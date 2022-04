Trans business. Money, money a dr. Money.

Hnutia za občianske práva zvyčajne začínajú získaním sŕdc a myslí čo najširšieho okruhu ľudí, čo zaberie veľa času. Prešlo 30 rokov od nástupu AIDS krízy, ktorá zocelila hnutie za práva gayov po rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktoré legalizovalo sobáše ľudí rovnakého pohlavia. V roku 1996 ich podporovala iba necelá štvrtina Američanov. V roku 2011 sa z toho stala väčšina. Podobne hnutia za rovnoprávnosť žien a za ukončenie rasovej segregácie na americkom juhu museli byť vybudované zdola. Aktivisti prednášali plamenné prejavy a organizovali veľké mítingy, aby rozšírili povedomie a získali podporu. Na každú legálnu zmenu, ktorú tieto skupiny požadovali od politikov či zákonodarcov, potrebovali získať solídnu väčšinu verejnosti. Sobáše ľudí rovnakého pohlavia, práva žien a koniec segregácie mali spoločné to, že rozširovali práva privilegovanej skupiny na všetkých. Keď dnes ľudia počujú o právach transgender ľudí, predpokladajú, že sa požaduje niečo podobné - aby trans ľudia mohli žiť bez diskriminácie, obťažovania a násilia a aby sa mohli prejavovať tak, ako to cítia. Tieto ciele sú zaiste chvályhodné, no hlavný prúd transaktivizmu nie je o tom. Aktivisti majú pod pojmom práv transgender ľudí na mysli genderovú sebaidentifikáciu: to, že za všetkých okolností sa s nimi bude jednať ako s príslušníkmi pohlavia, s ktorým sa identifikujú, nie toho skutočného biologického.

Toto vôbec nepatrí medzi ľudské práva. Požaduje sa tu, aby všetci ostatní stratili právo na priestory, služby a aktivity určené výhradne pre ich pohlavie (toalety, šatne, kúpele, saunu, športy,...) Požiadavkou aby každý prijal subjektívne pocity transgender ľudí ako objektívnu realitu sa to začína nebezpečne podobať na nové štátne náboženstvo. To vysvetľuje rýchlosť rozširovania. Keď niekto chce nové zákony, miesto prácneho a časovo náročného budovania koalícií a podpory zdola je efektívnejšie sústrediť sa na lobbying.

Natíska sa tu otázka či tu ozaj ide o ľudské práva nepatrnej časti obyvateľstva (menej než 1%) s genderovou dysforiou, alebo je za tým všetkým skrytá iná agenda s finančnými, možno aj politickými záujmami.

Hnutie, ktoré sa zameriava na mocenské páky miesto trpezlivého budovania čo najširšieho hnutia zdola je väčšinou také, kde má podstatné slovo niekoľko superboháčov. Usmernili globálnu agendu financovaním podkladových dokumentov, skupín organizujúcich kampane, výskumu a právnych krokov, podporovaním programov na univerzitách a ovplyvňovaním postupov lekárskej starostlivosti.

Jedným z najväčších prispievateľov je transžena, bilionárka Jennifer (James) Pritzker, vojak na dôchodku a jedna z dedičov obrovského bohatstva. Jej osobná nadácia Tawani poskytuje granty ACLU, GLAAD, HRC a menším aktivistickým skupinám. V roku 2016 poskytla pre University of Victoria dva milióny dolárov na zriadenie katedry transgenderových štúdií a v priebehu takzvaných "záchodových vojen," ktoré sú o tom či muž, ktorý sa identifikuje ako žena môže použiť ženské verejné WC a naopak, podporovali v Illinois vzdelávací projekt napojený na skupinu, ktorá robila kampaň za samoidentifikáciu.

Ďalším miliardárom, ktorý nie je transgender, je Jon Stryker, tiež dedič obrovského majetku. Jeho nadácia Arcus podporuje LGBT kampaňovú skupinu ILGA a Transgender Europe, ktorá ďalej posúva fondy národným kampaniam pre samoidentifikáciu. V roku 2015 nadácia Arcus oznámila, že v nasledujúcich rokoch dá americkým skupinám na obranu práv transgender ľudí ďalších 15 miliónov dolárov. V roku 2019 dali 2 milióny dolárov na podporu queer študijného programu na Spelman College v Atlante, Georgia. Podporuje Athlete Ally, skupinu, ktorá vyhodila Martinu Navrátilovú ako svojho vyslanca, keď začala byť proti zaradeniu trans športovcov do ženských disciplín. V marci 2021 dal Arcus ďalších 15 miliónov dolárov, aby ich využila hlavne na presadenie zákonných zmien.

