani presvedčila, aby som predsa len radšej zavolal oblastnému predajcovi v Bratislave a dala mi jeho mobilné číslo. Poslúchol som - zrejme chce províziu z predaja prihrať jemu, a mne bolo úplne jedno, kto ju dostane. Bratislavský predajca mi však nebral telefón. Opäť mi už začínala dochádzať trpezlivosť (fakt som nadobudol presvedčenie, že gastrolístkové firmy zamestnávajú výhradne dementných zamestnancov) a tak môj ďalší telefonát bol opäť na centrálu. Tam to tentokrát zdvihla ochotnejšia pracovníčka - Martina Pialová - a cenník mi vzápätí bez problémov odmailovala. Z neho mi vyplynuli dve otázky, ktoré som jej hneď mailoval. Odpovedí som sa však už nedočkal, hoci mi ich automaticky vygenerovaný potvrdzujúci mail sľuboval...

Ale potom mi zavolal ten regionálny predajca, a aj niekto z bratislavskej pobočky, že našli moje neprijaté hovory. Vtedy som už mal všetky potrebné informácie (okrem tých dvoch odpovedí), takže som im len povedal, že "už je to vybavené".

Ticket Restaurant - lacnejší, bezplatné doručenie lístkov a normálna faktúra

Napokon som sa rozhodol pre gastrolístky Ticket Restaurant (resp. Edenred Slovakia, s. r. o.) - a to za výhodnejších podmienok, než som mal doteraz v Up Déjeuner. Dostal som od nich totiž oveľa výhodnejšiu ponuku, než je cenníková cena: za vydanie ľubovoľného počtu gastrolístkov žiadajú výpalné 3,99 € + DPH. Doteraz som v Up Déjeuner platil 4,30 € + DPH. Navyše - bezplatné je aj doručenie kuriérom (do Up Déjeuner som si po ne musel chodiť, alebo to bola spoplatnená služba). Len logo mi na gastrolístky nevytlačia (takú službu poskytujú, ale vraj až od veľkých množstiev). Aj platba je v Ticket Restaurante jednoduchšia: vystavia a odmailujú mi hneď ostrú faktúru a po pripísaní peňazí na ich účet vyšlú kuriéra. V Up Déjeuner to nie je možné: buď šaškujú so zálohovými faktúrami, ktoré treba dopredu zaplatiť do banky a až pri prevzatí lístkov mi dajú riadnu ostrú faktúru, alebo nemusím dopredu zaplatiť nič, ale treba priniesť peniaze v hotovosti (pri objednávke na celý rok to je takmer 1 300 €!), lebo nemajú platobný terminál!!! Až potom mi s lístkami dajú hneď ostrú faktúru (bez predfaktúry). Opäť - je úplný výsmech zákazníkom, aby firma, ktorá má - podľa foaf.sk - maržu 51% a ročný zisk 1,5 milióna € (do roku 2019 však vždy vyše 3 mil. €), nemala ani len platobný terminál!!!

Gastrolístky som si teda vo štvrtok 13. januára 2022 objednal v Ticket Restaurant resp. Edenrede.

Rozlúčka s Up Déjeuner - bez neochoty, amaterizmu a osočovania klienta by to predsa nešlo!

