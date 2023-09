Plán pre budúcnosť cestnej dopravy Slovenska. Priority a podpora.

Hovoril som o tom už v predchádzajúcom texte v súvislosti so železnicami , zdôrazním to aj teraz: musíme priniesť do praxe nový koncept vnímania dopravy, ktorý nebude prioritne zameraný len na výstavbu kapacitnej nadradenej cestnej infraštruktúry, ale aj na podporu udržateľných foriem mobility, ktorými je najmä verejná doprava.

V tomto blogu chcem čo najstručnejšie priblížiť riešenia v sektore cestnej dopravy. Všetky sú súčasťou Plánu pre budúcnosť , volebného programu Progresívneho Slovenska. Riešeniam v zostávajúcich oblastiach dopravy a ohľadom pošty sa budem venovať v ďalších textoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou





CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Primárne budeme venovať pozornosť sieti ciest I. triedy. Chceme predchádzať bodovým závadám v podobe havarijných úsekov ciest a mostov. Dôležité bude realizovať obchvaty obcí a miest, čím sa významne pomôže k lepším životným podmienkam obyvateľov, pridanej hodnote pravidelne dochádzajúcich zamestnancov a dopravnej dostupnosti regiónov. To bude dobrý signál pre rozvoj cestovného ruchu ako aj predpoklad na lepší pohyb tovarov a služieb.





Riešiť budeme katastrofálny stav mostov

Počet mostov v najlepšej kondícii na cestách I., II. a III. triedy klesol o polovicu. Naopak, dva a pol násobne stúpol počet mostov v najhoršom stave, a to až na 1 717 v roku 2020. (Upozorňoval som na to mnokrát, napríklad naposledy tu .) Slovensko dlhodobo neinvestovalo do modernizácie mostov a systém údržby a opráv je neúčinný. Zanedbávaná bola diagnostika a prehliadky mostov. Zdroje na hospodárenie s mostami sú dlhodobo nepostačujúce. Zásadným krokom k riešeniu situácie je prijatie udržateľného systému financovania obnovy a modernizácie mostov s využitím všetkých zdrojov financovania. Jedným z riešení je model vo forme viaczdrojového financovania, ktorý zaviedli v Českej republike.





Pripravíme a zmodernizujeme cestnú sieť, nezanedbáme pravidelnú údržbu





Aj napriek tomu, že individuálna automobilová doprava je na spodných priečkach priorít udržateľnej mobility, stále je potrebné odľahčovať mestá a obce od tranzitnej dopravy. Ide o kľúčovú úlohu v oblasti skvalitnenia životného prostredia a kvality života obyvateľov. Samotná príprava a budovanie cestnej infraštruktúry však musí podliehať odbornej analýze a nie politickým preferenciám. Je nevyhnutné:





definovať plán preventívnej údržby cestnej infraštruktúry a ten aj dodržiavať, čím sa predíde problémom s padaním mostov v havarijnom stave a znížia sa tak potrebné investície v dlhodobom horizonte do cestnej infraštruktúry,

zlúčiť ministerstvom zriadenú Slovenskú správu ciest (SSC) a Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a využívať výhody zo vzájomného zdieľania ľudských a majetkových kapacít,

pripraviť pracoviská SSC na plné vykonávanie opráv a údržby vo vlastnej réžii, resp. kooperovať pri výkone opráv a údržby s regionálnymi správami ciest,

postupne realizovať opravy havarijných a nevyhovujúcich úsekov na sieti ciest I. triedy,

dofinancovať údržbu siete ciest I. triedy a zmierniť tak investičný dlh na nej,

prioritizovať modernizácie a výstavby ciest I. triedy, rýchlostné cesty a diaľničné úseky na základe analýzy dát, strategických materiálov a analýzy nákladov a prínosov,

v rámci miest a obcí zaviesť len jeden cestný správny orgán ako správcu ciest. To zabezpečí jednotný prístup k plánovaniu, výstavby, alebo údržby infraštruktúry.







Zmeníme nastavenie výberu poplatkov z mýta

Čím skôr je potrebné ukončiť jednu z najnevýhodnejších zmlúv, ktorú kedy Slovensko prijalo a nastaviť nový systém efektívne a hospodárne tak, aby v čo najväčšej miere profitoval štát a nie súkromný prevádzkovateľ.





