Časť štvrtá, Slovenský rybársky zväz šikanoval 642 dní dôchodcu, štát to napriek dôkazom zas kryje ...

Nasledujúce dva blogy budú nezávislým pokračovaním zverejnenej série blogov (Brat politika terorizuje svoje okolie, Časť druhá, Časť tretia), keďže ide o tú istú hlavnú postavu, ktorej podozrenia z najrôznejších trestných činov štát dlhodobo zametá pod koberec. Zároveň prvú časť tohto príbehu som zverejnil už pred dvoma rokmi (nájdete to tu: Rybársky zväz už rok šikanuje dôchodcu).

Odkaz Skôr než začnem, rád by som zdôraznil, že tento článok zverejňujem len ja sám, nečlen Slovenského rybárskeho zväzu. Využívam pritom informácie, ktoré som sa dozvedel pri zastupovaní môjho otca pred týmto združením. Môj otec nemá so zverejnením tohto článku nič spoločné - ide o odkaz pre pomstychtivý Slovenský rybársky zväz (čo ďalej aj pochopíte).

Otec (vtedy sedemdesiatročný dôchodca) sa dostal do v podstate jednostranného osobného sporu s bratom bývalého poslanca NR SR, ktorý je zároveň členom rybárskej stráže. Brat politika prenasledoval môjho otca niekoľko rokov, hlavne pri love rýb - sledoval ho ďalekohľadom, fotografoval, pravidelne kontroloval, ale aj vyhrážal. Podľa polície to bolo legálne.

Celé sa to eskalovalo na konci roka 2018, keď na otca podal v priebehu jedného mesiaca tri vymyslené udania . Dve sa týkali toho, že mal loviť v člne, cca 120 metrov od brehu a nepočul kričanie z brehu - čiže ho údajne neuposlúchol. Tretie obvinenie sa týkalo obyčajnej chyby v dátume, kedy si otec pri vypisovaní tlačiva neúmyselne zmýlil jeden dátum (podľa policajného záznamu ho brat politika obvinil ale z úplne iných skutkov, čo neskôr písomne potvrdila polícia, ale aj SRZ). Podrobné detaily o týchto obvineniach nájdete tu: Rybársky zväz už rok šikanuje dôchodcu.

Pri treťom obvinení (chybe v dátume) a odmietnutí políciou, sa na naliehanie predsedu Slovenského rybárskeho zväzu - Mestskej organizácie Žilina (ďalej SRZ MsO Žilina) vecou zaoberala polícia aj druhý krát - nakoľko tento predseda písomne trval na tom, že podľa jeho názoru táto neúmyselná chyba v dátume, je úmyselným trestným činom pytliactva . Ani duplicitné vyšetrovanie iným vyšetrovateľom samozrejme tento nezmysel nepotvrdilo. Spomínaný predseda sa neskôr zas písomne do policajného záznamu vyjadril (aby sa vyhol zodpovednosti), že mal len zle informácie (od brata politika) a on sám vo veci vystupoval len ako laik - takto to dopadne, keď sa stane laik predsedom.

Aby som to skrátil, otec vo všetkých krivých obvineniach preukázal svoju nevinu, podrobnejšie som to rozpísal v úvode spomínanom blogu.

Akoby toto buzerovanie zo strany brata politika a predsedu "laika" nestačilo, tak toto občianske združenie si dovolilo zverejniť na svojej webovej stránke ešte aj otcove osobné údaje s vyššie spomenutým vymysleným obvinením. Tu mi už došla trpezlivosť a vo veci zneužitia otcových osobných údajov sme podali na Úrade na ochranu osobných údajov SR podnet. Vec sa dala samozrejme riešiť aj obyčajným ospravedlnením, čo je v podstate aj akási elementárna slušnosť, to sa ale v SRZ nenosí ...

Zlomyseľnosť, intrigy a šikanovanie zo strany Slovenského rybárskeho zväzu

Pár jednotlivcov zo SRZ MsO Žilina sa rozhodlo otcovi pomstiť za to, že si dovolil brániť sa voči ich zlomyseľnému zneužitiu jeho osobných údajov.

Ich snaha o pomstu bola pre nich vtedy ťažko riešiteľná, keďže otec po ich vyhrážkach prestal chodiť na ryby, teda nevedeli vyrobiť nové krivé obvinenie. Namiesto obyčajného ospravedlnenia, začali otca pred inými členmi združenia masívne osočovať. To im zrejme ale ako pomsta za ich vlastnú zlomyselnosť nestačilo, tak duplicitne obvinili otca z rok starej a už raz prejednávanej veci.

