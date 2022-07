Prečo by mal Západ vyzbrojovať Rusko

K veľmi logickej požiadavke niektorých našich politikov-vizionárov, aby Západ prestal vyzbrojovať Ukrajinu, lebo tým iba predlžuje jej utrpenie a zvyšuje počet obetí, pribúda nová požiadavka.

Rusi, pre nedostatok presnej munície, budú musieť používať takzvanú hlúpu, ktorej presnosť sa počíta rádovo v stovkách metrov. To je dôvod, prečo sú viac ohrozené vedľajšie, civilné ciele. Aby sa tomu predišlo, je namieste otázka, či by Západ nemal začať vyzbrojovať Rusko presnými strelami, aby už k zbytočným civilným stratám na Ukrajine nedochádzalo.

Aby sme tieto dva myšlienkové toky doviedli k dokonalosti chýba už len návrh, aby sa Západ pridal k Ruským osloboditeľom a v krátkom čase doprial prostému ukrajinskému ľudu mier. Tento posledný návrh som ešte nepočul, ale určite sa ho v nejakej podobe dočkám. Stačí len čítať správne zdroje. Rusko predsa vyhralo Veľkú Vlasteneckú vojnu, preto vždy bojuje na strane dobra. To dá rozum.

To, že Rusko sa správa zodpovedne aj v oblasti boja proti globálnemu hladu dokazuje okrem iného aj fakt, že posiela svoje lode plné ukrajinskej pšenice do Sýrie. Túto činnosť musí Rusko robiť iba z toho dôvodu, že Ukrajinci sú krajne nezodpovední, neschopní vyvážať svoje vlastné obilie a plniť si tak svoje záväzky voči zbytku sveta. Niet sa čo čudovať, keď krajinu riadia fašistickí, židovskí šašovia. Preto Ruskí organizátori tejto charitatívnej činnosti nechápu, prečo to závistlivý Západ nazýva zlodejinou. Ďalší dôkaz toho, že Západ sa Ruska bojí a preto ho nenávidí a závidí mu jeho úspechy a hlboký vlastenecký cit jeho obyvateľov.

Rusko nie je ľahostajné ani vo veci ochrany života. Tisíce ukrajinských detí zachraňuje od istej smrti ich presídlením z miest, ohrozených bojmi a humanitárnou krízou, na bezpečné územia severného Ruska, mimo dosah ukrajinských bômb.

Podobný humanitárny čin robí aj s odfiltrovanými dospelákmi, proti čomu sa, z neznámych dôvodov, alebo možno len z čistej nenávisti voči Rusku, ozývajú západné krajiny a nazývajú to vojnovým zločinom. No čo je zločinné na záchrane životov! Tu sa dá iba nechápavo krútiť hlavou.

Na oslobodených územiach Rusi otvárajú školy, zásobujú ich svojimi učebnicami a prinášajú tak vzdelanie ukrajinským občanom. Dodávajú im potraviny a zabezpečujú cisterny s vodou, minimálne dvakrát za týždeň, ak je to potrebné. Miestnym obyvateľom umožňujú ľahký prístup k cestovným dokladom Ruskej federácie a ochranu ich občianskych práv na celom svete, prostredníctvom zastupiteľských orgánov a ak bude treba, tak aj vojsk. Bezcennú ukrajinskú Hrivnu nahrádzajú oveľa pevnejšou a hodnotnejšou menou, ruským Rubľom. Nezamestnaným obyvateľom umožňujú pracovať na odstraňovaní následkov ukrajinského ničenia ich domovov, prípadne im umožňujú dobrovoľne vstúpiť do služieb armády na funkciu "Cannon Fodder" za slušný žold, ktorý budú brať až do konca svojho života. Všetko sú to overené fakty, len ich interpretácia sa akosi v tomto teple krúti, ako koľajnice ŽSR.

No poďme do reálneho života. Podľa dokumentu Andreja Lošaka Pretrhnuté vzťahy, Rusi prijímajú tézy štátnej propagandy len z dôvodu, že bezvýhradne veria Putinovi a nemajú dôvod považovať za klamstvá tvrdenia televízneho spravodajstva o potrebe preventívneho zásahu proti NATO, ktoré prevzalo faktickú moc na Ukrajine. "Keď je to v televízore tak to určite bude pravda. Hlavne, keď to tvrdia tak slávni a úspešní hlásatelia, ako Vladimir Solovjov, Olga Skabejeva a ich hostia!"

Ako tvrdí Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí Ruskej federácie: "Podľa medzinárodného práva, každá krajina má právo brániť svoju územnú celistvosť aj vojenskými prostriedkami. A toto právo má, aj ak ide o preventívnu obranu." Dá sa tomuto toku brilantných právnych myšlienok protirečiť? Potom už aj tí najsprostejší z nás pochopia, že Rusi nemali inú možnosť ako sa začať brániť práve v prehnitej a Západom kúpenej Ukrajine, ktorá prevádzkuje tajné vojenské biologické laboratóriá, vlastní utajené atómové zbrane, vraždí ruských spoluobčanov a priamo ohrozuje územnú celistvosť Ruska. Lavrovov výklad medzinárodného práva sa nebezpečne približuje k jeho predchádzajúcej brisknej úvahe o tom, že ak Hitler mal židovské korene a bol fašista, tak aj Zelenskyj, ukrajinský prezident, ktorý má židovské korene, musí byť fašista. Prvá časť úvahy je piesok, druhá, na ňom postavená časť je prísna logika.

Mimochodom, tézu našich politikov-vizionárov o škodlivosti pomoci Ukrajine, ktorá má možnosť vyhnúť sa obetiam tým, že sa vzdá Rusku, je možné vidieť aj vo výpovedi jedného z účinkujúcich v spomínanom dokumente (Jakov, brat Viki). To dokazuje silu Ruskej propagandy. Je obdivuhodné, že to kopisko nezmyslov vedia vtĺkať do hláv sto štyridsiatim miliónom občanom RF dvaja propagandisti a veľká časť týchto občanov si to osvojí do takej miery, že sa dokáže pohádať so svojimi dcérami, manželkami či sestrami.

Spomínam si, že u nás takáto propaganda fungovala rovnako. Doteraz v tomto pokrútenom svete niektorí naši spoluobčania ešte stále žijú. Aj po tridsiatich rokoch. A dokonca, tento spôsob rozmýšľania zdedili aj ich deti. A nie kdesi ďaleko, v inom svete. Určite toto myslenie stretnete aj vo svojom susedstve. Je to neuveriteľné, ale prekrútená pravda funguje spoľahlivo aj v modernom svete ešte od čias Goebelsa, čo už bude, prepytujem, takmer stovka rokov. Je to hrozivé.