Aktuálny tender obsahuje zjavne diskriminačné podmienky, ktoré tendenčne uprednostňujú súčasného dodávateľa a spôsobujú jeho „zabarikádovanie“. Navyše, nákladovosť systému nemôže byť viac ako 10 percent z výnosov.







Navrhneme organizačné a personálne opatrenia:





zaviesť riadne výberové konania na vrcholový manažment spoločností ako sú SSC alebo NDS,

zaviesť prísnejšie kritéria na štatutárov, resp. zodpovedných zamestnancov v prípade sankcii/krátenia eurofondov vyplývajúcich z pochybenia obstarávateľa alebo predĺženia lehoty. Prísnejší dohľad nad udeľovaním sankcií z pohľadu objednávateľa voči zhotoviteľovi za nedodržanie harmonogramu výstavby a ostatných zmluvných dojednaní vyplývajúcich zo zmluvy o dielo,

vzhľadom na to, aké sú možnosti čerpania eurofondov v cestnej doprave, využiť tieto zdroje v čo možno najväčšej miere na výstavbu nových úsekov, ktoré poskytnú najväčšiu pridanú hodnotu pre obyvateľov.







Do dopravného sektora zapojíme detailné dopravné analýzy a plánovanie

Implementujeme projekt nepretržitého automatizovaného celoštátneho zberu dát dopravného správania pre potreby neustálej optimalizácie sektora dopravy. Získame tým relatívne ucelenú predstavu o pohybe osôb, nákladu, v prípade motorových vozidiel o ich rýchlosti, dĺžkach, kategóriách, pohybe na križovatkách, o zdržaniach. Je účelné, aby v gescii rezortu bola vytvorená metodika zberu dát a spôsob zdieľania týchto dát. Konkrétne riešenia uvádzame v našom Pláne pre budúcnosť.





Pri detailnom posudzovaní prostredníctvom dát je možné spoľahlivo určiť, ktorý variant je najvhodnejší na výstavbu cestnej siete. Aj napriek cieľu dostať čo najväčšiu časť nákladnej dopravy z ciest na železnice, nikdy sa nepodarí presunúť všetkých. Preto je potrebné stále myslieť na rozvoj cestnej siete – avšak nie megalomanským spôsobom, aby mal každý majiteľ auta prístup na diaľnicu do 10 minút. Rozvoj je potrebné realizovať udržateľným spôsobom a ak je to možné, tak prostredníctvom ciest I. triedy. V prípade miest a obcí je nevyhnutné zamerať sa na výstavbu obchvatov tam, kde tranzitná doprava výrazným spôsobom zhoršuje kvalitu života miestnych obyvateľov hlukom, prachom, exhalátmi a v neposlednom rade znižovaním bezpečnosti chodcov a cyklistov prechádzajúcich cez cestu prípadne v súbežnej premávke.

Chýbajúca výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku v podobe obchvatov spôsobila, že v slovenských mestách je prakticky nemožná bezpečná premávka bicyklov. Dokonca sa zhoršili aj podmienky pre chôdzu. Cyklistická infraštruktúra vznikla vo veľmi obmedzenom rozsahu, nie na celomestskej úrovni. Chodníky pozdĺž ciest sa stali s rastom intenzity automobilovej dopravy veľmi bariérovými a priechody často nebezpečnými. Aj po odstránení tranzitnej dopravy z miest a obcí bude potrebné prijať celý rad opatrení.

Budovať hoci aj diaľnicu v polovičnom profile môže byť v niektorých lokalitách prehnaným a drahým riešením pričom by stačilo skvalitniť jestvujúcu infraštruktúru napr. prostredníctvom cesty I. triedy.





CYKLOMOBILITA





Cyklistická infraštruktúra potrebuje prejsť hromadným rozšírením, aby bola bezpečná cyklodoprava dostupná pre obyvateľov. Mnoho slovenských miest a obcí nemá ani jediný kilometer cyklistických trás. Tento trend je potrebné otočiť a umožniť jednoducho budovať cyklodopravu ako významnú časť udržateľnej mobility. Je nevyhnutné nie len sa priblížiť, ale prekročiť štátny neambiciózny cieľ dosiahnuť 10 percent podielu cyklistickej dopravy na celkovom podieli prepravy do práce. Zároveň chceme dosiahnuť zníženie počtu úmrtí chodcov a cyklistov na cestách o 50 percent.