Malo ísť konkrétne o vyššie spomenuté obvinenie, že otec pred rokom lovil v člne viac ako 120 metrov od brehu, údajne v ochrannom pásme vodného diela a nepočul z brehu krik - čiže podľa ich staronového obvinenia otec pred rokom neuposlúchol príkaz.

Úplne logicky sme chceli vidieť dôkazy a vyjadriť sa k ním. V otcovom prípade právo na nahliadnutie do spisu a oboznámenie sa so samotným obvinením, mu odopierali neuveriteľných 423 dní !!! Opakujem 423 dní, s vedomím všetkých zložiek SRZ, vrátane nadriadenej organizácie SRZ - Rada !!!

Prečo tajili spis 423 dní ?

Až po zverejnení tohto blogu pred dvoma rokmi, nám bol tento prísne utajovaný spis poskytnutý. Zo spisu som sa dozvedel, že brat politika spolu s ďalšími dvoma "kumpánmi" (tiež členmi rybárskej stráže) sa dohodli a vymysleli si, že otec potom, ako na neho kričali z brehu, nieže nepočul a nereagoval, ale údajne im odpovedal a mal z daného miesta utiecť na člne . Výpovede všetkých troch boli približne zhodné. V písomnom udaní ho obvinili aj z lovu v ochrannom pásme VD Hričov, čo je vlastne zakázaný spôsob lovu a teda zas trestný čin pytliactva . Napriek tomu, že tento brat politika otca pravidelne a dlhodobo aj fotografoval, z tejto kontroly nemali ani jedinú fotku - len svoje tri "čestné" slová verejných činiteľov .

Podstatná časť troch výpovedí troch členov rybárskej stráže, týkajúca sa údajného úteku. Podľa týchto výpovedí otec na ich výzvu slovne reagoval a následne im ušiel.

Ak sa dohodnú traja členovia rybárskej stráže na nejakej verzii príbehu, tak ich tri slová verejných činiteľov proti jednému slovu obvineného, majú určite väčšiu váhu. Dokázať v takom prípade nevinu, je takmer nemožné. Podarilo sa ...

Rozporná výpoveď

Výpoveď brata politika bola v tejto veci zaznamenaná dva krát - s niekoľkomesačným odstupom. Prvý krát dňa 31.7.2019 v policajnom zázname, kde sa o tom brat politika sám od seba rozhovoril (v snahe kriminalizovať otca to uviedol spolu s údajným lovom v ochrannom pásme, k tomu ďalej). V tomto policajnom zázname uviedol, že otec pri tejto kontrole na výzvu nereagoval . Ďalšia výpoveď tohto istého brata politika už bola pre potreby duplicitného disciplinárneho konania a to dňa 23.10.2019. Tu už naopak tvrdil, že otec reagoval, teda mal im odpovedať a následne z miesta utiecť na člne.

Rozpor v dvoch výpovediach toho istého človeka o tej istej veci.

Tak ako teda ? Reagoval, nereagoval ? Keď brat politika na polícii spomínal túto kontrolu, že by naozaj zabudol tak podstatnú vec, že im otec mal utiecť ? Alebo o pár mesiacov neskôr, keď ešte len plánovali túto novú vymyslenú výpoveď, tak skôr vtedy zabudol, že to okrajovo spomenul aj na polícii ? Samozrejme tento slovný rozpor v jeho výpovediach nie je žiadny priamy dôkaz, skôr len indícia..

Plával 20 metrov popred členov rybárskej stráže

Ďalej si brat politika vymyslel (viď. prvá výpoveď), že potom ako ich otec zbadal, mal zbaliť v člne udice a vo vzdialenosti 20 metrov popred nich člnom prejsť do zátoky.

V prípade, že by útek mal vyzerať tak, ako o ňom vypovedali členovia rybárskej stráže (že otec plával 20 m popred nich), tak by nelogicky plával smerom k ním a následne zas späť. V skutočnosti si len neoverili vymyslenú verziu na mieste.

Tu je evidentné, že tí traja si svoju dohodnutú verziu ani len neoverili na mieste. Vplav do zátoky sa nachádza za výbežkom, na úrovni ktorého lovil otec, čiže 120 metrov od brehu. Je preto nelogické, aby pred nimi rybár utekal tak, že loví 120 m od brehu, potom pláva na vzdialenosť 20 m k ním a potom zas späť 120 m od brehu, do spomenutej zátoky.

Útek naprieč vodným dielom

Vo svojich výpovediach ďalej tvrdili, že mal otec z tej zátoky vyplávať a plávať naprieč celou priehradou do areálu súkromnej firmy. Oni ho mali prenasledovať autom, ale keď tam dorazili, už sa tam otec nemal nachádzať, len jeho čln.

