Prečo Slovensko upadá

Dlhšia odpoveď si vyžaduje ponúknuť čitateľovi dáta a argumenty. Skutočne nie je až také dôležité či je väčší diletant Kamenický než Šutaj-Eštók (čo sa zdá nemožné, ale možno je to len preto, že nosí okuliare). Minister financií, ktorý nepozná Lafferovu krivku je riadny problém pre krajinu, ale je to len symptóm vlád Smer-u a Roberta Fica.
Opakované slejády, ktorými Slovensko prichádza o peniaze sú jedna strana mince, druhou je celková štruktúra rozpočtu tejto krajiny, v ktorej sa na "mandatórne" výdavky nesiaha a tvorcovia hodnôt (čiže platitelia daní) sa zaťažujú čím ďalej tým viac. A z roka na rok je to horšie - pred rokom som o tom písal napísal článok Ficov socialistický paradox.
Malý štát = hospodársky rast
Slovensko má viac prepojených problémov - spolu by som to označil veľký štát. Ako je vidno z grafu, ešte v rokoch 2007 a 2008 sme vďaka Ivanovi Miklošovi mali deň daňovej slobody 22. resp. 25. mája, deficity 1,9% a 2,4% (a tu už Fico rozhadzoval) a rast 10%. Ficove negatívne zásahy do ekonomiky neboli ešte také, ako neskôr a nestihli sa prejaviť inde ako v deficite rozpočtu (tie neskôr klesali pomalšie ako v konjunktúre mohli).
Fico nikdy nevedel hospodáriť, lebo ho to nikdy nezaujímalo, išlo mu len o moc a budovanie mafiánskeho štátu. Doteraz mal šťastie, v roku 2006 prišiel k rozbehnutej ekonomike, boli sme "tatranský tiger".
To bolo obdobie malého štátu. Ale Fico sa v roku 2006 prezentoval ako ľavicový populista, takže dobre rozbehnutej ekonomike začal postupne hádzať polená pod nohy - hlavne nárastom výdavkov na dôchodky či zdravotníctvo a prekážkami podnikateľom.
V roku 2010 zanechal obrovský dlh, pričom okolité krajiny sa z hospodárskej (bankovej) krízy v roku 2008 už spamätali.
Po roku 2010 tak musela Radičovej vláda konsolidovať extrémny deficit (pričom napríklad Poliaci sa ani len neprepadli na -6% HDP, my áno, mimochodom aj napriek prepadu HDP o 6% dôchodky rástli) a potom v ďalších dvoch vládach Fico prejedal budúcnosť. Ak totiž sedliak (vraj sme postsedliaci) predá osivo určené na ďalší rok, tak v danom roku má lepší hospodársky výsledok, ale budúcnosť mu to vráti. A toto presne robil Fico celý čas. Demografia je veľmi presná, takže už pred 30 rokmi sme vedeli, že budeme mať problém s počtom dôchodcov a pracujúcich v rokoch 2030-2050. To bol dôvod vzniku druhého piliera, na ktorý Fico cielene útočil a zároveň v časoch konjunktúry neinvestoval ani do toho mála, čo môže štát urobiť, napríklad údržba infraštruktúry. Rúcajúce sa mosty, rýchliky idúce 60-kou a podobne je hlavne jeho zásluha.
Potom v roku 2012 prišiel k moci opäť v čase nastupujúcej konjunktúry.
Nevybudoval nič, hoci nemal koaličných partnerov. Premárnil štyri roky a prehĺbil dlh. V čase konjunktúry mali v Česku prebytkové rozpočty, splácali dlhy a v Poľsku investovali do infraštruktúry. On len ničil druhý pilier a uplácal dôchodcov, ako keby chcel, aby v budúcnosti bolo Slovensko upadajúcou a zaostalou krajinou, ktorú opustia jej elity (a čo ostane, bude dosť sprosté, aby ho volilo).
Mikloš a hlavne druhá Dzurindova vláda dokázali naštartovať ekonomiku z 29 mld. eur v roku 2000 na 63 mld. eur v roku 2007 (nemýlim sa, na roky 2006 a 2007 mala väčší vplyv Dzurindova vláda ako Ficova, takisto na roky 1998 a 1999 mala väčší vplyv Mečiarova vláda; dlh sa prejaví skôr, ale HDP má väčšiu zotrvačnosť a prorastové impulzy produkujú vyššie HDP až s odstupom mesiacov a rokov), dlh narástol z 14,7 mld. eur na 18,8 mld. Na tom grafe je to vidno, rastie ekonomika, dlh je využitý na rast nie na prejedanie sa. Následne počas konjunktúry Fico dlh ani relatívne neznižoval, dnes sa tie krivky zasa od seba vzďaľujú zlým smerom.
