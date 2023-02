Ako sa zbaviť stresu?

Stres je úplne normálna a prirodzená reakcia organizmu na situácie, ktoré sú pre neho v určitom smere náročné. Áno, stres je naozaj normálny a bežný – a áno, skúšky vedia byť niekedy pomerne náročné. Menej bežné, a dokonca aj menej náročné, je učiť sa so stresom pracovať. Na skúške či v deň dôležitého zápasu už toho so stresom veľa neurobíte, no existujú však spôsoby, ako sa na neho pripraviť a zvládnuť ho bez zosypania sa. Chce to len čas a trpezlivosť. Do učenia sa práce so stresom povzbudzuje aj psychologička Katarína Křížová, ktorej rady vám predstavíme v dnešnom blogu.

Čo robiť pred stresovou situáciou?

Začneme vašou osobou. Na to, aby sa váš organizmus vedel sústrediť a nasávať vedomosti, potrebuje mať splnené všetky primárne potreby. Je teda podstatné, aby ste nezabúdali na pravidelnú stravu, pitný režim a kvalitný spánok. Ani taká prechádzka v prírode nie je na škodu. Dôležité je, aby bol váš organizmus fyzicky v poriadku a „spokojný“. Potom sa môžu jeho sily upriamiť na ukladanie vedomostí alebo na strategické premýšľanie o tom, ako vyhrať blížiaci sa zápas.

Aj váš organizmus však má určité kapacity. Dvanásť hodín za knihami či s trénerom na ihrisku pre neho nie je ideálne. Preto nezabúdajte na prestávky. Tým ale nemyslíme najnovšie spoločenské dianie na sociálnych sieťach. Namiesto lenivého pohybu prstom po displeji skúste radšej rozhýbať svoje telo a zmeniť prostredie. Po dočítaní poznámok k jednobunkovcom si choďte radšej zabehať. Po náročnom tréningu si prečítajte nejakú knihu alebo navštívte kamošku v susednom vchode. Vaše telo bude rado, že si môže dať prestávku, nehovoriac o mozgu, ktorý si medzitým všetko uloží do príslušných „šuplíkov dlhodobej pamäte“.

Naše telo je však niekedy pekne zradné. Môže sa vám stať, že prepadnete panike z očakávanej stresovej situácie a vaša myseľ to vyhodnotí ako nezvládnuteľnú situáciu, pričom túto informáciu presunie priamo do mozgu. Takýmto myšlienkam nedovoľte, aby sa u vás ohriali nadlho. Vyprevaďte ich priamo k núdzovému východu, z ktorého nevedie cesta späť. Nepripúšťajte si myšlienky typu „Nemám na to.“ alebo „Nedokážem sa to naučiť.“. Účinné sú napríklad aj cvičenia s dychom. Jedno z najjednoduchších cvičení je predstaviť si, ako pri nádychu nasajete všetok stres do pľúc a pri následnom výdychu ho všetok vydýchnete. Naopak, ak ste po náročnom tréningu alebo ste ukončili ďalšiu kapitolu, odmeňte sa. Pozitívna motivácia je vždy silnejšia ako negatívne myšlienky.

A čo v deň stresovej situácie?

Pravdepodobne budete v strese a nevyhnete sa tomu. Ak ste sa však v čase prípravy chystali aj na nádielku stresu, budete to mať jednoduchšie. Dychové cvičenia, ktoré ste si skúšali doma, môžete teraz aplikovať pred dverami skúškovej miestnosti a váš stres sa tak overenou metódou zníži. Inou upokojujúcou metódou je napríklad využívať fyzický dotyk ako sebaobjatie, držanie zápästia či šúchanie rúk. To vám môže pomôcť v upokojení nervovej sústavy.

Je však možné, že aj napriek všetkému sa vám do hlavy vkradnú myšlienky na to, že to nedáte a váš organizmus bude prekvitať prejavmi stresu. Psychologička Katarína vtedy odporúča „vyjsť z hlavy“. Množstvo negatívnych myšlienok sa tvorí vo vašej mysli, a práve vtedy je dôležité sústrediť sa na realitu. Do tej sa dostanete aj pomocou jednoduchej metódy 5-4-3-2-1. Poobzerajte sa po miestnosti a pomenujte:

5 vecí, ktoré vidíte

4 vecí, ktoré môžete chytiť

3 vecí, ktoré počujete

2 vecí, ktoré cítite nosom

1 vec, ktorú cítite v ústach.

No a pri vstúpení do skúšobnej miestnosti či na ihrisko za potlesku divákov ostávate už len vy sami. Povzbuďte sa, dôverujte si a myslite na to, že tú stresovú situáciu, ktorá vás čaká, hravo zvládnete. Tak, ako ste prešli inými skúškami v tomto semestri, a tak ako ste vyhrali zápas aj v minulej sezóne. Práve tieto myšlienky vo vás vzbudia sebavedomie, s ktorým zvládnete všetko.

Nám už ostáva len držať vám palce, aby ste všetko to, čo vás čaká, hravo zvládli. Dúfame, že naše rady vám aspoň trochu pomohli. Celý rozhovor so psychologičkou Katarínou Křížovou nájdete na našom Youtube. A ak by ste hľadali inšpirácie k tomu, ako si lepšie zapamätávať učivo, prečítajte si náš blog v odkaze nižšie.