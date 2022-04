7 dôvodov, prečo na jar chudneme ľahšie

Najlepší čas na chudnutie práve prichádza. Chcete vedieť, preťo sa na jar chudne najrýchlejšie? Fitnes tréner Michael Achberger to zhrnul do siedmich bodov.





Tiež ste si na nový rok dali ako jedno z predsavzatí, že tento rok už určite schudnete? A teraz, o štyri mesiace neskôr, ruku na srdce - ako veľmi išla vaša váha dole? Ak tomu tak je, neprepadajte panike. Práve totiž nadchádza tá najlepšia možná doba pre chudnutie, a to jar! Kilá pôjdu dole rýchlejšie ako v zime.

Pre tieto dôvody schudnete na jar ľahšie:





1. Dôvod: Žiadne výhovorky, že je čoskoro tma

Dosť bolo výhovoriek na to, že nemôžete ísť behať, pretože je čoskoro tma a vy to po práci nestíhate! Vôbec nehovorím o tom, že existuje množstvo miest, kde funguje umelé osvetlenie, takže tento dôvod, prečo odložiť bežecké topánky, bol úplne márny aj v zime. Ďalšia super vec je to, že môžete konečne odložiť permanentku do fitka, kam ste celú zimu chodili na bežecký pás a môžete si opäť užívať prírodu okolo seba, nasávať vlhký jarný vzduch a počúvať cvrlikajúce vtáčiky v korunách stromov. Vďaka letnému času si totiž stihnete po práci kúpiť ingrediencie na zdravú večeru a ešte si potom ísť zabehať.





2. Dôvod: Viac chuti na zeleninu

Je pravda, že v zime človeka príliš neláka dať si ľadový šalát. Znie to vážne divne. To radšej tú sviečkovú so šiestimi alebo poriadny rezeň! Ale spolu s prvými jarnými lúčmi sa pravdepodobne objaví aj chuť na zeleninový šalát, oplývajúci chrumkavými paprikami, paradajkami a dobrým syrom. Zatiaľ čo v zime by vás vidina takej večere dohnala takmer k plaču, teraz je na nezaplatenie! A čo viac - všade naokolo sú sezónne potraviny ako špargľa, rebarbora, jarná cibuľka, špenát a tak ďalej. A to neplatí len o zelenine. Už sa blíži ten čas, keď pôjdete do práce a pri stánku si budete môcť kúpiť košík jahôd, ktoré potom môžete jesť namiesto kúska čokolády.

3. Dôvod: Budete spaľovať viac

Na jar a v lete je super aj to, že budete spaľovať oveľa viac, než v chladnejších mesiacoch. Odborníci totiž zistili, že ľudia, ktorí vykonávajú fyzické aktivity vonku, nimi strávia v priemere oveľa dlhšiu dobu ako tí, ktorí si idú zacvičiť do telocvične. Takže kilá pôjdu dole nielen preto, že pohybom sa zamestnáte na ďalšiu dobu, ale aj z toho dôvodu, že v teple sa zapotíte oveľa viac, teda toho zo seba aj viac vyplavíte.





4. Dôvod: Budete mať správnu motiváciu

Začať chudnúť na jar má svoje pozitíva aj preto, že môžete cítiť motiváciu v podobe krásnych jarných kúskov.

Ešte je stále dosť času na to vytvarovať si svoju postavu tak, aby ste sa v lete nemuseli báť obliecť plavky. Spravidla máte ešte tak dva mesiace na to so sebou niečo urobiť. Počas tejto doby dokážete reálne schudnúť až štyri - päť kilogramov. Ďalšou motiváciou sú aj krásne kúsky oblečenia, ktoré na vás číhajú vo všetkých výkladoch. V zime môžete kilá navyše zamaskovať v huňatom kabáte alebo svetri, ale skúste to, keď je vonku 20 stupňov! To už predsa stojí za to obliecť si pekné šaty alebo sukňu, v ktorých sa väčšie bruško maskuje horšie.

5. Dôvod: Na jar nie je taký problém ujsť 10 000 krokov

Na to, aby človek úspešne chudol, by mal prejsť denne 10 000 krokov, čo je asi sedem kilometrov. V zime, keď sa musíte brodiť v roztopenom snehu, prípadne sa chúliť do kabátu v nepríjemnej plieskanici, to nie je nič príjemné. Ale akonáhle sa oteplí, stromy sa zazelenajú, s chuťou sa vydáte z práce pešo, namiesto aby ste nasadli na najbližší prostriedok mestskej hromadnej dopravy. Budete mať o to väčšiu chuť vydať sa do prírody, kde sa môžete v kľude posadiť na lúku vyhriatu slniečkom bez toho, aby ste sa museli báť následného prechladnutia.





6. Dôvod: Vytiahnite na jar bicykel!

Čo sa dá v zime robiť? Väčšinu vonkajších aktivít môžete prevádzkovať akurát tak na horách. Keď si idete zabehať v mrazivom počasí, väčšinou si to veľmi neužijete a vo výsledku je to skôr utrpenie, než radosť v pohybe. Ale na jar môžete oprášiť in-line korčule, dofúknuť bicykel, vziať si rakety na bedminton a ísť si do parku zapinkať. Jednoducho v týchto mesiacoch si môžete vybrať z oveľa širšej škály aktivít, ktoré budete robiť nielen pre svoju postavu, ale aj pre radosť.

7. Dôvod: S úsmevom ide všetko lepšie!

Mnoho ľudí trpí v zimných mesiacoch depresiami a až 90% z nich to rieši prejedaním sa, respektíve majú potrebu svoj smútok zajesť. Väčšinou jednoduchými sacharidmi. Priberanie na váhe potom ide skoro samo. Na jar a v lete je to ale naopak. Modrá obloha, zelená príroda okolo a teplo uvoľňujú endorfíny, cítime sa šťastne, a máme tak menšie nutkanie jesť.