Veľkosť štátu koreluje s indikátorom zvaným Deň daňovej slobody. Označuje deň, do ktorého človek pracuje na štát a od ktorého pracuje pre seba. Pre rok 2026 je to 28. jún (teda 48,22%, pričom na Wikipédii je ako ukážka graf pre rok 2008, v ňom by sme mali štvrté miesto, tesne za Francúzskom, či Švédskom).
Keď si spojíme s dňom daňovej slobody dobré/zlé hospodárenie vyjadrené rastom reálneho HDP, od ktorého odpočítam rast reálneho dlhu, teda či sa oranžová krivka v grafe vyššie vzďaľuje od modrej smerom nadol alebo naopak, dostaneme graf, na ktorom krásne vidno, že dobre hospodáriace vlády nechávajú svojim občanom viac a zmenšujú štát (čo samo o sebe podporuje ekonomiku, pretože štát má nízku efektivitu - multiplikátor HDP) a vlády korumpujúce voličov a zväčšujúce štát spôsobujú pokles životnej úrovne a zároveň zadlžovanie.
V grafe je oranžová farba rozdiel medzi relatívnym rastom dlhu a rastom HDP, čiže záporné hodnoty značia znižovanie zadlženia (čo koreluje s vysokým rastom) a kladné hodnoty značia zadlžovanie a prejedanie budúcnosti.
Veľký štát = hospodársky prepad
Verejná správa
Máme extrémne veľa zamestnancov vo verejnej sfére a tí majú okrem istôt (automatické bonusy, šesťmesačné výpovedné lehoty, pracovná doba pár hodín a niekedy aj z domu, niečo také popisuje Dan Hanan, keď to označuje za quangokraciu) aj silnú motiváciu voliť Smer a iné strany hlásiace sa (mimo iného aj) k socializmu. Politická strana, ktorá povie, že polovicu úradníkov do konca volebného obdobia prepustí, ich hlasy asi nezíska.
Napríklad národná banka má 1100 zamestnancov. Je to menej ako v Grécku (1800), ale také Estónsko má 245 zamestnancov. Takže konsolidácia výdavkov štátu by na konci volebného obdobia mala byť aspoň 3/4 zamestnancov NBS.
Ficove vlády iba zväčšujú štát a to aj vtedy, keď sa tvária, že robia reformy. Pamätáte sa na Kaliňákovo ESO? Namiesto poklesu úradníkov, ich pribudlo. V dobe, keď majú ľudia občianske s čipmi alebo v mobile, máme o 100 000 viac ľudí vo verejnom sektore (z ktorého veľká časť sú úradníci).
Slovensko má 2927 obcí, Dánsko, rozlohou rovnaké, počtom obyvateľov o desatinu väčšie, malo nedávno 271 obcí a urobilo reformu a už ich má len 98.
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo odčerpáva obrovské čiastky z verejných financií, od roku 2007 nestúpol podiel výdavkov, ale stúpli platy lekárov z 1,9 násobku priemernej ceny práce v hospodárstve na 3,2 násobok. Výsledok: zdraví žijeme len 56 rokov. A to nám "pomohol" covid, pretože u nás umrelo výrazne viac starých a chorých ľudí, takže ostalo viac tých zdravších.
Toto je vývoj podielu voči priemernej ceny práce v blízkych krajinách
Krajina
2007
Cena práce
2024
Cena práce
Slovensko
1.9
1690
3.2
6500
Česko
2.1
2420
3.5
8580
Maďarsko
1.6
1620
3.4
6290
Poľsko
1.8
1760
3.1
7130
Slovinsko
2.4
4270
3.2
9920
Rakúsko
3.8
15770
4.4
27280
A tu je tabuľka s niektorými ukazovateľmi výkonov zdravotníctva:
2007
2023
Krajina
Výdavky k HDP
Vek dožitia
Vek dožitia v zdraví
Výdavky k HDP
Vek dožitia
Vek dožitia v zdraví
Slovensko
7.40%
74.6
53.8
7.40%
78.6
56.7
Česko
6.50%
76.9
61.4
8.40%
79.1
62.1
Maďarsko
7.30%
73.5
54.5
6.40%
76.5
61.4
Poľsko
6.20%
75.6
58.5
7.10%
78
62.5
Slovinsko
7.80%
78.4
61.3
9.40%
81.6
63.8
Rakúsko
10.10%
80.2
60.4
11.20%
81.7
64.3
Slovensko potrebuje v zdravotníctve niekoho, kto má víziu a kto na ministerstve nebude zastupovať pracovníkov v sektore, ale občanov, ktorí sú ich rukojemníkmi.
Dôchodky a školstvo
O dôchodkoch som písal veľa. Budúca vláda bude musieť radikálne zakročiť proti vysokým výdavkom na dôchodky, na ktoré nemáme, lebo inak neskôr zakročí MMF a bude to horšie. Dôchodcovia sú cieľom Ficovej (predvolebnej) korupcie už od roku 2006.
