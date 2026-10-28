Kúpte si tričko s nápisom Nežná. Končí svoj nahnevaný status Zuzana Kovačič Hanzelová. Kritizuje na sociálnej sieti svoju kolegyňu a kamarátku Moniku Tódovú. Obe sú novinárky. Obe na "jednej strane". Pritom majú spor. O podobu osláv Nežnej. ZKH hovorí o mikokravinách, ktoré nikoho nezaujímajú. Monika o Mikloškovi. Organizátori (Chcem tu zostať) sú neoblomní a zásadoví.
Monika Tódová chcela hlavne zaujať a podarilo sa. Nalejme si ale čistého vína. Toto je len začiatok. Alebo skôr pokračovanie. Výsledok politických diskusných šou, z ktorých si niektorí novinári a politici urobili putovný cirkus. Hostia bez názorových oponentov. Zábava. Relax. Hihihi. No nie sú tí naši politici zlatí? Ako vtipne vedia hovoriť. Milujem Fica! Milujem Matoviča! Milujem Radičovú!
A potom príde Nežná. Seriózna. Hlboko ľudská. Bohužiaľ, polarizujúca.
Nuž a tak si tu, 37 rokov po páde totality žijeme a privierame jedno oko. Namiesto radosti, vkladania pozitívnej energie a nádeje do prípravy oslávenia Nežnej riešime prázdne klebety. Áno. V reálnom svete je toto presne to, ako to ZKH pomenovala. Nepodstatnosti. Podfarbené emócie s cieľom zaujať. Čiže klebety. Niečo, čo si majú protagonisti vyriešiť medzi sebou a nie ísť s bubnom na zajace. Ale kvôli čomu a prečo to Monika urobila? Aký mala cieľ? Zamyslel sa nad tým niekto?
Získanie pozornosti. To dnes hýbe svetom.
Bolo len otázkou času, kedy aj NIEKTORÍ inak kvalitní novinári naskočia na rozbehnutý nákladný vlak. A prestanú byť strážnymi psami demokracie. Stanú sa z nich palácové mačky. Fajnové, vyberavé, nepredvídateľné...
Moniku si vážim a jej prácu oceňujem ale niekedy je viac aktivistkou ako novinárkou. Trochu začína zatínať pazúry. Škrabance bolia. Môžu až krvácať. Kvalitný novinár musí byť pes, ktorý je tu pre všetkých, nielen pre jednu skupinu či už ľudí alebo politikov. Nie mačka, ktorá sa obšmieta okolo nôh a raz pradie, inokedy prská a vystrkuje pazúriky...
Vlastne je dobre, že Monika ukázala, kam toto celé môže dospieť. Môžeme tak o Mikloškovi na oslavách Nežnej diskutovať a polemizovať. Čistiť vzduch. Verejná diskusia je super. Ak je zmysluplná. Ak to ešte dokážeme. Dokážeme to vôbec?
Je dobre, že to ZKH pomenovala. Má to ale oveľa hlbšie korene a je na nás všetkých, na celej spoločnosti, či sme ochotní neodvracať zrak a pozrieť sa bližšie na strom, ktorý práve sadíme. Namiesto jabĺk sa môžeme dočkať plánok.
PS: Oslavy Nežnej majú byť bez politikov. O tom niet pochýb. Už aj preto, lebo mnohí ľudia sa politikov a ich "zábavnej" šou prejedli. A Nežná nie je a nemá byť na predaj. Je pre mňa viac ako nejaký merch a nápis na tričku. Tričko je fajn. Ale je to len tričko. Dá sa hocikedy vymeniť.