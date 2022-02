Krabičkové diéty: naozaj fungujú?

Nemusieť si variť, schudnúť, naučiť sa správne jesť, alebo si len ozdraviť jedálniček? A ak máme v tomto ohľade jasno, začína ten pravý oriešok. Vybrať si. Pretože krabičky automaticky neznamenajú správne zložený jedálniček.





Najčastejšie dôvody na objednávanie?

Hoci firmy ponúkajú programy na ozdravenie jedálnička, nastávajúce alebo dojčiace matky a podobne, najviac obľúbeným programom je chudnutie. Preto sa v nasledujúcich riadkoch budem venovať práve jemu.

Krabičkové diéty využívajú predovšetkým ľudia, ktorí chcú chudnúť a nemajú čas alebo chuť zostavovať si denný jedálniček sami. Celodenné jedlo pripravené „pod nos“ nemusí byť len diétou. Svoj význam má aj pre tých, ktorí sa chcú stravovať pravidelne a vyvážene.

Na chudnutie potrebujete mať okrem správne nastavenej energetickej hodnoty jedla aj správne nastavené živiny, inak sa môže stať, že namiesto o tuk, prídete tiež o výrazné množstvo svalov. A tým sa vlastne dostávame k správnemu výberu dodávateľa, ktorý dbá na správnom nastavení živín.

Ilustračný obrázok





Ako spoznať kvalitného dodávateľa?

Dá sa povedať, že čím viac informácií sa z webu firmy dozvieme, tým lepšie. Najprv je dobré sa pozrieť, kto stojí za zostavovaním jedálnička, či je to kvalifikovaný odborník napr. nutričný terapeut, alebo tam taká informácia chýba. Predaj krabičkových diét nie je zo zákona viazaný na nejakú špeciálnu kvalifikáciu, takže ich môže vyrábať, kto chce.

Ďalším vodítkom pri výbere firmy je jej servis. Či poskytujú konzultácie či už v osobnej alebo písomnej podobe, kedy vám pomôžu vybrať ten správny redukčný program s ohľadom na váš vek, hmotnosť, pohlavie a tiež váš energetický výdaj. Niektorí dodávatelia taktiež ponúkajú možnosť zmerania telesných proporcií na špeciálnej váhe, ktorá vie spočítať aj váš bazálny metabolizmus a od ktorého sa potom odvíja vhodná denná energetická hodnota jedálnička pre chudnutie.





Firma by mala ponúkať redukčnú diétu, ktorá rozlišuje, či ste muž alebo žena. A navyše aj pre každé pohlavie by mala mať viac variant, ideálne tri alebo štyri, ktoré sa líšia energetickou hodnotou. Žena, ktorá váži 90 kíl, potrebuje úplne iný energetický príjem, než žena vážiaca 55 kíl.

Štandardom tiež býva, že firmy ponúkajú vegetariánsky variant, vegánsky, bezlepkový, alebo bezlaktózový a že sú ochotné treba jedálniček pripraviť individuálne s ohľadom na vašu prípadnú potravinovú alergiu. A od určitej hodnoty objednávky taktiež niektoré firmy ponúkajú dopravu zadarmo.





Ilustračný obrázok





Na čo si dať najväčší pozor?

Vhodné je tiež preštudovať zloženie jedálnička. Na stránkach hľadajte nielen tzv. ukážkový, ale aktuálny týždenný jedálniček, kde nájdete aj zoznam použitých surovín, energetickú hodnotu a gramy bielkovín, sacharidov i tukov. Už z toho sa dá usúdiť, či vám jedálniček bude vyhovovať, ale aj či má vôbec zmysel.

Pokrmy by sa totiž mali skladať zo surovín, ktoré patria do tzv. racionálneho jedálnička. Tam patrí jednoznačne zelenina, ovocie, rôzne druhy ražného, grahamového alebo celozrnného pečiva, rôzne druhy ryže, semolinové alebo celozrnné cestoviny, varené zemiaky, strukoviny, ryby, netučné mäso, menej tučné druhy syrov, tvarohy, jogurty, mlieko bez ochutenia alebo keď už sladené, tak dosladzované napríklad ovocím, stéviou a pod., orechy, repkový a olivový olej a ďalšie.