V utorok 18.1.2022 - teda po takmer týždni (!!!) od mojej poslednej návštevy v Up Déjeuner, kedy mi odmietli odúčtovať výpalné - mi poslala tímlíderka z Up Déjeuner - pani Elena Novotná - mail, že to výpalné predsa len nebudem musieť zaplatiť (ako som žiadal), ale že mi ho „vydobropisujú“. Najprv im však cenu gastrolístkov aj výpalné uhradiť musím, a až potom mi ho VRAJ vrátia na účet. Napísal som jej, že aj keď som si už gastrolístky kúpil inde, súhlasím s jej ponukou, ale nebudeme nič dobropisovať, pretože žiadam, aby mi jednak vôbec neúčtovali výpalné, a potom - že už nie som ochotný nikam chodiť a naťahovať sa s nimi, ale lístky mi musí bezplatne doručiť kuriér (áno, je to „strašná diaľka z Tomášikovej 23D, na Tomášikovu 22 - podľa Google Maps - presne 1 kilometer pešo). Novotná mi odpísala, že moje podmienky sú pre nich neprijateľné! Pre mňa je zas neprijateľné sa pri každom nákupe gastrolístkov naťahovať a rozčuľovať s totálne tupými a vymletými pracovníčkami tejto debilnej spoločnosti, ktorá nemá pre nikoho (okrem jej majiteľov) žiadny reálny osoh. Čo môžeme chcieť od obyčajných pracovníčok Up Déjeuner, keď už tímlíderka Elena Novotná, ktorá by už z titulu svojej vedúcej funkcie mala byť aspoň ako - tak zodpovedná, mi nedokázala do mailu správne napísať ani len číslo môjho účtu, na ktoré mi sľubovala vrátiť výpalné?! "Zabudla" v ňom totiž na jednu číslicu! Keď som ju na túto chybu v čísle môjho účtu upozornil, tak tvrdila, že „aké číslo účtu som im poskytol, také evidujú a je moja chyba, že som ich neinformoval o správnom čísle účtu“! (Pravda, nenapísal som presne, akú chybu urobila, len to, že číslo účtu, ktoré napísala, nie je správne). Tímlíderka Novotná neprejavila ani náznak snahy, aby skontrolovala číslo môjho účtu, ktoré napísala do mailu a ktoré evidujú v tom ich nepodarenom systéme, ale hneď obvinila klienta, že on im neoznámil správne číslo účtu! IBAN v systéme Up Déjeuner som teda skontroloval ja a zistil, že ho v ňom mám uvedený správne - zle ho teda prepísala ona. Ale - svoju chybu si ani v najmenšom nepripustila! Veď načo?! To je presne filozofia „práce“ a prístupu v Up Déjeuner: totálna nekompetentnosť, neschopnosť, nezodpovednosť, lajdáckosť a lenivosť. Pani Novotná je tímlíderka - čiže po slovensky - vedúca! Len keď je v skutočnosti "nevedúca" a tým pádom neschopná vedúca, k čomu môže viesť svojich podriadených?! Len k ešte väčšej povrchnosti, diletantizmu a osočovaniu klientov!

A tak som pani Novotnej do mailu napísal:

„Vážená pani Novotná,

musím parafrázovať známu vetu Dr. Štrosmajera: „Kdyby hloupost nadnášela, tak celé Up Déjeuner by už dávno vyletelo do vzduchu“! Nikdy som Vami uvedené číslo účtu nemal a ani som Vám ho neposkytol!!! Nedokážete urobiť ani takú primitívnu záležitosť, ako SPRÁVNE prepísať číslo môjho účtu! Ale to je len ukážka a potvrdenie nulového IQ pracovníkov Vašej spoločnosti, o ktorom som Vám dnes už písal!“

Tým som s po všetkých stránkach neschopnou spoločnosťou Up Déjeuner definitívne skončil!

V Ticket Restaurante som čakal na gastrolístky... 8 dní!

Ak však mám byť úprimný, na prvýkrát som s Edenredom dopadol len o málo lepšie, než s Up Déjeuner. Hoci mi objednávku sľúbili vybaviť hneď po odmailovaní podpísaného scanu zmluvy (poslal som ho obratom - vo štvrtok 13.1.2022), ani po takmer týždni sa u mňa kuriér s gastrolístkami neukázal! Tak som po týždni od podpisu zmluvy (vo štvrtok 20.1.2022) telefonoval pánovi do Edenredu, u ktorého som si gastrolístky objednal. Hneď mi povedal, že neevidujú moju úhradu faktúry, a skôr mi lístky odovzdať nemôžu.

„Však ste mi žiadnu faktúru neposlali, tak ako som Vám ju mal uhradiť?“ - pýtal som sa ho. Zamestnanec preveril situáciu - a veľmi sa mi ospravedlňoval, že faktúru mi pred týždňom skutočne vystavili, ale mi ju zabudli poslať, čo sám nechápe... Takže - ak ju hneď zaplatím, zajtra (v piatok) im snáď nabehnú peniaze odo mňa (nemáme rovnaké banky) a v pondelok - najneskôr utorok - vyšlú ku mne kuriéra.

