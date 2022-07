Tri groše stále aktuálne

Linda prečítala uznesenie

a chcela utekať do práce, odkiaľ si na pol dňa vzala voľno. Kvôli Únii. Ja som si zrovnávala papiere - prezenčky sem, tieto správy hneď dám kolegyni z Nitry a popri tom som tu odpovedala na pozdrav, tam sa pousmiala nad príjemnou spomienkou s niekým, s kým som sa videla po dlhom čase.

Viem, koho mám pred sebou.

Anička vítala na tomto svete desiatky novorodených Komárňanov.

Lalim projektovaná cesta ešte dnes spája nejaké tie dediny kdesi na druhom konci republiky.

Irenka v neďalekej konzervárni zásobovala žitonoostrovským lečom celú republiku - keď do potravín v Chomutove, či Humennom nedostali paletu leča z Novofructu, zodpovedná bola ona.

No a čo v lodenici povedal Karči, toho sa držal jeden úsek s aj tristo ľuďmi.

Viete, kde je jediný ich problém?

Sú starí. A spoločnosť im nechutne dáva pocítiť, akí sú nepotrební ...

Anička má štyri deti po celom svete. Mesačne jej cez nejaký dovoz spraví každé nejaký ten nákup.

Lali si navŕtal studňu. Ešte v sedemdesiatke si chce polievať záhradu. Tá mu pomáha k 300 € dôchodku. Neočakáva, že vo svojom veku bude sedieť za rysovacím pultom, dokonca ani radiť mladým nechce.

Irenka si ťažká - potrebovala by novú batériu do kúpeľne, ale má takmer 80, takže hoci celý život robila a vychovala niekoľko detí, tie jej pomáhajú s bežnými výdavkami. Ju som kedysi lanárila, či nám nebude robiť kontrolu pokladne. Povedala mi: "Daj pokoj, ja som sa za celý život nakontrolovala čísel toľko, že na staré kolená sa mi už nechce." Ale inak to bývala dáma, ktorá nastúpila "aj o polnoci".

Karči, ktorý každý mesiac "vyhúpe so systémom", lebo susedka, čo robí v reštike mu občas prinesie, čo zostalo a on tak má na lieky... Tvárime sa, že to tak nie je, no nevidí to len ten, kto nemusí - systém húpe s nimi všetkými...

Viete, čo potrebujú?

Dôstojne dožiť. Bez toho, aby im nejaký pajác z parlamentu hovoril, že keď nemáš na byt, choď na ulicu. Nie plnú ...ústa rečí o tom, ako im majú deti pomôcť. Tie sa mnohé obracajú dosť. Majú aj deti, ktoré treba zaopatriť.

Lenže dôstojný život nie je len plná chladnička, či "občas vziať babinu do obchodu, nech si kúpi nové rifle, či vetrovku."

Rozprávka O troch grošoch funguje

Dnes viac, ako kedykoľvek fungovala. Ale kde vziať groš, keď robíš, ale máš nie groše, ale medenáky?