Preto chceme viesť kvalitné komunikačné kampane na úrovni štátu a vytvárať partnerstvá s mestami, obcami a krajmi za účelom zvýšenia podielu cyklodopravy medzi obyvateľstvom. Pozitívne efekty zvýšenia využívania cyklomobility na životné prostredie, financie či zdravie, sú z dlhodobého hľadiska nevyčísliteľné.





K zmene prispejú tieto opatrenia:





Výrazné zjednodušenie povoľovacieho procesu pre výstavbu segregovaných, ale aj zmiešaných cyklotrás . Zjednoduší sa aj postup pri získavaní práv k dotknutým pozemkom.

Úprava technických noriem a ostatných predpisov na zjednodušenie výstavby v dotyku s už jestvujúcou infraštruktúrou.

Zvýšenie kompetencií samosprávam v oblasti cyklodopravy a poskytnutie väčších zdrojov na budovanie cyklotrás , pretože cyklodoprava zlepšuje kvalitu života obyvateľov.

Spájanie obcí prostredníctvom bezpečných segregovaných cyklotrás , čím sa vytvorí priestor aj na cykloturistiku.

Definovanie priamej dotácie na rozvoj cyklotrás ako doplnkového finančného nástroja k eurofondom, ktoré umožnia refinancovať projekty a prípravu k výstavbe cyklotrás.

Poskytnutie aktívnej podpory zo strany štátu v čerpaní finančných prostriedkov v oblasti budovania cyklotrás v lokalitách, ktoré štát určí ako nosné.

Dlhodobé a cielené definovanie rozvoja cykloinfraštruktúry v strategických materiáloch v oblasti rozvoja štátnej dopravy.









ELEKTROMOBILITA

Slovensko potrebuje smerovanie, ktorým je jasná podpora elektromobility. Potrebujeme sa pripravovať na budúcnosť individuálnej automobilovej dopravy – a tou je elektromobilita.

Nástup vozidiel na alternatívny pohon, najmä elektrických vozidiel vo vyspelých krajinách vrátane EÚ, sa zrýchľuje. Slovensko však zaostáva za zvyškom EÚ v podpore elektromobility.

Potrebujeme uspokojiť zvyšujúcu sa potrebu verejnej nabíjacej infraštruktúry ako aj podporiť adopciu elektromobility, zvýšiť tempo prechodu na elektrické vozidlá nielen finančnými, ale aj nefinančnými opatreniami. Opatrenia by mali byť limitovaná na obdobie prechodu k elektromobilite, postupne by mali byť aj schémy podpory utlmované.

Podpora elektromobility zahŕňa aj cielenú podporu a rozvoj potrebnej autobusovej infraštruktúry na prechod na autobusy s nulovými emisiami, podporu inej bezemisnej hromadnej dopravy a prechod na elektrifikovaný vozový park v prípade Slovenskej pošty a ďalších štátnych a pološtátnych podnikov.

Z opatrení na podporu elektromobility považujem za najdôležitejšie:

Zjednodušiť povoľovací proces na zriaďovanie súkromných aj verejných nabíjacích bodov a proces na zriadenie FV pre potreby nabíjania vozidiel s elektrickým pohonom.

Povinnosť zobrazovať porovnanie cien všetkých druhov palív (alternatívnych aj konvenčných) ako „cena na 100 km“ na všetkých čerpacích staniciach (ako v Nemecku).

Zaviesť ekologické obmedzenie rýchlosti pre emisné vozidlá na vybraných komunikáciách (po vzore IG-L v Rakúsku).

Jednotné horizontálne a vertikálne značenie verejných nabíjacích bodov a informačné dopravné značenie pri diaľniciach a rýchlostných cestách informujúce vodičov o verejne prístupných ultra rýchlych a rýchlych nabíjacích bodoch.

Podporovať tvorbu infraštruktúry pre elektromobilitu. Pokračovať v dotačnom systéme pre elektromobilitu. V prípade finančného príspevku na zakúpenie vozidla osobnej individuálnej prepravy podmieniť čerpanie zošrotovaním vozidla poháňaného fosílnymi palivami. Cieľom je, aby finančný príspevok neslúžil na rozšírenie slovenského vozového parku, ale aby ho pomáhal „čistiť” od neekologických vozidiel so spaľovacím motorom.

Znížiť poplatok za používanie diaľnic pre bezemisné vozidlá ako bolo prisľúbené už v prvom Akčnom pláne elektromobility.

Nabíjacie body budovať s ohľadom na dostupnosť ovládania pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.