Naozaj až smrť?

Naozaj?

Naozaj musíme čakať vždy až na smrť?

Naozaj musia zomrieť mladí ľudia na zastávke, aby sme si uvedomili, v akých sračkách sa tu brodíme?

Naozaj musíme všetko riešiť až s čerstvým parte v rukách?

Naozaj musí mať u nás mediálny výtlak len sk.r.ená smrť?

V okrese Komárno už do troch mesiacov nebude slovenské divadlo a ani komunitné centrum. Ja viem, nikdy sme sa tak nenazvali, ale vlastne tak fungujeme. Nikoho za tabuľou Komárno to ale nezaujíma.

Prečo?

No lebo sa nikto nepolial benzínom, nie je objednaná vražda a autá sa tu nemenia na zbrane. My tu len normálne žijeme… Vlastne, žili sme. Teraz už len normálne krachujeme, prepáčte za výraz. Vlastne tak normálne zdochýňme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A čo sa stane keď to príde? No nič.

Len deti nebudú mať kam chodiť na výchovné koncerty. Prepáčte, aby som bol presný, deti, ktoré sa učia v slovenčine. Maďari by takéto niečo nikdy nedopustili. Ak by im nepomohla naša vláda, iste by pomohla tá susedná. A áno, závidím im.

Slovenské divadelné predstavenia nebudú. Seniori nebudú mať kam chodiť cvičiť. Mladí tancovať. Kapely hrať. A áno, slovenské predstavenie nebudú vôbec. Načo?

Jókaiho divadlo totiž funguje perfektne v maďarčine, načo by robili slovenské predstavenia?

A Mestké kultúrne stredisko? No oni by dve-tri slovenské predstavenia ročne aj robili ale… tadam! neoplatí sa im to!

Prečo. Lebo matematika: 30% Slovákov, 70% Maďarov. A dotovať to už nebude nikto. Lebo my končíme.



Upalovať sa nebudeme, strieľať po nás nestrieľajú, tak máme proste smolu.

Navyše, celé to zastrešuje Matica. Tak srať na nich, no nie? Načo Komárnu treba divadlo?

Pomáhajú nám jednotlivci, a pomáhajú srdcervúco, ale štát, systém, na to zvysoka serie.

Prečo?

Lebo nám chýba pach smrti. Nie sme zaujímaví, nemáme výtlak. Nedovolili sme politikom, aby si tu robili plačovky. Tak nás nechali zdochnúť.

Viete, kedy sa zobudia? Keď o pár rokov, internetom zmagorený mladý človek začne strieľať. A nejaký psychiater oznámi desivo jednoduchú vec. Ten mladý človek nedokázal odlíšiť dobro od zla. Nevedel sa zorientovať. Lebo sme ako spoločnosť zlyhali. Niekde sa stala chyba. Kde je kultúra? Kde sú rozprávky, kde je komunitné centrum? Jaj vy v Komárne nemáte? Aha, no tak to je chyba! Kde len mohla nastať?

Viete, kde? Tam, že potrebujeme sk.r.enú SMRŤ, aby sme sa zbadali. Kým sa nik neupáli, kým niekto nevystrelí, kým niekomu neprepne, je nám to jedno že skápíňame. Lebo ŽIVOT a zdochýňanie výtlak nemamjú. Na Slovensku má výtlak len SMRŤ.