Podľa výpovede troch členov rybárskej stráže im otec uplával naprieč priehradou na člne (cca 2 km), pričom rybárska stráž ho nedostihla autom. Člnom to trvá minimálne 45 minút, autom len 3 minúty. Ako je možné, že mal byť rýchlejší ?

Opäť ďalšie nedomyslené krivé obvinenie. Plavba člnom krížom cez tú priehradu, trvá zdatnému človeku minimálne 45 minút , až hodinu. Autom to trvá tri minúty !!! Čiže vážne nerozumiem, ako im mohol sedemdesiatročný dôchodca na tom člne prenasledovaný autom utiecť ? Lebo si to vymysleli a ten dôchodca sa z miesta ani len nepohol ?

Spoza plota v súkromnom areáli mali vidieť otcov čln

Ďalej títo traja členovia rybárskej stráže po otcovom úteku údajne videli spoza plota v areáli súkromnej firmy jeho čln. Otcov čln sa tam ale nemohol nachádzať, keďže v skutočnosti on sa z miesta nikam nepohol, nikam neutekal a hlavne nemal na to ani žiadny dôvod. Tak aký čln teda videli ? Odpoveď: žiadny.

Pohľad cez uzamknuté oplotenie do súkromného areálu, kde mal byť údajne zakotvený otcov čln. Člny tam zvyknú kotviť vzadu napravo, na fotke tam aktuálne kotví veľký a vysoký hausboat, ktorý takmer vôbec nevidno (ale oni mali vidieť nízky čln) ...

Zas to títo traja nedomysleli, nakoľko spomínajú uzamknutý areál súkromnej firmy a spoza spomínaného plota tam nie sú viditeľné žiadne člny, ktoré tam aj zvyknú niekedy kotviť (napríklad na fotke kotví vysoký hausboat - vidno len jeho strechu). Čiže ani túto časť svojej výpovede si neoverili na mieste, nakoľko z daného miesta nemohli vidieť žiadny čln ...

Ako to bolo s tým ochranným pásmom ?

Všetci traja do ďalšieho písomného udania pre SRZ uviedli, že otec lovil v ochrannom pásme vodného diela, ktoré je síce neoznačené (opakujem neoznačené), ale v minulosti tam bola značka. Ďalej rovnaké udanie na porušenie ochranného pásma podal brat politika voči otcovi viackrát aj na polícii. Brat politika spolu s vedúcim rybárskej stráže písomne priznali, že si boli vedomí neoznačenia tohto ochranného pásma, napriek tomu obvinili rybára z jeho porušenia. Otec mal údajne vedieť, kde sa tá značka v minulosti nachádzala - áno, aj toto je skutočne možné v SRZ.

Lovil teda otec v tomto fiktívnom neoznačenom ochrannom pásme ?

Podarilo sa mi trochu cestovať v čase a v aplikácii google street nájsť archívny záber z roku 2012 tejto odstránenej značky ochranného pásma a teda určiť jej polohu pred odstránením. Značka sa nachádzala približne v polovici naznačeného výbežku, ktorý má cca 120 metrov. Otec lovil na úrovni výbežku, čo všetci traja v utajovanom spise aj označili na leteckej fotografii vodného diela. Čiže otec bezpečne lovil aj mimo tohto " fiktívneho ochranného pásma " a aj v tomto bode bol opakovane krivo obviňovaný !

Historická snímka z roku 2012, z aplikácie Google Street. Zo snímky je možné určiť polohu odstránenej značky ochranného pásma vodného diela. Podľa tohto dôkazu sa nachádzala odstránená značka v polovici výčnelku, teda približne 60 metrov od hrádze.

SRZ MsO Žilina tam údajne sankcionoval aj iných rybárov za spomenuté neoznačené ochranné pásmo (práve na základe hlásení brata politika). Danú informáciu žiaľ neviem potvrdiť, nakoľko napriek konkrétnym "indíciám" to miestna polícia, ktorej viacero policajtov je súčasťou tohto združenia SRZ MsO Žilina, odmietla prešetriť - čo odobrila miestna prokuratúra.

Ako z toho von ?

Takže SRZ MsO Žilina s odstupom času nevedelo, čo s tým, ako z toho diplomaticky von. Duplicitne si vymysleli krivé obvinenie dôchodcu (čestného člena za celoživotnú pomoc tomu istému združeniu), ktoré sa ukázalo ako totálne fiasko v réžii troch babrákov. Preto vymysleli ešte väčšiu frašku - rekonštrukciu prípadu za účasti cca 15-tich členov SRZ MsO Žilina.

Show v réžii SRZ MsO Žilina za účasti geodeta a cca 15-tich členov. Úlohou bolo zistiť, či bolo na tú vzdialenosť možné vidieť odznak rybárskej stráže a počuť krik z brehu. Už preukázateľne vymysleným príbehom sa odmietli zaoberať.

Rekonštrukcia sa už nemala týkať ochranného pásma, lebo sa ukázalo, že tam žiadne ochranné pásmo dokonca ani nie je. Rovnako sa odmietali zapodievať tak podstatnou vecou, či teda ten rybár naozaj ušiel. Keď som na tom trval, predseda disciplinárnej komisie (bývalý policajt) sa tam po mne rozkričal.

Takže cela rekonštrukcia sa mala týkať len toho, či na tú vzdialenosť je viditeľný odznak člena rybárskej stráže (bez toho ide totižto zas o protiprávnu kontrolu) a či je počuť kričanie. Samozrejme obe negatívne.

Takže SRZ MsO Žilina po neuveriteľných 642 dňoch a za neželanej pozornosti, opakovane oslobodili otca spod všetkých obvinení, pričom päťnásobne prekročili maximálnu dobu konania, 423 dní bránili v nahliadnutiu do spisu a samotné duplicitné obvinenie sa ukázalo zas vymyslené. Oslobodzujúce rozhodnutie spravili samozrejme alibisticky - neuviedli, že sa preukázala nevina, ale že sa nepodarilo preukázať vinu.

Aspoň formálne ospravedlnenie ? Zabudnite !

A teraz k vážnym veciam - 4 až 10 rokov basy !

Členovia rybárskej stráže sú verejní činitelia. Za zneužitie právomocí verejného činiteľa spáchaného na chránenej osobe je v zmysle Trestného zákona trestná sadzba 4 až 10 rokov. V prípade zločinu a koordinovaného konania troch a viac osôb, do úvahy pripadá aj Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, čiže tento skutok vecne nespadá pod miestnu políciu a prokuratúru.

Bolo podané trestné oznámenie na troch konkrétnych verejných činiteľov pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, ktorého sa mali dopustiť tým, že z pozície verejných činiteľov koordinovane a úmyselne nepravdivo vypovedali o vykonanej rybárskej kontrole, vymysleli si údajný útek rybára, lov v neexistujúcom ochrannom pásme, s cieľom spôsobiť kontrolovanej osobe škodu (jej sankcionovaním). Samotná kontrola na diaľku bola rovnako v rozpore so Zákonom o rybárstve (rybár je povinný uposlúchnuť príkaz, len ak vidí odznak). Motívom konania bol osobný spor brata politika, k čomu sa pridala pomsta SRZ MsO Žilina za podanie pre zneužitie osobných údajov (čo sa aj potvrdilo).

Žilinský vyšetrovateľ mjr. Ing. Vladimír Komžík z odboru kriminálnej polície začal úplne nelogicky vyšetrovať nie konkrétnych menovaných členov rybárskej stráže (teda verejných činiteľov), ale úplne iné osoby, ktorí nie sú verejní činitelia. Vec následne odmietol z dôvodu, že nešlo o verejných činiteľov.

Samozrejme som podal voči jeho "pokusu" sťažnosť a opakovane som menoval troch konkrétnych verejných činiteľov.

Aký trik bol použitý tento krát ?

Mjr. Ing. Vladimír Komžík vec riešil ako podozrenie z krivej výpovede .

Skutku krivej výpovede sa je možné dopustiť len v trestnom konaní alebo pred súdom, čo v tomto prípade nebolo (tí traja s tým nešli na políciu, lebo tam by nepochodili, otca chceli sankcionovať cez SRZ bez možnosti na obhajobu). Týmto trikom teda vyšetrovateľ obišiel zneužitie právomocí verejného činiteľa, pričom nevzal v úvahu , že krivej výpovede sa dopustili verejní činitelia pri výkone právomocí .

Čiže skonštatoval, že nešlo o krivú výpoveď. Jeho výklad by platil len v prípade, ak by nešlo o verejných činiteľov.

V závere skonštatoval, že nejaký skutok sa síce stal, ale mal nepatrnú závažnosť a mohlo by sa jednať o priestupok (čo už bližšie nezdôvodnil). Vec postúpil starému známemu Okresnému úradu Žilina. Rovnako tento vyšetrovateľ odmietol vykonať akékoľvek dôkazy s tým, že sa vykonajú v priestupkovom konaní (napríklad vyššie spomenuté podozrenie, že viacero rybárov bolo sankcionovaných za neexistujúce ochranné pásmo) - samozrejme nič sa nevykonalo.

