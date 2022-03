Nechcete počítať kalórie? Tieto potraviny, ktoré trávením spália viac energie, ako obsahujú

Ide o ovocie, zeleninu a strukoviny, ale musia to byť tie správne druhy. Ako to teda funguje?



Telo dokáže prijať a okamžite využiť len obmedzené množstvo kalórií. Extra kalórie si ukladá do tukových zásob. Naopak, potraviny so "zápornými kalóriami" obsahujú minimum energie, takže telo musí siahnuť do tukových vankúšikov a použiť na ich spracovanie uložený tuk.





To neznamená, že existujú potraviny, ktoré samy o sebe ničia tukové zásoby v tele. Niekedy to výrobcovia o potravinách alebo nápojoch tvrdia, ale zázraky sa v skutočnosti nedejú. Existujú len prírodné spaľovače energie, ktoré môžu mierne podporiť metabolizmus.

Záporná energetická bilancia

S každým ďalším sústom sa oberáte o energiu, takže v čase jedla vlastne začínate chudnúť! Pri trávení 25-kalorického kúska brokolice sa spáli 80 kalórií, takže nakoniec stratíte pekných 55 kalórií. Dosiahli sme tak celkovú negatívnu energetickú bilanciu, ktorá je základom všetkých lekárskych rád na chudnutie.

Samozrejme, len z brokolice sa žiť nedá, ale ako občerstvenie alebo príloha sú neoceniteľné. Výhodou je, že každý deň si môžete dať inú negatívnu potravinu- a tak dodať telu iný druh živín, vitamínov a minerálov, ktoré tieto všeobecne zdravé potraviny vždy obsahujú.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

A ktoré to sú? Môžeme ich rozdeliť do troch kategórií.





Zelenina:

Brokolica - okrem nízkeho obsahu energie obsahuje veľa vitamínov a minerálov, ktoré pomáhajú odbúravať tukové bunky.

Kapusta - má málo kalórií, takže pri jej trávení spotrebujeme viac energie. Okrem toho si vyžaduje dôkladné žuvanie, ktoré podporuje spaľovanie.

Paradajky - sú bohaté na draslík, ktorý optimalizuje krvný tlak.

Pór - okrem toho, že obsahuje veľa vlákniny, obsahuje aj vápnik, ktorý pomáha pri chudnutí.

Špargľa - nízkokalorická zelenina, ktorá dokáže z tela odvádzať aj prebytočnú vodu.

Mrkva - obsahuje veľké množstvo vlákniny, ktorá prispieva k chudnutiu.

Čakanka - obsahuje horkú látku intybín, ktorá výrazne urýchľuje vylučovanie.

Podľa teórie "negatívnych kalórií" rovnako funguje cuketa, zelená fazuľka, špenát, karfiol, zeler, paprika, šalát, cibuľa, cesnak, reďkovka, repa, tekvica, kel a kaleráb.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Ovocie:

Jablká - obsahujú veľa pektínu, ktorý vám dodá pocit sýtosti.

Hrušky - vláknina, ktorú obsahujú, sa viaže na cholesterol, znižuje jeho množstvo a viaže na seba tukové bunky.

Bobule - obsahujú veľa látok, ktoré v žalúdku silno napučiavajú, a tak poskytujú pocit sýtosti.

Citrusové plody - patria medzi najúčinnejšie spaľovače tukov a sú bohaté na vitamín C.

Papája - okrem toho, že obsahuje málo kalórií, má aj vysoký obsah vlákniny.





Strukoviny:

Hrášok a cícer - majú veľmi málo kalórií a napriek tomu nás zasýtia na dlhú dobu, pretože sú ťažšie stráviteľné.

Fazuľa - obsahuje veľké množstvo vlákniny a vitamínov rozpustných vo vode, ktoré zlepšujú metabolizmus.

Šošovica (aj červená) - jej bielkovinové vlastnosti sú blízke živočíšnym bielkovinám, takže udržuje pocit sýtosti po dlhú dobu a prispieva k odbúravaniu tukov

Strukoviny obsahujú aj nestráviteľný škrob, ktorý prispieva k negatívnej energetickej bilancii pokrmu. Dobrou správou je, že sem patria aj niektoré prílohy, ako napríklad kuskus, bulgur, polenta, ovos, pohánka a hnedá ryža!





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Majú takéto potraviny nejaké nevýhody?

Diéty založené na týchto potravinách sú založené na konzumácii potravín, ktoré nie sú energeticky výdatné. Naplníte si nimi žalúdok, aby ste nemali pocit hladu. A ak zároveň cvičíte, potom si vlastne vytvárate určitý energetický deficit.

Navyše, ak budete jesť len tieto potraviny, budú vám chýbať iné živiny. Preto si tieto potraviny radšej pridajte na tanier, ale nezakladajte na nich svoj jedálniček. Ako už bolo mnohokrát povedané, namiesto krátkodobej drastickej diéty, po ktorej aj tak opäť priberiete, je lepšia trvalá zmena stravovania. Ale ako sprestrenie a naštarovanie sa nie je konzumovanie negatívnych potravín na škodu.