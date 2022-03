Ktoré cestoviny sú vhodné aj na chudnutie?

na ktoré sa zamerať a ako by mala vyzerať porcia jedla.

Cestoviny sú v talianskej kuchyni mimoriadne obľúbené, hoci Taliani ich často považujú za samostatné jedlo, nie za prílohu k mäsu ako my. Radi ich jedia s paradajkovou omáčkou, smotanou, veľkým množstvom olivového oleja alebo zapečené s mastným syrom.

Cestoviny majú povesť nie príliš vhodnej prílohy, ale môže za to najmä spôsob ich prípravy, ktorý z nich robí kalorické alebo ľahké jedlo.

Cestoviny preto môžeme zaradiť ako vhodnú prílohu aj pri redukčnej diéte, ale nemali by sme zabúdať na zloženie celého jedla. Okrem primeraného množstva oleja, smotany a syra by sme mali myslieť aj na dostatok bielkovinových potravín - t. j. mäsa, rýb, tofu, vajec alebo menej tučných syrov.

ilustračný obrázok





Problematické jedlá z cestovín obsahujú veľa tuku

Klasickým prípadom nevhodne pripravených cestovín sú cestoviny aglio olio, ktoré by sa nemali zaraďovať ako samostatné hlavné jedlo do pestrej stravy, ale len v menšom množstve ako príloha. Okrem toho, že obsahuje veľké množstvo oleja, nie je významným zdrojom bielkovín a preto hrozí riziko, že skonzumujete nadmernú porciu bez toho, aby ste boli mimoriadne spokojní.

Ďalším problematickým cestovinovým pokrmom môžu byť lasagne alebo iné zapečené cestoviny. Vo väčšine prípadov tieto jedlá obsahujú veľké množstvo tuku, pretože na pečenie sa používa veľmi tučný syr. Aj to sú nasýtené tuky, ktoré by sa mali v strave obmedziť a nahradiť nenasýtenými tukmi z rastlinných zdrojov a rýb.

Ak sa pri príprave pokrmu použil bešamel (omáčka z bielej múky, masla, mlieka a korenia), je to ďalší zdroj tuku a rýchlo stráviteľných sacharidov.

Cestoviny sa varia skôr tvrdšie, nielen na chuť

Pravidlom je, že cestoviny áno, ale uistite sa, že ich správne pripravíte. Sú skvelé napríklad ako cestovinový šalát s lososom alebo ako príloha k mäsu a omáčke s nižším obsahom tuku. Môžete ich použiť aj ako posýpku do polievky.

ilustračný obrázok





Glykemický index:

čím je nižší, tým dlhšie nie sme hladní,

čím je vyšší, tým skôr po jedle dostaneme hlad.

Celozrnné cestoviny majú dvakrát viac vlákniny ako biela múka

Obsah zdraviu prospešných látok je však vyšší v celozrnnej verzii, pretože hlavným zdrojom zdraviu prospešných látok je obal zrna, ktorý sa pri mletí bielej múky odstraňuje. (Nielen) pri konzumácii cestovín z bielej múky preto nezabudnite na misku zeleninového šalátu, ktorý zvýši obsah vlákniny v celom jedle a doplní potrebné vitamíny.

Špaldové, ražné alebo jačmenné cestoviny

Cestoviny sa môžu vyrábať aj z iných obilnín ako z tvrdej pšenice. Môžete sa stretnúť so špaldovými, ražnými alebo jačmennými cestovinami. Všetky tieto možnosti obsahujú značné množstvo vlákniny, ale očakávajte, že ich chuť sa bude veľmi líšiť od bežných cestovín. Je to vďaka vynikajúcim technologickým vlastnostiam pšenice, ktoré umožňujú výrobu cestovín, ako ich poznáme.

Výroba cestovín z iných druhov múky je zložitejšia a nikdy sa nedosiahne požadovanú štruktúru. Avšak vzhľadom na to, že je žiaduca pestrosť stravy, je vhodné tieto druhy z času na čas zaradiť. Alternatívne druhy cestovín sa hľadajú ťažšie a v supermarketoch ich budete dlhšie hľadať, alebo budete musieť zájsť do obchodu so zdravou výživou a sú k dispozícii aj v niektorých drogériách, ktoré ponúkajú zdravú výživu.

ilustračný obrázok





Ryžové rezance - žiadne terno

Ázijská kuchyňa sa tiež vo veľkej miere spája s cestovinami. V zásade platia rovnaké odporúčania ako pri klasických cestovinách, ale dbajte najmä na veľkosť porcie, vhodné varenie a snažte sa obmedziť vyprážané rezance.

Ryžové rezance obsahujú len malé množstvo vlákniny a majú vysoký glykemický index.

Ázijské cestoviny soba sú však vynikajúce, pretože obsahujú tridsať percent pohánky, ktorá je zdrojom vlákniny a bielkovín a obsahuje aj látku rutín, ktorá podporuje pružnosť ciev. Môžete si ich kúpiť v niektorých ázijských obchodoch a v exotickom oddelení bežných supermarketov.