A pozor – aj pri diéte platí, že ovocie by sme mali za deň zjesť 200g a zeleniny 400g. Máloktorá firma toto množstvo ponúka ako súčasť diéty, tie lepšie podniky ale zákazníka aspoň na webe na tento fakt upozorňujú s tým, že zákazník si má množstvo doplniť sám.





Riziká stravovania z krabičiek?

Pri zvolení nesprávneho dodávateľa riskujete, že jedálniček pri chudnutí nebude zložený tak, ako má byť. Uveďme si príklad. Pokiaľ má firma pre všetky ženy nastavený jeden jediný energetický príjem diéty na 4000 – 5000 KJ, nesie to so sebou dve riziká. Základom správneho chudnutia je, že nemáte mať energetický príjem nižší, než je váš bazálny metabolizmus. A robustnejšie ženy, alebo tie veľmi športovo aktívne, sa pri takto nízkom energetickom príjme pod svoj bazálny metabolizmus dostanú. Pri dlhodobejšom držaní takejto diéty je potom pravdepodobnosť, že dôjde k spomaleniu bazálneho metabolizmu a tým je do budúcnosti založené na jojo efekte.

Druhá vec je, že pri zlom zložení jedálnička z pohľadu živín, môže dôjsť k deficitu nielen vitamínov a minerálnych látok, ale aj nedostatku bielkovín, čo pri chudnutí znamená, že namiesto tukov schudnú dámy svalovú hmotu. A to opäť vedie k zníženiu bazálneho metabolizmu.

Firmy často vsádzajú na to, že pri 4000 – 5000 KJ bude chudnúť každý. Tajomstvo, že tým prídu chudnúci o svaly alebo si spomalia metabolizmus, si nechajú pre seba.





Môžu krabičky pomôcť pri chudnutí?

Ak sú správne zložené, pomôžu vám schudnúť správne. Tj. pokiaľ majú dosť bielkovín, zaistí vám úbytok tuku a zachovanie svalového hmoty.

Dôležité je stanovenie energetickej potreby. Najlepšie je vychádzať zo súčasných stravovacích zvyklostí, venovať sám sebe čas a aspoň týždeň si zapisovať všetko, čo zjete a vypijete do niektorej z voľne dostupných aplikácií. Zistíte, aký je váš súčasný energetický príjem a po odpočítajte približne 2000 - 2500 kJ získate svoj odporúčaný energetický príjem pre redukčnú diétu. Nie je teda žiaduce siahať hneď po diéte s čo najnižším energetickým príjmom.

Výhodou je aj pozitívny vplyv na psychiku a dodržanie redukčného režimu. Pretože si zákazník nevarí a je len to, čo je v krabičkách, ľahšie tak odolá pokušeniu ujedať pri príprave pokrmov, alebo maškrtiť medzi jedlami. Jednoducho sa konzumujú krabičky a na viac nemusí myslieť. Pomôžu samozrejme aj rámcové jedálničky pre redukčné režimy.

Ilustračný obrázok





Správne zložené krabičky vám tiež obohatia jedálniček a ponúknu nevídanú pestrosť stravy. Jedlami sa môžete inšpirovať a po skončení krabičkovej diéty ich zaviesť do svojho stravovania. Aj keď pestrosť pokrmov ako u krabičiek v bežnom živote potom asi nedosiahnete, za pokus to rozhodne stojí. Kvalitné krabičkové diéty totiž ponúkajú každý deň iný druh domácej nátierky, domácich tvarohových alebo jogurtových desiat, iný druh pečiva alebo napríklad iný druh rôzne obohatených a skombinovaných príloh.

Čo si môžete pomerne jednoducho preniesť do praxe pri chudnutí bez krabičiek, je veľkosť porcií. Vhodné je jedlo nejesť priamo z plastových nádob, ale odobrať si ho na tanier. Lepšie si na ňom pochutnáte a hlavne dostanete do oka napr. aká veľká porcia mäsa, príloh alebo pečiva je pre vás pri chudnutí vhodná.