Takto si vyberiete jedlo v reštaurácií a nepriberiete

... a nepreviniť sa proti pravidlám vyváženého stravovania?

Vyvážený pokrm by mal obsahovať bielkoviny, sacharidy, menšie množstvo tuku a taktiež zeleninu. Ak sa chcete správne najesť a cítiť sa dobre, všetky chody si vopred naplánujte. Po smotanovej polievke si preto dajte radšej ľahšie jedlo, pokiaľ je vaše predjedlo menšie, môžete si dopriať poriadny hlavný chod – napríklad pekný kus mäsa.





S výberom menu súvisí aj voľba správnej reštaurácie. Podnik so špecializáciou na slovenskú kuchyňu vám výber z ľahších pokrmov a jedál so zeleninou neponúkne. Pokiaľ idete niekam prvýkrát, prejdite si radšej jedálny lístok vopred.

Viac informácií pre alergikov

Z jedálneho lístka nemusíte vyčítať všetko. Ak ste neistí v tom, čo pokrm presne obsahuje a ako je pripravovaný, opýtajte sa obsluhy.

Ľuďom s potravinovými alergiami nahráva nové nariadenie EÚ, ktoré prinieslo prísnejšie pravidlá pre informovanie o prítomnosti alergénov. V reštauráciách musí byť umiestnená viditeľná a ľahko čitateľná informácia o tom, aké alergény jednotlivé jedlá obsahujú. Tieto údaje vám musí tiež oznámiť na vyžiadanie personál.





Vyhnite sa vyprážaniu, stavte na grilovanie

Už pri čítaní jedálneho lístka sa vyhnite polievkam zahusteným zápražkou, vyprážaným jedlám a smotanovým omáčkam. Vyberajte jedlá grilované, „na prírodno“ pečené mäsá a ryby alebo morské plody.

Kto nie je mäsový, môže voliť cestoviny alebo rizoto s vyšším podielom zeleniny a so syrom, ktorý bude mať nižší obsah tuku. Vedľa nešliapnete ani zeleninovým šalátom so syrom, chudým mäsom, rybou alebo vajcom a doplnený pečivom.

Prílohy nevynechávajte

Ak ste si vybrali nutrične vyvážený hlavný chod, nepokazte celý výsledok prílohou. Prešľapom je vôbec si žiadnu nedať. Sacharidy vám budú chýbať.

Radšej než hranolky či krokety si dajte varený zemiak, dusenú ryžu, cestoviny, prípadne menšiu porciu celozrnného pečiva.





Zeleninu bez majonézy

Častou chybou býva zanedbávanie zeleniny – aj tá by ideálne mala byť súčasťou hlavného pokrmu. Zvoliť môžete rôzne úpravy - dusenú, grilovanú, varenú. Vlákninu dodá aj šalát z čerstvej zeleniny.

Nevyberajte si ale šaláty s majonézou alebo s dresingmi, ktoré ju obsahujú. Vhodnejšie sú zálievky s trochou rastlinného oleja a balzamikového octu.





Dojedať nemusíte

Primerané porcie sú základom úspechu. Ani v reštaurácii by ste sa preto nemali prejedať a dojedať všetko, čo máte na tanieri. Ak ste sýti, môžete požiadať o zabalenie jedla so sebou.

Ak vidíte už vopred, že je porcia príliš veľká, môžete požiadať o menšie alebo sa o pokrm rozdeliť so svojimi spolustolovníkmi. Odhad vhodnej veľkosti získate doma odvažovaním potravín pri príprave jedál.





Dezert radšej ľahší

Ak máte chuť na dezert, zvoľte skôr ľahší druh - ovocie, kopček ovocnej zmrzliny alebo sorbetu. Koláčiky alebo zákusky so smotanou, maslovými krémami alebo poriadna porcia šľahačky obsahujú veľké množstvo tuku, a tak aj dosť energie. Ak si nedokážete tučnejší dezert odoprieť, môžete sa rozdeliť so svojimi spoločníkmi.

Nielen jedlo, ale aj nápoje hrajú svoju rolu

Do reštaurácie sa ideme nielen najesť, ale aj napiť. Obozretnosť je na mieste pri sladkých limonádach, ale najmä pri alkohole. Na uhasenie smädu je najlepšia obyčajná voda, ideálne s nakrájanými plátkami citróna či pomaranča. Vhodný je aj ovocný čaj alebo ovocný džús nariedený vodou.





K dobrému menu si môžete dopriať pohár alkoholu. Pohár vína (2 dcl) či polliter piva obsahujú 20 a 30 gramov alkoholu. Túto dávku by ste nemali prekračovať. Kompromisom môže byť napríklad vínny strek.