Školstvo produkuje masy nevzdelaných a hlúpych ľudí s titulmi, ktoré nikto okrem nášho štátu nepotrebuje a reálne "vzdelanie" a znalosti týchto absolventov VŠ sú nepoužiteľné (zjednodušujem, netýka sa to všetkých, ale väčšiny - aj o tom som písal).
Polovica učiteľov verí hoaxom (70% dôveruje dezinformačným stránkam ako hlavnespravy a 48% Zem a Vek), a tretina učiteľov si myslí, že očkovanie je prípravou na čipovanie. Výsledkom je, že „tretina detí, ktoré teraz chodia na základné školy, nebudú rozumieť, čo prečítajú“ (Michal Vašečka). Najnovšie testovanie prinieslo len mierne zlepšenie v matematike, ale rovnaké výsledky v čitateľskej gramotnosti, presnejšie pokles z 35,4% na 34,4% v podiele detí, ktoré nerozumejú, čo čítajú, teda stále asi tretina.
Armádu "polodebilov" tu pomohli vybudovať Ficove vlády, pričom je tu jasná metodika: vyhnať šikovných a inteligentných a z hlúpych urobiť ešte hlúpejších. Potom sa s nimi dá ľahko manipulovať.
Tak ako v zdravotníctve aj pri školstve, je štát zdrojom zhoršovania situácie. Motivácie učiteľov a rodičov (lekárov a pacientov) sú pokrivené už len tým, že to celé "riadi" štát. Ak je niečo zadarmo, považujeme to za bezcenné, pričom ale v skutočnosti školstvo či zdravotníctvo "zadarmo" niekto musí platiť a sú to tí, ktorí vytvárajú hodnoty: súkromní podnikatelia a ich zamestnanci, nie štát alebo štátni zamestnanci. A nedávame naň v pomere k HDP menej ako ostatné okolité štáty.
Za úpadok môžu tí, ktorí tu vládli, ale tých si zvolili voliči, ktorí v roku 2006 mohli vidieť, že Miklošove pravicové reformy nám pomáhajú dobiehať bohatších susedov. Ak by boli voliči sedliaci a nie postsedliaci, vedeli by, že prejesť osivo na budúci rok a na dlh sa ožrať asi nie je dlhodobo dobrá stratégia, ale presne to im ponúkol Fico a to si vybrali a vyberajú.
Aký prepad nás čaká v roku 2027?
Fico bude v roku 2027 rozhadzovať a korumpovať voličov viac. Veď jeho taktika bola mierna povolebná korupcia, rozkrádanie, populizmus a rozoštvávanie spoločnosti počas volebného obdobia a k tomu bezbrehá volebná korupcia vo volebnom roku.
Pozrime si jeho hospodárenie pred voľbami 2010, pričom v roku 2009 bolo ešte cítiť dôsledky hospodárskej krízy z roku 2008. Rakúsko, Česko, Maďarsko aj Ukrajina svoje menšie deficity znížili, pretože kríza odznela a začínala konjunktúra. Fico rozdával.
Podobne sa SMER správal pred voľbami v roku 2016. Kým Česko v čase konjunktúry išlo z deficitu -0,6% do prebytku +0,7%, Rakúsko riešilo utečencov (ktorí sa Slovensku vyhýbali) a preto malo mierne vyšší deficit (stále o dosť menej ako my) a Poľsko investovalo do diaľnic a aj tak tam klesol deficit z 2,6% na 2,2%, Slovensko bolo až o 3 percentuálne body horšie ako Česko a deficit takmer neklesal (z 2,7% na 2,5%).
Preto očakávam okrem bežného strašenia (utečenci, green deal, progresívna ideológia) aj väčšie rozhadzovanie financií. Bude sa rozdávať všetkým verejným zamestnancom a to aj za cenu deficitov, ktoré zatiaľ ratingové agentúry a Európsku komisiu až tak netrápia. Pre Fica je podstatné sa udržať pri moci, hoci reálne mu pri našom súdnictve nič nehrozí.
Tak ako pri klimatických zmenách aj pri ekonomike existujú body, v ktorých sa zdanlivo lineárna krivka mení na exponenciálnu, čiže body, keď následky začínajú významne posilňovať príčiny (na čo ľudský mozog nie je pripravený). V prípade hospodárenia Slovenska to bude napríklad obsluha dlhu (2020 0,42 mld. €, 2025 2,1 mld. €, 2030 takmer 4 mld. €, čiže 6% príjmov štátu). Navyše môže byť problém získať nové pôžičky.
Úpadok Slovenska tak bude možné zvrátiť iba súhrou šťastných okolností (rast v okolí, porážka Ruska a pod.) a veľmi schopnou politikou, ktorá namiesto zvyšovania príjmov rozpočtu, začne šetriť na štáte a štát zmenší.
Zdroje:
https://ec.europa.eu/eurostat
https://nbs.sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/makroekonomicka-databaza/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp__custom_12528966/bookmark/table?lang=cs&bookmarkId=55ca63bc-f2dd-4bea-b0e0-1395d0490c45&c=1723109484039