„Ale to už uplynie takmer ďalší týždeň! Ja nemám problém urobiť prevod okamžite, ale chcem lístky mať už zajtra!“ - už zas som musel zvýšiť hlas. A v telefóne som počul zas tie klasické výhovorky:

„Nedá sa! Nejde to! Systém nás nepustí! Musíme čakať na Vašu úhradu“.

„Pozrite sa, ja už týždeň trpezlivo čakám na gastrolístky, na ktoré ste mi mali poslať faktúru už pred 6 dňami. Predsa nie je moja chyba, že ste tak neurobili! Tak ju odčiňte a doručte mi gastrolístky zajtra. Ak mi ich pošlete až v utorok, to už bude dokopy 12 dní od objednávky - a to je na lístky, ktoré sú dávno vyrobené a hneď k dispozícii - hanebný termín!“ - trval som na svojom.

Chlap sa mi opäť ospravedlňoval, ale že to vraj skutočne nejde a budem musieť čakať do toho ďalšieho týždňa. A telefonát ukončil.

„Všetky firmy, ktoré predávajú gastrolístky, sú totálne neschopné a ich pracovníci ukážkou nezodpovednosti a obmedzenosti“ - pomyslel som si, ako som uhrádzal tú faktúru pre Ticket Restaurant. Pre istotu som si nechal bankou odmailovať aj potvrdenie o prevode - a dobre som urobil. O chvíľu mi totiž znovu volal ten pracovník Ticket Restaurantu, že si to nechal rozležať v hlave a nedalo mu to: ak mu do trištvrte hodiny odmailujem potvrdenie banky o odoslaní platby, tak mi kuriér doručí gastrolístky už na druhý deň - v piatok. Keďže som si doklad z banky predvídavo nechal odmailovať, jeho preposlanie bolo záležitosťou minúty - dvoch.

A tak som 21.1.2022, čiže 18 dní od objednania v Up Déjeuner - konečne dostal moje gastrolístky!

Gastrolístkové firmy majú veľmi jednoduchý a zaručený business. Asi práve preto "musia" všetko komplikovať. Gastrolístky od Edenredu treba najprv veľmi opatrne v strede poroztrhávať napoly, pretože perforácia je len symbolická. (zdroj: Scan Teddy PASTERNÁK)

Po otvorení zásielky som však zistil, že opäť sa prejavila tupota pracovníkov v tomto sektore: gastrolístky sú totiž z nepochopiteľných dôvodov - vytlačené vždy dva pod sebou, čiže ich treba prácne trhať napoly. Keďže chýba výraznejšia perforácia (na mojich lístkoch bol len jej náznak), oddeľujú sa ťažšie, musím pozorne hľadať v grafike miesto, kde je asi rozhranie 2 poukážok a treba dávať veľký pozor, aby sa neodtrhlo z druhého lístka (aj tak som ich niekoľko natrhol). Ako keby bolo problémom vložiť do obálky presne ten počet „hotových“ gastrolístkov, ktoré si človek objedná!

Napokon, ak firma inkasuje výpalné za vydanie tých lístkov, tak by to vydanie malo byť aj 100%-né a v takej forme, aby bolo možné tými lístkami okamžite platiť, bez zbytočného trhania.

Darmo - monopoly ani pseudopoly nie sú dobrá vec.

Firmy, ktoré parazitujú na zlom systéme inkasovaním poplatkov doslova za nič, sú nežiaduce firmy. A ak pseudopoly majú inkasovať poplatky doslova za nič, tak ani nič robiť nechcú, dokonca Up Déjeuner si nie je ochotné zaobstarať ani len platobný terminál, aby jeho zákazníci nemuseli nosiť do pokladne hotovosť v rádoch stovák či tisícok eur! Dodacie termíny sú pre nich absolútne nezáväzné, ochota, znalosť postupov a sebareflexia je pre zamestnancov Up Déjeuner úplnou neznámou. Najhoršie je, že živnostník alebo zamestnávateľ nemá inú možnosť - priamo zákonom je nahnaný priamo do náruče týchto diletantov a musí im platiť výpalné... za ich nekompetentnosť a neschopnosť.