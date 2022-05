Príbehy žien z pieskoviska

Každá z nich je niečím zaujímavá. O každej z nich by sa dal napísať román. Keby ste ich bližšie spoznali, prirovnania a charakteristiky, ktoré sa k nim hodia, by sa vám vymýšľali celkom prirodzene. Obetavá dobrovoľníčka, nevšedná maliarka, ambiciózna právnička, hĺbavá čitateľka či vytrvalá športovkyňa.

Po dlhšom rozhovore by ste zistili, že každá z nich má niečo, o čom dokáže hodiny rozprávať s takým tým zapáleným výrazom v tvári. Každá je iná, každá je jedinečná. Pracujú, užívajú si, tvoria, pomáhajú, spoznávajú.

A predsa, keby ste tieto ženy po nejakom čase stretli s malými deťmi posedávať niekde pri pieskovisku, mohli by Vám pripadať jedna ako druhá. Unavené, prísne, uväznené v rutine. Je slovo nezaujímavé pritvrdé? Rozprávali by sa pravdepodobne o papaní, kakaní, spinkaní a drobných úspechoch i veľkých hnevoch svojich detí. Útržky príbehov, ktoré by ste zachytili, by sa Vám mohli zdať až príliš podobné na to, aké rôznorodé ešte prednedávnom tieto ženy boli. Akoby materstvo celkom zmazalo ich vtedajšiu identitu.

Netreba sa čudovať, materstvo je náročné a pohltí z Vás toľko, koľko dovolíte. Netreba sa príliš snažiť a slovo matka Vás bude vystihovať zo všetkých najviac. Vašou životnou misiou sa stane zabezpečovať život Vašich detí.

Niektoré ženy zostanú hlavne matkou už navždy. Svoje niekdajšie identity pošlú do minulosti, rozprávajú o nich deťom a nechajú ich čudovať sa, či to bola fakt tá istá mamina, čo kedysi robila také zaujímavé veci. Nie je na tom nič zlé. Pre niekoho môže byť rola matky tou, v ktorej sa nájde zo všetkých najviac, v ktorej sa cíti najprirodzenejšie a najšťastnejšie.

Aj ja som sa o to zo začiatku snažila. Byť matkou na plný úväzok. Cez deň som sa venovala bábätku, po večeroch doháňala upratovanie a varenie. Svoje niekdajšie záľuby a ambície som odložila do zásuvky s nápisom Možno neskôr.

No veľmi rýchlo sa vo mne začala hromadiť nespokojnosť, únava a frustrácia. Cítila som, že ak s tým niečo nespravím, jedného dňa vybuchnem.

Musela som prijať, že hoci materstvo do môjho života prináša veľa šťastia a energie, k spokojnosti potrebujem viac. Že nie je nič zlé na tom, chcieť po pôrode zostať aj ženou, ktorou ste boli pred ním. Rozvíjať seba samú, venovať sa svojim záľubám a dosahovať úspechy aj mimo rodičovskej sféry. Nežiť svoj život len pre svoju rodinu, ale aj pre seba.

Pochopila som, že starať sa o seba samú nie je sebecké. Práve naopak. Robíte tým službu celej svojej rodine.