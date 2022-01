Informačná spoločnosť 21. storočia - ako RTVS zarába peniaze

Iba v krátkosti. Vlastnili sme byt v centre Bratislavy. Poplatky za "službu verejnosti" v prospech RTVS sme riadne uhrádzali inkasom z účtu. S účinnosťou od dátumu povolenia zápisu do katastra, teda dňa 23.4.2019 sme predali byt v centre Bratislavy novému nájomníkovi. V tejto súvislosti sme ku dňu 30.4.2019 riadne ukončili zmluvu o dodávke elektrickej energie od ZSE. Informáciu o odhlásení sa z platieb poplatkov pre RTVS sme odoslali RTVS cestou ich elektronického formulára. Tento formulár je dodnes konštruovaný tak, že po jeho odoslaní nie je možné získať jeho kópiu pre archiváciu, takže žiadnu kópiu o odoslaní formulára nemáme. Možnosť archivácie snímky obrazovky nás ani vtedy a ani dnes nenapadla. Informácia o tom, čo robiť, ak komunikácia s RTVS zlyhá, alebo ak nedostaneme potvrdenie o akceptovaní požiadavky na odhlásenie elektronickou cestou cez e-mail sme na stránke RTVS nenašli. Spravili sme všetko, čo sme mali, ale nedostali sme žiadnu reakciu od RTVS. Predpokladali sme, že je všetko v poriadku - ale nebolo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

21.04.2021 sme dostali Výzvu na zaplatenie nedoplatku na sumu 113,21 Eur. Podľa priloženej tabuľky išlo o nezaplatené poplatky pre RTVS za obdobie od 01.05.2021 - teda za obdobie, v ktorom sme už neboli majiteľmi predmetného bytu. Poslednú platbu sme odoslali za mesiac 04.2019.Na odber energie z bytu sme v tom čase (po dátume 30.04.2019) už nemali žiadnu platnú zmluvu o odbere so ZSE, takže v zmysle zákona 340/2012 Z.z. nemalo v tomto období RTVS žiadne právo žiadať od nás úhradu poplatku. Písomne (doporučenou poštou) som dňa 21.4.2021 podal sťažnosť na konanie RTVS v ktorej som uviedol všetky relevantné údaje vrátane kópií dokumentov, ktoré som mal k dispozícii. Na sťažnosť som dodnes (22.01.2022) nedostal žiadnu odpoveď.

Dňa 20.01.2022 sme doporučenou poštou dostali ďalšiu Výzvu na zaplatenie nedoplatku, tentoraz na sumu 154,97 Eur. Po analýze platieb sme zistili, že ide o ten istý problém ako v predošlej výzve - RTVS od nás požaduje zaplatiť dlžnú sumu 154,97 Eur. za obdobie od 01.05.2019 do 31.01.2022. Po skúsenostiach so žiadnou reakciou zo strany RTVS som opäť doporučenou poštou poslal Sťažnosť s podrobným popisom situácie s odvolaním sa na príslušné doklady súvisiace s prípadom, ktoré RTVS dostala už v prvej sťažnosti. Pre istotu som cez stránku RTVS opätovne vyplnil formulár pre odhlásenie sa a k formuláru som priložil aj kópie všetkých relevantných dokladov. Tentoraz som dostal odpoveď z automatu RTVS o prijatí odhlášky aj so zoznamom odoslaných dokumentov. Uvidím, ako to dopadne.

RTVS je organizácia riadená štátom, teda tento štát svojim spôsobom zodpovedá za konanie jej predstaviteľov a za funkčnosť systémov, ktorými RTVS komunikuje s užívateľmi, z ktorých peňazí žije. Pre RTVS ako štátom riadenú inštitúciu by v 21. storočí nemalo byť žiadnym problémom mať zriadené elektronické prepojenie na distribútorov elektrickej energie, ktoré by im online poskytovalo okamžitú informáciu o zmene stavu (pripojenie, zmena majiteľa, ukončenie odberu...) na jednotlivých odberných miestach. Nejaké prepojenie už existuje, pretože RTVS má aj dnes informáciu o uzatvorení Zmluvy o pripojení, teda o vzniku povinnosti platiť, pretože neplatičov pokutuje. Tieto údaje asi dostáva RTVS od rozvodných závodov poštou alebo nebodaj kuriérom? Možno to ráno nosia úradníci, ktorí bývajú blízko Mlynskej doliny v Bratislave. Na možnosť, že by tieto údaje mohli v 21. storočí získavať elektronickou cestou zrejme úradníci RTVS ešte neprišli. A kašlú na to, že štátom riadené inštitúcie by mali byť vzorom v elektronickej komunikácii s občanom napríklad ošetrením systémov proti predpokladateľnému zlyhaniu a v tvorbe "user friendly" systémov. O prepojení štátnych inštitúcií predsa všetky strany a vlády blábolia už veľmi dlho. Nevolá sa to v ich reči e-goverment a neminuli sa na to úplne zbytočne milióny Eur? Namiesto toho ignorujú aj klasickú poštu od poctivo platiacich užívateľov a vyhrážajú sa im súdmi, sankčnými poplatkami a zverejnením v zozname neplatičov za neexistujúce nedoplatky.