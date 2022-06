Júnová mozaika II

Po búrke je lepší vzduch a často sa vytvoria oblaky ako z katalógu.



Tá dnešná skončila až tesne pred západom slnka. Stihla ešte zažiariť dvomi polovičkami dúhy. Kvôli zastavaným častiam mesta som vyfotil iba jej jednu časť. Kým som sa presunul na opačný koniec, zvyšok zmizol. Aj tak zostala po búrke zaujímavá krajina, nasvietená už iba odrazmi svetla od oblakov..





Zapadajúce slnko ešte spoza horizontu podsvietilo dramatický pás oblakov.

O pár dní neskôr. Teplomer stúpa nad tridsať stupňov. Hľadáme nejaké miesto pri vode, kde by sme sa schladili. Prechádzame viacerými miestami okolo rieky Turiec.



Z niektorých pekných miest musíme odísť. Majitelia pozemkov si tam nainštalovali cedule so zákazom vstupu.

Nakoniec zostaneme na malom kamienkovom brehu v Beniciach. Nad vodou lieta množstvo vážok. Niektoré sú modro tyrkysové.



Iné hnedé.



Hemžia sa nízko nad vodou, ale občas si na chvíľu sadnú na okolité kríky a tak je možné ich zaostriť.



Takto nejako si predstavujem leto. Horúco, vôňa obilia, borovicovej živice.



K letu v Martine už roky patrí divadelný festival Dotyky a spojenia. Rád sa vyberiem na niektoré nočné predstavenia na pešej zóne. Tak som videl Večer moderného tanca od Štátneho divadla Košice.

Keď už fotoaparát takmer nepúšťam z ruky, nafotil som aj tu skoro dvesto obrázkov. Chcel som si vyskúšať fotenie v nezvyklých svetelných podmienkach. Aby z toho vznikli znesiteľné zábery, musel by som sa tomu viac venovať. Ale takých 5 - 6 by sa dalo použiť. Neviem, ako to je s autorskými právami, tak tu dávam iba jeden obrázok z klaňačky.

Po Jánovi chodievam každý rok skontrolovať svätojánske mušky. Zatiaľ ma nikdy nesklamali. Jeden rok pokosili tesne pred Jánom brehy Turca. Vtedy sa objavili za hodinu asi iba tri.

Fotiť mušky sa ani nejdem pokúšať. Boli by to iba tenučké svetlé čiarky na čiernom pozadí. Musel by som to fotiť z najvyšším ISO-m a s dlhým časom.

Vyšiel som z domu po deviatej. Ku miestu, kde mušky stopercentne uvidím, je to asi dvadsať minút. Akurát sa zotmie.

Oproti mne prešlo po brehu Turca viacero cyklistov a kolobežkárov. Ich silné reflektory prehlušili slabučké svetielka mušiek. Ale keď odfrčali, mušky sa objavili. Sadol som si na lavičku pri cyklochodníku. Po nesmelej jednej, dvoch sa občas vyrojilo aj šesť naraz. Toľko som ich ešte pokope nevidel.

Všetko je tak ako má byť.



Ráno.

Keď sa vraciam z nočnej, často si hovorím, že by bolo dobré ísť niečo z tej krásy nafotiť. Dnes som si privstal. Hneď na konci mesta ma zaujala prízemná hmla.



Pôvodne som zvažoval nejakú kratšiu túru v Roháčoch, ale poobede majú byť búrky. Tak Roháče počkajú.

Prešiel som si namiesto nich kúsok Turca.



Ak si fotky otvoríte na novej karte, sú tam vo väčšom rozlíšení.