Uznesenie vyšetrovateľa "zakryl" dňa 12.10.2020 prokurátor miestnej Okresnej prokuratúry Žilina - JUDr. Michal Jamrich. Napriek opodstatnenému podozreniu z koordinovaného konania viac ako troch osôb pri páchaní zločinu (skutok s trestnou sadzbou nad 5 rokov), teda dôvodnému podozreniu z vytvorenia zločineckej skupiny, vec nebola postúpená vecne príslušnej NAKA a ÚŠP, ale "vybavil" ju v rozpore so zákonom miestny policajt a prokurátor.

Ako to vyriešil Okresný úrad Žilina ?

Okresný úrad Žilina, Oddelenie priestupkov pod vedením Ing. Viery Šutákovej postúpenú vec dňa 29.12.2020 zas odložil úradným záznamom , teda opäť bez toho, aby podozrivých čo i len obťažovali priestupkovým konaním. Dôvod odloženia bol ten, že podozriví mali skutok spáchať ako verejní činitelia , teda sa na nich Zákon o priestupkoch nevzťahuje.

Danou vecou by sa mal zaoberať Okresný úrad, Odbor životného prostredia (čiže nie odbor priestupkov), ktorý je oprávnený prešetrovať porušenie sľubu člena rybárskej stráže (čo je zákonný dôvod na vyhadzov z rybárskej stráže). Uvedený odbor úplne odignoroval podnet v tejto veci. Vedúci tohto odboru Ing. arch. Pavel Kropitz písomne priznal, že sa osobne pozná s predsedom SRZ MsO Žilina (tým laikom), s vedomím ktorého sa toto všetko udialo.

Fascinuje ma, že Slovenský rybársky zväz ako aj Okresný úrad Žilina, odbor životného prostredia naďalej slepo veria "čestnému" slovu stíhaného člena rybárskej stráže pre krivú výpoveď pred policajným orgánom (v úplne inom prípade), pričom sa nepoučili, že na základe tohto jeho "čestného" slova bol dva roky šikanovaný nevinný človek. Fascinuje ma, že obe tieto "inštitúcie" dokonca ešte aj vyzbroja zbraňou tohto člena rybárskej stráže (podľa písomných dokumentov napr. slzotvorným plynom), pričom obe inštitúcie boli písomne informované, že tento istý človek je aktuálne trestne stíhaný za násilný trestný čin spáchaný so zbraňou, dokonca násilný skutok neváhal na svojej obeti viackrát zopakovať (viď. prvé tri blogy, po zverejnení blogov napadol tú istú obeť znova).

Záver

Každé jedno slovo v tomto blogu viem v prípade potreby doložiť písomným dôkazom (slovo "písomne" som v texte zámerne opakoval).

V posledných štyroch článkoch ste sa mohli dočítať o špinavostiach, ktoré sa spájajú s jednou a tou istou osobou. Postup polície, prokuratúry, Okresného úradu v Žiline, ale dokonca aj žilinského súdu, bol napriek dôkazom vo všetkých prípadoch rovnaký - skutok sa nestal a podozrivý následne ten istý skutok zopakoval .

Odhaliť škodnú v štátnej správe nie je v záujme pár jednotlivcov, ale celej spoločnosti. Preto ma sklamalo, že napriek vysokej čitateľnosti, pochopeniu, s ľuďmi to nakoniec moc nepohlo. Prosbu o podporenie petície podpísalo len pár desiatok ľudí, ktorým som za to samozrejme úprimne vďačný.

Vyplnenie petície zaberie tak 2 minúty, samotnou petíciou nikoho neobviníte, len možno donútite štát, aby všetky tieto podozrivé skutky boli opätovne prešetrené, hlavne mimo prehnitého žilinského kraja. Nejde tam dokonca ani o hlavnú postavu (veľa skutkov je už aj tak premlčaných), ale o zodpovedných policajtov, prokurátorov, sudcov, či štátnych zamestnancov - alebo vážne tam takýchto chceme ?

Napriek tomu, že komerčné média tieto príbehy nezaujali (zrejme aj pre rozsiahlosť témy), možno si aspoň radi prečítajú ďalší blog, ktorý bude aj o Úrade na ochranu osobných údajov SR. Ako tento úrad pomáhal mafiánom voči novinárom už vieme (napr. ==> tu <==). O tom, ako skutočne pomáha bežným ľuďom, bude ďalší príbeh. Rybárov zas možno bude zaujímať, ako ich funkcionár opakovane podvádzal, vedome a napriek viacerým upozorneniam dokonca riskoval likvidačnú sankciu pre ich združenie ...

Ďakujem Vám za pozornosť.