BLAHA VS ETIKETA (video Nitra)...nadávky a vulgarizmy v priamom prenose....prečo je tak "posadnutý" Čaputovou?

Nitra - sviatok práce - 1.máj 2022

Komu by sa málilo nech sa páči ešte dodatok

Je toto ešte vôbec politická súťaž?

Vulgarizmus alebo hrubé slovo je „výraz, ktorý vyjadruje citový postoj k istej skutočnosti takým spôsobom, ktorý sa spoločensky hodnotí ako neprimeraný, neslušný. Mnohí si povedia, vulgarizmy patria k našim každodenným životom, či sa nám to páči, alebo nie.

Od samého vzniku ľudstva sa utvárali rôzne pravidlá, aby spolu mohli ľudia žiť, pretože koexistovanie viedlo k ich lepším životným podmienkam. V čase prvej republiky boli tieto pravidlá, pravidlá slušného správania, pravidlá vybraných spôsobov, teda pravidlá etikety významne presadzované v každej oblasti života.

Celá história ľudstva je pretkávaná úvahami na témy slušného správania sa a etikety.

„Kto prospieva v umení a neprospieva v mravoch, viac neprospieva, než prospieva.“

Ján Amos Komenský

„Mravom najprv sa uč, až potom múdrosti, neučí sa dobre bez mravov.“

Seneca

„Správanie si ľudia navzájom odovzdávajú ako choroby.“

Francis Bacon

„Etiketa znamená, že sa správame o niečo lepšie, než je absolútne nutné.“

Will Cuppy

Blaha a jeho priaznivci vs ETIKETA

Tak len krátke odporúčanie pánovi Blahovi: Ak by ste radi boli považovaný za slušného človeka, ktorý bude svojim taktom a zdvorilosťou milou ozdobou každej spoločenskej udalosti i bežného života, mali by sme sa zoznámiť, naučiť sa a praktizovať aspoň základné pravidlá etikety.

Ak ste v učení sa etikety na začiatku, a ešte ste sa nestačili mnohému naučiť, stačí, aby ste si zapamätali tri základné body. Body, ohľadne ktorých sa „točia“ všetky pravidlá etikety. A to sú ženy, starší ľudia a spoločensky vyššie postavení ľudia.

V spoločnosti sú významnejšími osobami: žena, starší a nadriadený. Tým preukazujeme úctu, vytvárame im komfortné podmienky (pomáhame im do kabátu, otvárame im dvere, usadzujeme ich na čestné miesta pri stole alebo v aute). K tým tretím zaradíme aj klienta, obchodného partnera, hosťa, teda tie, ktoré bez ohľadu na pohlavie alebo vek zahrnieme do kategórie významných osôb.

Ak sa dostanete do konfliktnej situácie všetkých troch bodov. Napríklad ak sa stretnete so svojím nadriadeným, aj so starším osobou aj so ženou súčasne, pamätajme, že hlavným bodom je vždy žena.

Správate sa tak poslanec Blaha? Ste slušný k vyššie postavenému - prezident, slušný voči žene - pani Čaputovej? Čo k tomu dodať? Zoberiem si na pomoc výrok Jean-Paul Sartre: