Olympiáda v Pekingu bude ďalším festivalom plytvania peniazmi

Iba rok po olympiáde v Tokiu prichádza na rad ďalšie olympijské gigantické podujatie. Tentoraz po štrnástich rokoch opäť v čínskom Pekingu.

Náklady na usporiadanie hier sa v posledných rokoch vyšvihli do stratosferických výšin. Už niekoľko desaťročí sú olympiády obrovskou ekonomickou záťažou pre usporiadateľskú krajinu. Ekonomické prínosy sú otázne. O organizovanie hier má záujem čoraz menej krajín.

Viacerí ekonómovia upozorňujú na fakt, že prínosy z organizovania olympiády sa nafukujú alebo dokonca ani neexistujú.

Usporiadateľské krajiny často skončia s obrovskými dlhmi a musia financovať prevádzku prázdnych športovísk a ostatnej infraštruktúry.

Problematické sú takzvané “biele slony”, teda športoviská, ktoré majú pre svoju veľkosť alebo špecializovaný charakter obmedzené poolympijské využitie, píšu autori v think-tanku Council on Foreign Relations. Napríklad len údržba olympijského štadióna v Sydney stojí mesto 30 miliónov dolárov ročne. Slávne pekinské „Vtáčie hniezdo“ stálo 460 miliónov dolárov a údržba si vyžaduje 10 miliónov dolárov ročne, hoci od zápasov v roku 2008 sa väčšinou nepoužíva.

“Legendou” medzi olympijskými skanzenmi sa stali Atény, kde sa od roku 2004 športoviská menia na novodobé ruiny pod Akropolou.

Ekonómovia hovoria o nákladoch obetovanej príležitosti, teda o tom, kam mohli alternatívne plynúť peniaze, ktoré sa použili na olympiádu. Montrealu trvalo až do roku 2006, kým splatil posledný dlh z hier v roku 1976, zatiaľ čo miliardový dlh Grécka na olympijských hrách pomohol zbankrotovať krajinu.

Existuje aj ojedinelý prípad lepšieho hospodárenia a tým bolo v roku 1979 Los Angeles jediným mestom, ktoré sa uchádzalo o letné olympijské hry v roku 1984, takže mohlo vyjednať mimoriadne výhodné podmienky s MOV. Navyše mesto malo existujúce štadióny a inú infraštruktúru. Los Angeles skončilo jediné s prevádzkovým prebytkom 215 miliónov dolárov.

No a potom je tu predraženie zákaziek. Ako vidíme z infografiky CFR, suverénne najvyššie náklady mali olympiády v krajinách autoritárskych režimov, v Číne (2008) a Rusku (2014). Uvažujme o tom, pod akou verejnou kontrolou sú tam verejné obstarávania, keď médiá sú pod kontrolou moci.

Korupcia zasiahla aj výberový proces MOV. Úplatkárske škandály pokazili hry v roku 1998 v Nagane a v roku 2002 v Salt Lake City.

Klesá sledovanosť

Zatiaľ čo športoví úradníci z olympijského výboru sa ešte stále snažia spopularizovať olympiádu pre divákov aj usporiadateľov, čísla sledovanosti naznačujú, že “sviatok športu” má zlaté časy za sebou. Mladí ľudia na celom svete sa zaujímajú o olympiádu čoraz menej. V konkurencii s “netflixmi” hry prehrávajú.

Strata aj pre životné prostredie

V decembrovom článku pre CFR sa Nathanael Cheng venoval vplyvom najbližšej pekinskej olympiády na životné prostredie. Peking je na zimné hry obzvlášť nevhodný, pretože nemá veľa zrážok a tým trpí nedostatkom vody. Umelý sneh následne ničí pôvodnú vegetáciu. Plánované lyžiarske trate majú viesť cez jadro prírodnej rezervácie Songshan, chráneného lesného ekosystému v Pekingu.

Ako ďalej?

Ekonómovia Baumann a Matheson tvrdia, že rozvojové krajiny by mali byť úplne ušetrené od bremena hosťovania a MOV by mal namiesto toho prideliť hry tým bohatým krajinám, ktoré sú schopné lepšie absorbovať viac nákladov.

Podľa autora Andrewa Zimbalistu by sa jedno mesto malo stať trvalým hostiteľom, čo umožní opätovné využitie drahej infraštruktúry. Prípadne by takéto mestá mohli rotovať medzi kontinentmi.

Domnievam sa, že sledovanosti podujatí by nijako neublížilo, ak by sa olympiáda konala vo viacerých mestách. Dokonca by nemusela ani súbežne, čím by sa možno vytvoril priestor na vyššiu sledovanosť.

Olympijské hry sú zlatou baňou pre Medzinárodný olympijský výbor, ktorému patrí polovica tržieb z televíznych práv, a ktorý využíva záujem tých veľmocí, pre ktoré je olympiáda nástrojom propagandy a jednou z frontových línií studenej vojny.

Je preto veľmi správne, že na olympiádu do Pekingu sa nechystá pani prezidentka Zuzana Čaputová ani minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

