Chudnite podľa DNA: každému sedí niečo iné

Myšlienka existencie diéty podľa DNA sa objavila už viac ako pred 10 rokmi. Jej zástancovia dokonca vystopovali prvopočiatky takého výživového smeru až do 50. rokov minulého storočia. Prvé náznaky personalizovaného výživového smeru boli však pomerne extrémne. Dnes sa v tomto ohľade odkazuje na konkrétny odbor, ktorým je nutrigenetika. V rámci výživy ide o oblasť, ktorá študuje, ako naše gény ovplyvňujú reakcie tela na rôzne živiny.

ilustračný obrázok





Ako myšlienka DNA diéty vznikla

Nutrigenetika vychádza z predpokladu, že všetci nedosiahneme rovnaké telesné účinky konzumáciou rovnakého jedla. Rovnaká diéta podľa toho u rovnakých ľudí nemusí viesť k strate hmotnosti. Ponúka sa otázka, aké sú faktory, ktoré reakcie tela na to, čo mu posielame, ovplyvňujú. Podľa teórie DNA diéty tkvie príčina v rozdieloch genetického kódovania. Určité živiny sledujú rôzne metabolické cesty podľa každého genómu a odlišnosti sa tak môžu objaviť aj v rámci jednej rodiny. V odbornej verejnosti sa názory na DNA diétu rôznia, má svojich odporcov i zástancov.





Aký je vzťah medzi nutrigenetikou a obezitou

Nedostatok pohybu, prejedanie a záľuba v spracovaných potravinách si vyberá svoju daň, nadváha sa rozmáha a každoročne pribúda aj jedincov s obezitou. DNA diéta kladie v tomto zmysle veľký dôraz na individuálny genóm, ktorý vníma ako determinant prírastku hmotnosti. Nadmerná hmotnosť môže u mnohých plynúť zo zle zvolených diét, ktoré vedci vypracovávajú pre masy a nezohľadňujú v nich individualitu.

Hrá však genetika v tejto veci skutočne takú významnú úlohu? V roku 2007 bola publikovaná štúdia, ktorej výsledky hovorili o géne obezity, ktorý má, zjednodušene povedané, za následok nižšie využitie energie z potravy, ktorá sa v tele ukladá vo forme tuku. Tento gén bol však identifikovaný u iba 44 % európskych populácií, čo je menej ako polovica a také množstvo teda rozhodne nevysvetľuje extrémny nárast jedincov s nadváhou či obezitou, ktorý pozorujeme v posledných rokoch.





ilustračný obrázok





Prečo môže DNA diéta fungovať

Projekt nutrigenetiky v EÚ je možno najväčším projektom venujúcim sa skúmaním DNA diéty. Ide o multicentrickú štúdiu financovanú Európskou Úniou, ktorá pozoruje viac ako 1 200 jedincov. Základom plánu je posúdiť rozdiely medzi rôznymi skupinami obyvateľov, ktorí budú dodržiavať diétu na základe rôznych prístupov, a to nasledovne:

Jedna skupina si podľa informácií vyhľadaných na internete vytvorí vlastnú diétu, bez rád odborníkov.

Druhá skupina bude dodržiavať diétu založenú na tradičných znalostiach výživy, na základe merateľných údajov ako je hmotnosť, výška a niektoré parametre krvných testov.

Posledná skupina bude mať naordinovanú diétu podľa DNA. U každého člena skupiny dôjde k spracovaniu genetickej mapy a na základe ich genómu bude navrhnutá základná výživová schéma.

Podľa počiatočnej hypotézy by posledná skupina na rozdiel od tých ďalších mala vykázať postupné, zdravé a trvalo udržateľné výsledky. Definitívne výsledky však zatiaľ nie sú k dispozícii. Ich zverejnenie vrhne na nutrigenetiku realistickejší obraz, nech už štúdia dopadne akokoľvek.









Kto diéte podľa DNA neverí

Bádatelia zo Stanfordskej univerzity vykonali štúdiu zahŕňajúcu viac ako 600 respondentov. Výskum dostal meno DIETFITS a bol zahájený na základe hypotézy, že diéta podľa DNA nefunguje. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín, z ktorých jedna dodržiavala diétu nízkosacharidovú a druhá nízkotučnú. Porovnávacie výsledky naznačujú, že ani v jednej skupine nemal na pokles hmotnosti genóm žiadny vplyv. Po jednom roku účastníci z oboch skupín vykázali významné úbytky hmotnosti, rádovo 5-6 kilogramov. Napriek rôznym genómom tak DNA nebola určujúcim faktorom poklesu telesnej hmotnosti, prísna diéta zostavená tradičným spôsobom ale áno.





ilustračný obrázok





Ako si otestovať svoju výživovú hodnotu

Samozrejme, nielen vedci, ale aj korporácie vidia v tejto oblasti výskumu veľký potenciál. Existuje už niekoľko spoločností, ktoré vedia vykonať nutrigenetické testy. Jedna kvapka slín zaslaná do laboratória by mala spotrebiteľom umožniť prispôsobiť si stravu úplne prispôsobenú ich genetickým požiadavkám. Z tohto dôvodu sa test zameriava na množstvo relevantných génov, z ktorých sa určuje dispozícia zákazníka k jedlu - a mal by pre neho byť vypracovaný stravovací plán. Ako presne to vyzerá: napríklad tak, či by ste sa mali vyhnúť laktóze alebo fruktóze - závisí od výsledku.

Test si môžete dať urobiť za približne desiatky eur - bez ohľadu na to, aké laboratórium alebo spoločnosť si vyberiete. Nezostáva to však len pri týchto nákladoch: s ďalšími nákladmi na poradenstvo a napríklad registráciou v posilňovni alebo s ďalšími nákladmi na výživový plán sa môžu tiež náklady rýchlo výrazne zvýšiť.