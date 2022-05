Jar v Hanušovciach nad Topľou

Žiaci v piatok dopoludnia pretekali v cestnom behu a ja popri nich som objektívom zachytávala aj jarnú farebnosť kvetov i stromov - všetkého, čo ma zaujalo. Hneď na začiatku to boli sakury pri Malom kaštieli. Pred rokmi tu rástli ich košaté stromy. Bujneli až tak, že ich bolo treba poriadne orezať. Niekto to urobil poriadne natoľko, že vyschli. No Hanušovčania si na ne veľmi zvykli, preto nečudo, že im zrazu chýbali. A tak zasadili nové. Tohto roku sa už poriadne chytili a hoci sú ešte mladučké, už teraz je jasné, že na svoiju košatosť nedajú veľmi dlho čakať.

Autorom fotografie na bulletine z roku 1993 je Dionýz Dugas. Vidno na nej sakury pri vstupe do historického jadra Hanušoviec nad Topľou pred takmer 30 rokmi.

Nasleduje stav v súčasnosti:

(zdroj: Agáta Krupová)

(zdroj: Agáta Krupová)

Vyššie smerom k viaduktu i nad ním sú ešte ďalšie - tentoraz už košaté sakury.

(zdroj: Agáta Krupová)

(zdroj: Agáta Krupová)

Po iné roky začiatkom mája už u nás bohato kvitnú orgovány. Tohto roku však ešte poriadne nezakvitli.

(zdroj: Agáta Krupová)

(zdroj: Agáta Krupová)

Všade je plno púpav a iných poľných kvetov.

(zdroj: Agáta Krupová)

Nechýbajú ani krásne červené maky.

(zdroj: Agáta Krupová)

(zdroj: Agáta Krupová)

Ešte väčšia farebná pestrosť je v predzáhradkách.

Voči gustu žiaden dišputát - niektoré predzáhradky zdobia aj záhradní trpaslíci...

Ešte nesmiem zabudnúť na magnólie.

(zdroj: Agáta Krupová)

(zdroj: Agáta Krupová)

Obišla som ulicu s predzáhradkami a na ďalšej paralelnej som sa dostala k zadným dvorom a sadom tých istých domov. To už ma vítali ovocné stromy.

Napriek tomu, že je tento článok o kvetoch a stromoch, nedá mi, aby som tu neprezentovala aj náš hanušovský viadukt, okolo ktorého som prechádzala tam a späť.

Pohľad na časť hanušovského viaduktu. (zdroj: Agáta Krupová)

Svietilo slnko, tak som si povedala, že zídem dole a na záver urobím ešte nejaký záber na kvetinové záhony na pešej zóne. Počas fotgrafovania sa zrazu zamračilo a v krátkom okamihu sa spustila poriadna leja. Rýchlo som sa ukryla do cukrárne (nebolo mi toho treba, no ale ... neodolala som kávičke a niečomu k tomu). Po pol hodine prestalo pršať a znovu sa ukázalo slniečko.