Do skupiny finančných podporovateľov patrí aj Sorosova Nadácia otvorenej spoločnosti a ďalší členovia Pritzkerovej rodiny. Okrem nich sa angažujú aj veľké farmaceutické spoločnosti (Janssen Therapeutics, Johnson and Johnson Foundation, Pfizer, Abbott), veľké technologické firmy vrátane Google, Microsoftu, Amazonu, Dell a IBM. Vo februári 2017 Apple, Microsoft, Google, IBM, Yelp, PayPal a ďalších 53 väčšinou technologických firiem podpísali spoločné prehlásenie, ktoré vyzýva Najvyšší súd USA, aby školám zakázal prevádzkovať privátne študentské zariadenia (šatne, toalety a podobne) výhradne na základe pohlavia.

Kontroverzná britská transgenderová charita Mermaid mala v minulom daňovom roku príjem 1,85 milióna libier, vrátane 1,66 milióna v daroch. Za finančný rok 2020/2021, ktorý v Británii končil 5. apríla 2021 bol jej príjem takmer pätnásť krát väčší než pred štyrmi rokmi. V priebehu roka usporiadali 143 seminárov, vrátane 59 na školách, 12 pre sociálne služby a 10 pre NHS - Národnú zdravotnú službu Veľkej Británie. Medzi skupinami, pre ktoré sa robil seminár boli aj štvrtáci na štúdiu farmácie University of Sussex, kde protestujúci nedávno požadovali rezignáciu profesorky filozofie Kathleen Stock kvôli jej pohľadu na práva transgenderových ľudí.

Vývoj príjmov charity Mermaid.

Jeden podnikateľský sektor v USA (nielen) na tom všetkom získava najviac - zdravotná starostlivosť. Pomôcť ľuďom s genderovou dysforiou nikomu neprinesie žiadne veľké peniaze; urobiť z nich pacientov na celý život, to je už iná káva. V USA blokátory puberty stoja okolo 20.000 dolárov na rok. Hormóny druhého pohlavia sú lacnejšie, no berú sa celé desaťročia. Operácia hrudníka - prsné implantáty pre transženy a dvojitá mastektómia pre transmužov stoja najmenej 10.000 dolárov. Vaginoplastika 10.000 až 30.000; operácia pohlavných orgánov začína na 20.000 a kompletná faloplastika vyjde na 150.000 dolárov. Platených zdravotnou poisťovňou. Plastická operácia na úpravu čŕt tváre nepozná hornú hranicu.

Donedávna sa lekári na genderových klinikách snažili starať sa iba o pacientov, pri ktorých si boli istí, že im to pomôže, pritom postupovať pomaly, aby minimalizovali počty tých, ktorí to budú neskôr ľutovať. Dnes je to doba minulá. Skupiny, ktoré podporujú genderovo afirmatívny postup majú na svojej strane jedny z najvplyvnejších lobistických skupín. Americké nemocnice a opatrovateľské domy vynakladajú ročne 100 miliónov dolárov na lobistický tlak na federálnu vládu. Podľa článku v Journal of American Medical Association z mája 2020 sa odhaduje, že medzi rokmi 1999 až 2018 farma firmy a firmy vyrábajúce zdravotníckej potreby vynaložili na lobing federálnej vlády 4,7 miliardy dolárov, ďalších 414 miliónov na príspevky pre kandidátov do Kongresu, na prezidentských kandidátov a pre politické strany, 877 miliónov pre výbory a kandidátov na úrovni jednotlivých štátov USA. Na hraniciach USA tento systém nekončí.

Mimochodom, Dr. Money, o ktorom bola pred časom reč, dostával zo štátneho rozpočtu, od nadácií a iných darcov ročne desaťtisíce dolárov po dobu niekoľkých desaťročí.

Kde končí snaha o pomoc ľuďom s genderovou dysforiou, ktorí ju skutočne potrebujú a kde začína bezohľadný biznis so zdravím?

Pokračovanie.

