Cykloleto 2022 alebo 500 km za 5 týždňov. Prológ, časť prvá. Týždne prvý, druhý a tretí.

(Aj keď pred dvoma rokmi bez úvodzoviek, obmedzovala ma odtrhnutá sietnica).

Lenže tento rok som už bol na seba ras. Buď - alebo. Lebo okrem spomínanej sietnice mi okrem veku pribudli do portfólia nové diagnózy a dostal som sa pod drobnohľad troch špecialistov (očiarku nerátam). Takže čo bolo, bolo, vyhrabal som cyklodres, prilbu, dal zoservisovať bicykel (následne som ocenil hlavne brzdy...) a 5. júla som vyrazil na prvú trasu.

Je mi jasné, že sú cyklisti, pre ktorých je 500 km otázka možno troch dní alebo týždňa. U mňa to bola hlavne vec rozhodnúť sa, začať a vytrvať. Čo sa podarilo. Naviac som bol ovplyvnený svojim dva a pol ročným blogovaním. Kedysi by som sadol na bajk a šliapal (ako svojho času v posilke na stacionári). Teraz už som jastril po okolí. Odkedy vidím dvojmo, ide mi to celkom dobre :-). A keď ma niečo upútalo, zastal som a cvakal. Ba niekedy bol bicykel len prostriedok, aby som sa dostal k objektu fotografovania. Ale minulé leto by som tam šiel autom.

Je mi jasné, že takéto "bicyklové interrupcie" oslabovali vplyv na kondičku, či skresľovali štatistiky - priemerná rýchlosť, čas túry. Ale mne to tak vyhovovalo. Známa sa ma pýtala, či nechcem radšej behať, že to má lepšie účinky. No nechcem. Skúsil som v minulosti a nebavilo ma to. Mám činnsti rozdelené do štyroch kvadrantov. Prvý - živia ma aj bavia (napríklad učenie). Druhý - živia ale nebavia (veškerá administratíva). Tretí - neživia ale bavia (napríklad volejbal, než mi prdla sietnica). No a štvrtý - činnosti ktoré ma nebavia ani neživia. A vo svojom veku si už takýto luxus nechcem dovoliť.

Ale napokon, malo to aj efekt. Zatiaľ 3 kg dole. Ale hlavne pocit. Keby mi na začiatku leta niekto povedal, hybaj do Kuneradu, poklepal bu som si na čelo...

No ale dosť teoretizovania.

V tomto dvojdielnom prológu postupne predstavím všetkých 21 cyklotúr a túričiek. Mapky a štatistiky sprostredkuje "špión", múdry náramčok v koordinácii s dýchavičným Huaweiom.

Pri túrach uvediem aj plánované blogy (zatiaľ tucet. Termín neistý, ešte sú resty z minulého leta...)

Vysvetlivky:

Ak vás vydesil čas 3 hodiny na 20 km s priemernou rýchlosťou 6 km/h, toto je práve príklad z Lietavského hradu, kde väčšinu času zabrala pešia prehlidka.

Tri, dva, jedna, GO!

Týždeň prvý.

Cyklotúra 1. Okolo vodného diela.

Úvodná túra. Klasika z čias, keď som občas jazdil. (zdroj: -mg-)

Kalvária na otočke, hneď za mostíkom. (zdroj: -mg-)

Cyklotúra 2. Pôvodný plán okolo vodného diela do Strečna.

Chcel som ísť do Strečna. Pri Varíne ale stavbári uzavreli cestu. A pri hľadaní obchádzky som objavil niečo, že som na Strečno zabudol... (zdroj: -mg-)

Zdevastovaná administratívno / obytná budova (podľa slov domáceho občana). Ráčte vstúpiť (zdroj: -mg-)

Cyklotúra 3.

Okruh k Budatínskemu hradu.

Budatínsky hrad rozhodne stojí za návštevu. Za posledné roky sa zrekonštruoval vrátane parku. (zdroj: -mg-)

celkový pohľad z nádvoria (zdroj: -mg-)

Na hrade sme boli na rôznych akciách, hlavne ukážkach remesiel či rytierskych súbojoch. Draci môžu byť zaujímavi... (zdroj: -mg-)

Sumár týždňa:

Počet cyklotúr: 3

Dĺžka: 71,10 km

Čas: 6 hodín 17 minút

Týždeň druhý.

Cyklotúry 4 a 5. Podvečerné oddychové výjazdy do Lietavskej Lúčky.

(zdroj: -mg-)

kostol v Bytčici (zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

kostol v Bánovej (zdroj: -mg-)

Cyklotúra 6. Na Lietavský hrad.

Lietavský hrad sa najmä vďaka nadšencom neuveriteľne zmenil. Dnes ponúka aj interiérové expozície. (zdroj: -mg-)

Lešenie svedčí o prácach na hrade (zdroj: -mg-)

Cyklotúra 7 - Znova pod Lietavským hradom. Výsledok stratégie "kam ma predné koleso dovedie" :-)

Ani neviem ako a bol som v Brezanoch. Bežne to nerobím, ale kukol som do Google maps, čo ďalej. Nepotešili ma, čakal ma stupák smrťák smer Lietava. Odborník zistí, že aj tam som sa pobral opačným smerom... (zdroj: -mg-)

silueta hradu tentoraz z opačnej strany (zdroj: -mg-)

Sumár týždňa:

Počet cyklotúr: 4

Dĺžka: 74,30 km

Čas: 7 hodín 38 minút

Cyklopauza.

Na začiatku bolo slovo. Na žltom pútči (zdroj: -mg-)

Na víkend prišiel syn. Dali sme na pútač. Výber bol neskutočne pestrý. (zdroj: -mg-)

Dostali sme plastové poháry. Čapovali sme malé pivá, až ochutnáme viac druhov. Začali sme kyseláčom, nasledovala IPA a do tretice pšeničné. Syn ostával s partiou, ja som chcel ísť Rajeckou Ančou, ale posoledná mi ušla. Tak som sadol do auta a šiel. (zdroj: -mg-)

Týždeň tretí.

Cyklotúra 8. Popri Rajčianke.

(ešte k cyklpauze, aby nedošlo k mýlke. Autom prišla po mňa moja polovička...)

Ďalšia oddychovka. (zdroj: -mg-)

(zdroj: -,mg-)

Cyklotúra 9. Rajecké Teplice.

Cestu z Rajeckých Teplíc som si strihol cez Turie a Višňové. Parádny stúpák... (zdroj: -mg-)

štýlová fontána v kúpeľnom parku (zdroj: -mg-)

Cyklotúra 10. Cez Hôrky na Hričovskú prehradu.

(zdroj: -mg-)

(ne)pojazdný Černobyľ na brehu priehrady (zdroj: -mg-)

Cyklotútra 11. Do Višňovskej doliny.

Toto bol nenápadný ale vytrvalý stúpák. Chcel som zájsť do doliny ďalej, ale boli otvorené rampy a džípáky prášili ako na Paríž Dakar, tak som to otočil. (zdroj: -mg-)

majestátny kostol v Rosine (zdroj: -mg-)

Cyklotúra 12. Okruh cez Hôrky a Ovčiarsko.

Z Ovčiarska to bol parádny zjazd. Ocenil som zoservisované brzdy... (zdroj: -mg-)

zaujímavý "kruhový" kostol v Hôrkach (zdroj: -mg-)

Sumár týždňa:

Počet cyklotúr: 5

Dĺžka: 112,60 km

Čas: 8 hodín 41 minút

Dokončenie v druhej časti prológu. Kedy?